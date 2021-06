Podrían dejar libre al presunto agresor de Mariana Sánchez, la doctora encontrada muerta en Chiapas

Mariana Sánchez, médico de 24 años, fue encontrada muerta, dos meses atrás presentó una denuncia contra un compañero por abuso sexual pero la ignoraron sus superiores (Foto: Especial)

El Poder Judicial del Estado de Chiapas aseguró que Fernando “N”, quien fue acusado por hostigamiento sexual agravado en contra de Mariana Sánchez Dávalos, pasante de medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), no fue puesto en libertad como trascendió..

La mañana de este miércoles, Fernando “N” tuvo una audiencia ante el juez. En esta reunión la defensa del inculpado solicitó que se le fuera concedida la libertad condicional argumentando que el delito por el que está procesado no es grave.

En un comunicado, el Poder Judicial del Estado informó que el proceso jurisdiccional contra Fernando “N” sigue, y él continúa privado de su libertad en el Centro de Readaptación Social de Ocosingo.

Sin embargo, Carlos Hugo Tondopó Hérnández, abogado de la familia de Mariana Sánchez Dávalos señaló en una entrevista con MVS que en la audiencia de esta mañana ya se había concedido la libertad al inculpado, pero ante la presión que se ejerció en los medios y las redes se llamó a una segunda audiencia en el que se desistió de su anterior veredicto y se determinó que debía de seguir en prisión preventiva.

Mariana era hija única y vivió la mayor parte de su vida con su abuela, estudió para ser médico pero en sus prácticas fue acosada por un compañero, Fernando "N"

Explicó que en la primera audiencia se le otorgó la libertad sin que la víctima indirecta (la madre de Mariana Sánchez) otorgara su consentimiento ni tampoco existiera un plan detallado para la reparación del daño por lo que el fallo podría haber sido apelado.

Después de esta primera audiencia y de habérsele concedido la libertad condicional, según versión de Tondopó Hernández, fueron llamados a una segunda audiencia en donde el juez revocó su propio dictamen.

El abogado se mostró preocupado porque estos hechos, dijo, no solo son violatorios al debido proceso, sino son inconstitucionales y por este hecho Fernando “N” podría obtener su libertad.

De acuerdo a la información que ha trascendido, Mariana, quien realizaba su servicio social en la clínica de Nueva Palestina, había denunciado dos meses antes del hallazgo de su cuerpo, un ataque de abuso sexual por parte de Fernando Cuahutémoc “N”.

En medio de la conmoción y el desconsuelo, centenares de médicos y personal sanitario protestaron este martes por el brutal feminicidio de Mariana Sánchez, una joven doctora que apareció ahorcada en el estado mexicano de Chiapas, sureste del país, tras interponer una denuncia por abuso sexual que fue ignorada.

Sin embargo, la denuncia no progresó. Tras ello, solicitó apoyo de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas y a la Secretaría de Salud local, encargadas de su pasantía para que fuera cambiada de clínica y pudiera continuar sus actividades sin ser hostigada sexualmente. La solución de estos últimos fue enviarla un mes de vacaciones, sin goce de beca, sin resolver el problema, e incluso amenazándola de que no le liberarían sus documentos si no acababa su servicio social.

Por si fuera poco, las autoridades presumieron que su deceso se había tratado de un suicidio pese a que en su cuerpo, encontrado el 28 de enero.

Otra joven denunció un abuso de Fernando Cuahutémoc “N”, que la presionó para hacerle una revisión vaginal y corporal, mientras que ella solamente fue a donar sangre.

¿Cómo era Mariana?

Mariana Sánchez tenía 25 años de edad, se estaba preparando para titularse como médica y soñaba con hacer una especialidad de patología. Sin embargo sus proyectos fueron arrebatados este 28 de enero.

Recién había concluido sus estudios de la licenciatura en Médico Cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas (UNACH) y había iniciado su servicio social en una clínica de la Secretaría de Salud, que se ubica en la colonia Nueva Palestina del municipio de Ocosingo.



Mariana era hija única y vivió la mayor parte de su vida con su abuelita, a quien temía dejar sola.

En sus redes sociales solía compartir memes, imágenes de ánimo y le gustaba presumir postres, como el pay de limón, eran sus alimentos favoritos.

“Era una mujer tierna, linda, inteligente, que a pesar de los obstáculos que le habían presentado, los supo superar, una buena amiga que te daba un apoyo incondicional, que te aceptaba en su casa como un hermano”, dijo entre sollozos Carlos, un amigo cercano a Mariana, que fue entrevistado por el citado medio.

El joven señaló que la zona en la que está ubicada la clínica es de “alto riesgo” puesto que es un espacio ocupado por los zapatistas y las autoridades gubernamentales casi no tienen presencia ahí. Además, dijo que ya se habían registrado otras agresiones a personal médico del lugar.

“Esta zona es muy machista, por así decirlo, nosotros como chiapanecos sabemos el contexto, muchas veces nos dicen: es que son zonas indígenas, hay que comprenderlo, pero en toda esa zona la población es literal, roban, matan, queman, linchan a muchas personas”, dijo.

