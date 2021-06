UIF mantendrá bloqueos financieros en caso García Cabeza de Vaca

Santiago Nieto aseguró que no acató los amparos emitidos por jueces porque no han sido notificados (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), aseguró que mantendrá bloqueadas las cuentas de familiares de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, a pesar de que jueces de distrito ordenaran descongelarlas.

De acuerdo con la declaración del funcionario, esta decisión fue tomada con base en la investigación presentada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su siglas en inglés).

“El caso de Cabeza de Vaca representa un tema fundamental de revisión. La SCJN tendrá que pronunciarse. Ha habido una serie de suspensiones que han otorgado los jueces de distrito (...) En particular tenemos una solicitud relacionada con una agencia norteamericana y con ésa hemos dado fundamento a los jueces, por la cual no vamos a liberar las cuentas de los familiares de Cabeza de Vaca”, destacó.

Acerca de los amparos presentados por los jueces de distrito, señaló que no han sido notificados, por lo que las acciones continúan hasta que no exista una acción legal para detener las investigaciones y los bloqueos financieros.

“No hemos sido notificados de ninguna de las demandas de juicio de amparo en donde han solicitado la suspensión provisional al no haber sido notificados, nosotros no hemos dado cumplimiento, pero entendemos que se trata de suspensiones condicionadas a que no exista una investigación en materia penal, que no exista una denuncia o que no exista el cumplimiento de una responsabilidad de corte internacional del Estado Mexicano”, declaró Nieto.

Las cuentas de los familiares de Cabeza de Vaca seguirán bloqueadas (Foto: Twitter @fgcabezadevaca)

Son 37 personas relacionadas con el caso de García Cabeza de Vaca las que están siendo investigadas por la UIF y fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la República (FBI), pues “existen fuertes indicios de lavado de dinero, de corrupción política” que pretenden ser llevados a juicio para evitar la impunidad en México.

Estas denuncias son parte de los 70 implicados en el esquema de Odebrecht que declaró Emilio Lozoya. Del total, 23 ya han sido denunciadas y se han generado bloqueos de cuentas 8 personas, entre los que se encuentra Luis Videgaray.

En este sentido, detalló que en el caso del secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la UIF sólo envió dos solicitudes de información, una a la FGR y otra a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para determinar el bloqueo de sus cuentas.

“Hay un tema que es importante que la Fiscalía determine, en virtud que es la instancia competente. Nosotros lo que hicimos fue entregar la información correspondiente, en este caso en particular. Nosotros vamos a acompañar las decisiones del SFP y de la Fiscalía cuando se trate de hacer valer el Estado de Derecho”, refirió el titular de la UIF.

Al menos 37 personas están relacionadas con el caso García Cabeza de Vaca (Fotos: Cuartoscuro/Twitter @emeequis)

De acuerdo con el esquema de Odebrecht, esta empresa de origen brasileño contrató al menos 12 empresas fachada, entre 2012-2016, para financiar campañas electorales o enriquecer ilícitamente a funcionarios. El monto registrado es de 3 mil millones de pesos entregado por PEMEX en ese lapso.

“Estamos terminando la sexta denuncia en virtud de que se trata de casi 23 personas físicas y morales en el esquema de 12 empresas de Odebrecht y el resto relacionado con 1,400 millones de una empresa que fue contratada entre 2016 a 2018”, sentenció.

Las elecciones en México realizadas el pasado 6 de junio también fueron investigadas por la UIF. Nieto indicó que están generando los primeros siete casos relacionados con delitos electorales, donde se encuentran candidatos a gubernaturas, diputaciones federales y alcaldías.

Destacó que estos procesos resultaron de la revisión de 18,000 personas físicas y morales que se encuentran en el padrón de proveedores del Instituto Nacional electoral (INE), órgano al cual se le entregó dicha información para que, dentro de sus competencias, también llevara a cabo sus denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

