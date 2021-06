Se suspendió el Doble Hoy no Circula en CDMX y Edomex el 9 de junio: estos autos podrán transitar

La medida de la CAMe aplicará para este 9 de junio (Foto: AFP)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió el Doble Hoy no Circula que había implementado para el miércoles 9 de junio en la Ciudad de México y Estado de México.

Esto porque las altas concentraciones de ozono en la capital, registradas la tarde de este martes, ocasionaron que se tomara la medida.

Sin embargo, en un boletín de la CAMe, publicado pasadas las 20:00 horas (tiempo del Centro de México), se informó que dicha medida quedaba suspendida debido a la presencia de lluvias, caída de granizo y tormentas eléctricas registradas este día en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Dicha dependencia señaló que en el pronóstico del día de mañana las condiciones atmosféricas favorecerán la ventilación en la zona, por lo que los sistemas meteorológicos que estarán influyendo permitirán que haya estabilidad atmosférica.

El ambiente de la CDMX mejoró tras las lluvias y presencia de viento de esta tarde (Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar que la Zona Metropolitana del Valle de México está formada por las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios del Estado de México que son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Asimismo, el Programa Hoy No Circula no aplica para los automóviles con placas de discapacidad, emergencia y servicios fúnebres, así como para el transporte público y los servicios de emergencia.

Los vehículos que no acaten las medidas de la CAMe, están sujetas a las sanciones establecidas en el Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal en Materia de Verificación Vehicular; así como, en el Reglamento de Tránsito Metropolitano o el que le sustituya, entre otras disposiciones, pudiendo incluso ser retirados de circulación y remitidos al denominado corralón.

Por otro lado, los vehículos que tengan placas de circulación del extranjero u otro estado de México que no tenga convenio de homologación para el proceso de verificación vehicular, o que no porten el holograma de verificación, o que porten algún holograma no reconocido por la CDMX, se limita su circulación, un día entre semana y todos los sábados sin importar su último dígito numérico, en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas; así como, en un horario matutino de lunes a viernes de las 05:00 a las 11:00.

Se registró un alta concentración de Ozono en el Valle de México este día (Foto: AFP/Archivo)

La Comisión emitió un par de recomendaciones para que la población contribuya a la reducción de emisiones contaminantes en la atmósfera:

- Evitar el uso del automóvil.

- Facilitar y continuar el trabajo a distancia para reducir viajes.

- Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

- Recargar gasolina después de las 18:00 horas y no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Antes de anunciar la suspensión, la dependencia informó que este 8 de junio se registró un valor máximo de ozono de 157 ppb en la estación de monitoreo CCA-UNAM, ubicada en la alcaldía Coyoacán, es decir, un nivel superior al estándar establecido, sumado a una velocidad lenta del viento y alta radiación solar, por lo que optó a tomar medidas para reducir afectaciones a la salud de las personas.

No obstante, como comunicó horas más tarde, gracias a las lluvias de fuertes a moderadas registradas en todo el Valle, las condiciones atmosféricas cambiaron positivamente, pudiendo cancelar la medida de doble Hoy No Circula que iba a ser aplicada de las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo del Centro de Méxco) de mañana.

