“Sobre aviso no hay engaño, coronel, acuérdese que no todos sus militares son fieles a la Patria”: Cártel del Golfo amenazó a mando del Ejército en San Luis Potosí

Mediante su segundo video en los últimos tres meses, narcotraficantes del Cártel del Golfo y el Cártel Alemán amenazaron al jefe policial en la región Huasteca y al coronel del 40 Batallón de Infantería del Ejército, ambas delegaciones con sede en San Luis Potosí.

En la grabación se observan a cuatro sujetos apostados como escolta de un quinto individuo que lee la narco amenaza, todos con el rostro cubierto y portando armas largas de grueso calibre, una de ellas, un fusil Barret, arma de guerra y de uso reservado a las Fuerzas Armadas. La voz de quien lee el mensaje está distorsionada. De fondo hay una manta con el nombre de las agrupaciones para resaltar a los remitentes.

El grupo delictivo anuncia su extensión a la Huasteca potosina, donde aseguran que disputarán la plaza harán una limpia de las lacras, por si la población los observan, no se alarmen, pues la pelea no es con la gente, sino con las facciones enemigas. Enseguida introducen la intimidación al mando estatal, poniendo su fotografía en el clip.

“Samuel Ruiz Montealvo, jefe de la policía de la región metropolitana región Huasteca, ¿cómo te cayó el mensajito, culero? Te salvaste de la rafaguiza que te pegamos en Tamuín, hijo de tu perra madre, ahora sí la sentiste cortita, pelón mugroso, síguete metiendo tú y tus putos elementos con nuestra gente y para la otra no la vas a contar, rata vale verga”, refieren sobre el oficial, que llegó al cargo a finales de diciembre del año pasado en sustitución de Juan Alberto Cerón Esparza, trasladado a la capital.

Reportes de la Secretaría de Marina refieren que la facción delictiva domina 19 municipios del estado, cuyo territorio cuenta con cuenta con mil 320 kilómetros de carreteras federales, propicias para el trasiego de drogas y migrantes (Foto: Captura de pantalla)

Luego de esto, el sujeto sugiere que, de no cooperar con el crimen, pida su cambio al comisionado Jaime Ernesto Pineda Arteaga, secretario de Seguridad Pública de San Luis Potosí.

Para un segundo momento, los identificados como del Cártel del Golfo amenazan al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien llegó al cargo el 8 de agosto del 2019, en sustitución de Francisco Aldaba Macías, coronel de Infantería que había estado como comandante del Batallón en San Luis Potosí desde 2016.

“Y tú, coronel Rolando Solano Rivera, del 40 Batallón de Infantería, si sigues mandando gente de inteligencia a la región Altiplano, te vamos a desaparecer a todos los elementos que estás mandando de civiles que a ubicar nuestras casas de seguridad, ya los tenemos bien ubicados a los pendejos”, amagó el sicario ante las operaciones de la Sedena contra la delincuencia organizada.

Después reprocha el ataque ocurrido el 20 de octubre pasado, cuando civiles armados se enfrentaron al Ejército en el municipio de Charcas, en San Luis Potosí. En aquella ocasión hubo un hombre muerto, dos detenidos, y el aseguramiento de cargadores, armas de fuego largas, equipo táctico, y una camioneta en la cual presuntamente se trasladaban los atacantes. Ahora, por lo mencionado en el video, se sabe que el enfrentamiento fue contra el Cártel del Golfo.

La captura del presunto criminal y líder del Cártel del Golfo, Evaristo Cruz, alias el "Vaquero" se ha convertido en una prioridad para los Gobiernos de Tamaulipas y Agencias federales de los Estados Unidos (Foto: Twitter/JTFWest)

“Sobre aviso no hay engaño, coronel, acuérdese que no todos sus militares son fieles a la Patria”, lanzó el encapuchado, en presunta referencia los soldados que trabajan para el Cártel del Golfo y la Sedena.

Por último, los narcotraficantes amenazaron al gobernador de San Luis Potosí, a quien dijeron que podría negociar la paz y cuando termine su mandato, el próximo año, no se oculte por temor a represalias.

“Gobernador Juan Manuel Carreras López, San Luis va a arder en el último año de tu sexenio, te recomendamos que hables con tu narcogobierno y le digas a los encargados de la Seguridad que tienes, que se puede negociar la paz del Estado con nosotros, para cuando se les termine el hueso, no tengan que estarse escondiendo, si no ayudan, que no estorben”, aseveró el individuo.

A su vez, dijeron que tenían el respaldo de Evaristo Cruz, El Vaquero/Señor 46, sanguinario líder del Cártel del Golfo, para tomar el estado por completo. La autoridades de Tamaulipas ofrecen hasta 2 millones de pesos por datos que lleven a la captura del capo, buscado también por el gobierno de Estados Unidos.

A principios de agosto, el Cártel lanzó un video para amenazar a fuerzas de seguridad en San Luis Potosí. Entre ellos, el director de la Policía Ministerial de la entidad, José Guadalupe Castillo Celestino, así como el propio secretario de Seguridad, Pineda Arteaga.

Ruiz Montealvo llegó al cargo a finales de diciembre del año pasado en sustitución de Juan Alberto Cerón Esparza, trasladado a la capital (Foto: Captura de pantalla)

El locutor de entonces se identificó como el comandante Alfredo Alemán, pero desde noviembre de 2011 fue detenido por el Ejército, Alfredo Alemán Narváez, alias el “Comandante Alemán”, en Fresnillo Zacatecas, supuesto jefe de la organización criminal de Los Zetas en San Luis Potosí.

Desde julio pasado, Los Alemanes dejaron narco mantas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Fueron puestas en la capital, así como puentes peatonales y plazas de los municipios de Villa de Arista y Moctezuma.

Reportes de la Secretaría de Marina refieren que el el Cártel del Golfo (CDG) está en 19 municipios de San Luis Potosí; Los Zetas en 11; el CJNG en 7; y en 3 más hay presencia del CSLPNG. En Salinas Los Talibanes operarían con el CJNG y el CDG. Pero en Santo Domingo y Villa de Ramos estaría con el CDG. Justo estas tres demarcaciones colindan con Jalisco y Zacatecas.

La entidad cuenta con mil 320 kilómetros de carreteras federales, que se distribuyen hacia el norte y este del país, por ello, grupos delictivos concentran sus operaciones para el robo a transportistas, tráfico de drogas y migrantes.

