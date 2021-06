“Quiere influir en elecciones”: Bolivia y Argentina apoyaron a Ebrard en conflicto con Luis Almagro

El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo el viernes que la gestión de Almagro al frentye de la OEA ha sido la peor en la historia del organismo. EFE/José Méndez/Archivo

Luego de que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Luis Almagro tuvieran diferencias por declaraciones del canciller, ministros de Relaciones Exteriores de Argentina y Bolivia expresaron su apoyo a Ebrard.

Por medio de su cuenta de Twiter, el ministro de Relaciones exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, dijo compartir que la gestión de Luis Almagro es una de las peores en la historia del organismo, pues promovió el golpe de estado que se dio en aquel país y respaldó la corrupción la corrupción del gobierno facto de Bolivia.

“Comparto con @m_ebrard, la gestión de @Almagro_OEA2015 al frente de la @OEA_oficial es una de las peores en la historia de la organización, ya que promovió el golpe de Estado y respaldó la corrupción del gobierno de facto en #Bolivia”, dijo Mayta

Por otra parte, Felipe Solá, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, expresó también por medio de su cuenta de Twitter, que Almagro tiene la intención de influir sobre las elecciones que se celebrarán en México el domingo atacando al canciller Marcelo Ebrard, por lo que dijo, representa una irresponsabilidad institucional.

“El secretario general de la @OEA_oficial, Luis Almagro, quiere influir sobre las elecciones en México atacando a su canciller @m_ebrard. No sólo demuestra su incapacidad para generar consensos entre los países miembros sino también una gran irresponsabilidad institucional”, tuiteó Solá.

La mañana del viernes, durante la conferencia de prensa mañanera que ofrece el presidente de México Andrés Manuel López Obrador a la prensa en Palacio Nacional, el canciller Ebrard , criticó la gestión de Luis Almagro Lemes como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Es una de las peores gestiones en la historia y se lo hemos dicho en las reuniones”, dijo el canciller mexicano sin cortapisas en el marco de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

Ante esto, el mismo viernes, Almagro Lemes contestó al canciller mexicano.

En una entrevista con el noticiero NTN24, el diplomático respondió que no le había hecho nada al canciller mexicano, pero como él es buena persona, presuntamente solo tiene buenos deseos para Ebrard.

“Yo soy buena gente, por mi parte, le deseo que ninguna obra más que él haya hecho como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México se derrumbe. Sin perjuicio de mi solidaridad con las víctimas de la Línea de Metro”, dijo el uruguayo.

Esto lo comentó en referencia al colapso de un tramo de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el pasado 3 de mayo. La también conocida “línea dorada” fue la obra magna del sexenio de Ebrard Casaubón, cuya construcción inició en julio de 2008 y fue inaugurada el 30 de octubre de 2012.

Ebrard Casaubón dijo que la gestión de Almagro Lemes fue una de las peores de la historia, una aseveración que Almagro señaló como parte de una campaña orquestada en su contra para evitar su reelección.

“Eso, como se ha visto, ha quedado superado con los hechos, es un eslogan derrotado en un proceso electoral de la OEA, por lo tanto, no me ha afectado. Hoy esta mañana recibí dos notas felicitándome por la gestión que hemos desarrollado en los últimos seis años de la OEA, así que, definitivamente, me quedo con esos elementos”, agregó.

27/06/2019 Luis Almagro, secretario general de la OEA POLITICA INTERNACIONAL EL TIEMPO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

La OEA solicitó enviar observadores para las elecciones del próximo domingo 6 de junio, a petición del Instituto Nacional Electoral (INE), a lo que México accederá.

“La OEA ha participado en procesos electorales anteriores y México no lo prohíbe, menos de organizaciones de las que somos miembros”, informó Ebrard.

Ebrard aseguró que permitirá los observadores a pesar de sus apreciaciones sobre Almagro, pero advirtió que éstos deben respetar la legislatura mexicana.

México celebrará este domingo las elecciones más grandes de su historia con la Cámara de Diputados en disputa, así como gubernaturas claves para el proyecto del presidente López Obrador.

