Al menos uno de cada cuatro mexicanos tuvo COVID-19 en 2020: Encuesta Nacional de Salud

Un grupo de personas caminan, hoy en una de las principales calles del Centro Histórico, en la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Durante 2020, uno de cada cuatro mexicanos (31 millones de habitantes) tuvo contacto con el COVID-19 y generó anticuerpos, así lo reveló la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2020) publicada este viernes.

Juan Rivera, director del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), explicó en conferencia de prensa, que en la encuesta se midió “si la gente tenía anticuerpos específicos para SARS-COV-2”, a lo que uno de cada cuatro encuestados -de un universo de casi 9,500- salió positivo.

Del 25% de las personas que dieron positivo a la detección de anticuerpos, el 67.3% no reportó síntomas; el 11.3 % solo algunos y el 21.4% sí tuvo síntomas.

Respecto a la atención médica por COVID-19, el 66.7 % de las personas que presentaron síntomas buscaron atención y 75.3 % de ellos fueron atendidos en servicios privados de salud. Solo 34 % acudió a servicios públicos.

Foto: EFE/Luis Torres/Archivo

A nivel nacional, más de 73.4 % de la población reportó que no buscó atención porque consideró que no era necesario o no era tan grave, 10.5 % por miedo a contagiarse y 7.8 % por los costos.

Para la realización de la Ensanut 2020 se visitaron 13,910 hogares entre agosto y noviembre de 2020, y aunque en diciembre se presentaron resultados preliminares, fue ahora que se dieron cifras definitivas.

Durante la presentación de la encuesta, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que las mayores prevalencias se registran en la población de nivel escolar básico y medio superior. Así mismo señaló que el 59% de los hogares presentan algún grado de inseguridad alimentaria, además de que persiste un alto predominio de padecimientos crónicos como diabetes (10.6%) e hipertensión arterial (13.4%), dos de las comorbilidades más frecuentes en defunciones por COVID-19.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, señaló que la Encuesta de Salud ofrece un retrato del perfil de un pueblo crónicamente enfermo por afecciones no transmisibles, causantes de la tercera parte de las muertes en México y que son producto de ese modelo de desarrollo que ha sustituido la nutrición.

Una pareja acude a una prueba rápida de Covid-19, en un modulo en la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

“Desde hace varias décadas, por una mala nutrición con exceso de productos industrializados, procesados y ultraprocesados, con altísimo valor calórico y muy bajo valor nutricional”.

Hasta el 11 de junio, México suma 2,448,820 casos confirmados de coronavirus, al tiempo que las defunciones llegaron a los 229,823 (245 nuevas muertes en las últimas 24 horas)., por lo que México se sitúa como el cuarto país del mundo por número absoluto de decesos.

De los casos confirmados, 51.06% son mujeres y 48.94 hombres. En tanto, 11.85% se encuentran hospitalizados.

Asimismo, de acuerdo con los datos reportados, van un millón 950 mil 419 personas recuperadas y 436, 237 sospechosos de COVID.

La Ciudad de México es la entidad con mayor número de casos activos (>3,000 casos), seguida de Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Baja California Sur, Tamaulipas y Estado de México como las entidades con más de 1,000 casos activos, concentrando el 68% de los casos activos del país.

Al 10 de junio, en México se ha vacunado contra el COVID-19 a 25 millones 465 mil 992 personas, que representan el 28% de la población mayor de 18 años.

