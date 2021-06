“Le deseo que ninguna obra más se derrumbe”: la brutal respuesta de Luis Almagro a Marcelo Ebrard

El secretario general de la OEA, Luis Almagro. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

Esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, criticó la gestión de Luis Almagro Lemes como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Ahora, el abogado le contestó de manera brutal.

En una entrevista con el noticiero NTN24, el diplomático respondió que no le había hecho nada al canciller mexicano, pero como él es buena persona, presuntamente solo tiene buenos deseos para Ebrard.

“Yo soy buena gente, por mi parte, le deseo que ninguna obra más que él haya hecho como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México se derrumbe. Sin perjuicio de mi solidaridad con las víctimas de la Línea de Metro”, dijo el uruguayo.

Esto lo dijo en referencia al colapso de un tramo de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el pasado 3 de mayo. La también conocida “línea dorada” fue la obra magna del sexenio de Ebrard Casaubón, cuya construcción inició en julio de 2008 y fue inaugurada el 30 de octubre de 2012.

Ebrard Casaubón dijo que la gestión de Almagro Lemes fue una de las peores de la historia, una aseveración que el político expresó que fue parte de una campaña utilizada en su contra para evitar su reelección.

“Eso, como se ha visto, ha quedado superado con los hechos, es un eslogan derrotado en un proceso electoral de la OEA, por lo tanto, no me ha afectado. Hoy esta mañana recibí dos notas felicitándome por la gestión que hemos desarrollado en los últimos seis años de la OEA, así que, definitivamente, me quedo con esos elementos”, agregó.

Información en desarrollo