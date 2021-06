Mató a sus hijos para vengarse de su esposo, quien le contagió una enfermedad por una infidelidad

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Anabel N. de 32 años de edad, investigada por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio de dos de sus cuatro hijos.

El hecho ocurrió el 9 de abril de 2021 en el barrio de Ixtlahuaca perteneciente al municipio de Chignahuapan, lugar en el que presuntamente la imputada privó de la vida a dos de sus hijos, una niña de 3 años y un niño de 9 años de edad.

De acuerdo con las indagatorias, presuntamente la mujer habría cometido el doble homicidio luego de que se enterara que su pareja sentimental la contagió de un virus de transmisión sexual, presuntamente VIH.

Tras ser calificada de legal la detención y retención de la persona, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres formuló imputación por el delito de homicidio en razón de parentesco.

Con los elementos probatorios expuestos, el Juez de Control dictó vinculación a proceso en contra de Anabel N. imponiéndole como medida cautelar prisión preventiva oficiosa hasta el cierre de la investigación.

Los hechos ocurrieron el 9 de abril de 2021 en el barrio de Ixtlahuaca, en el municipio de Chignahuapan. Aunque la FGE no dio detalles, los reportes indicaron que Anabel ahorcó a su hija de 3 años y luego hizo lo mismo con su hijo de 9.

Trascendió que luego de privar de la vida a los dos menores, ella intentó matarse, pero no pudo hacerlo porque la cuerda con la que se iba a colgar no aguantó el peso.

Por lo que llamó a las autoridades para entregarse. Todo esto fue presenciado por sus otras hijas, dos menores de 10 y 12 años de edad.

Anabel es originaria de Chimalhuacán, Estado de México y sus hijas fueron trasladadas a Puebla. Quedaron bajo resguardo del DIF; sin embargo, una tía y su abuelita estaban peleando la custodia, según informó el Gobernador Miguel Barbosa el 14 de abril

Las ETS son infecciones que se contagian de una persona a otra principalmente durante relaciones sexuales vía vaginal, anal u oral. Entre ellas se encuentran el Virus del Papiloma Humano (VPH), SIDA, Herpes, Gonorrea, entre otros.

Violencia infantil en aumento

El 2020 fue particularmente sanguinario para los niños en México, se incrementaron los delitos de abuso sexual, abandono, golpes, homicidio y secuestro durante la pandemia.

Asimismo los feminicidios infantiles ha crecido 13% en los últimos dos años, alertó Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

El maltrato también se ha incrementado, entre 2015 y septiembre de 2020, fueron registradas 82,766 lesiones contra la población de 0 a 17 años en el país (31,077 mujeres y 51,689 hombres).

Las entidades que registran en mayor número de víctimas son el Estado de México (18,479), Guanajuato (9,749), Jalisco (6,514) y Nuevo León (5,462); en éstas entidades, más de la mitad de las víctimas, son niños o adolescentes varones.

6 de cada 10 niños y adolescentes ha sufrido violencia

En México 6 de cada 10 niños y adolescentes (de uno a 14 años) han experimentado algún método violento de disciplina; uno de cada dos ha sufrido presión psicológica por algún miembro de la familia y uno de cada 15 ha recibido alguna forma severa de castigo, afirmó Gabriela Ruiz Serrano, de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM.

La experta en atención a niños y adolescentes alertó que la niñez mexicana enfrenta entornos cada vez más difíciles tanto al exterior como el interior de sus hogares, pues mientras dentro de la familia viven una violencia sistematizada, también son vulnerables a problemas como la migración no acompañada, la trata de personas o el trabajo infantil

Ruiz Serrano indicó que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, uno de cada tres mexicanos es menor de edad, la mitad de ellos viven en pobreza y los estados que registran mayores índices de violencia hacia ellos son Guanajuato, Tamaulipas, Quintana Roo y Tlaxcala.

La disciplina violenta en el hogar es un concepto amplio que abarca múltiples formas, por lo que su diferenciación es más compleja, pues no sólo hacen uso de ella los padres y tutores, sino hermanos, abuelos y tíos, entre otros.

El problema es que hay una perspectiva ‘adultocentrista’, que coloca a los pequeños en condiciones de inferioridad, que de alguna manera han legitimado los estilos de crianza que hemos repetido generacionalmente, dijo Ruiz Serrano.

Uno de los imaginarios más cotidianos es que una nalgada a tiempo siempre es necesaria, porque creemos que el golpe transforma el comportamiento; sin embargo, los estudios dan cuenta de lo contrario: “el golpe no corrige el comportamiento, se instala en la memoria y hace proclive a repetir estos patrones de violencia, pues hay un impacto a nivel neurológico cuando éste se da de forma sistemática”, enfatizó.

El Informe Anual 2017 de UNICEF México señala que nueve de cada 10 niños que hablan alguna lengua indígena son pobres; 80% de los infantes no alcanzan los conocimientos requeridos en su nivel educativo y más de cuatro millones no acuden a la escuela; 65 por ciento no tienen acceso a libros infantiles y ocho de cada 10 agresiones contra ellos ocurren en la escuela y en la vía pública.

