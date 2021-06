Festival de Cannes 2021: cuáles son las películas mexicanas que participarán este año

Cuáles son las películas con participación mexicana que estarán en el Festival de Cannes 2021 (Foto: Twitter/@SomosPiano)

Este jueves 3 de junio se dio a conocer la selección oficial de films que competirán por una Palma de Oro en el prestigioso Festival de Cannes 2021. Se trata de uno de los eventos más esperados en el mundo, pues el año pasado fue suspendido debido a la crisis sanitaria de COVID-19.

Del 6 al 17 de julio, dos meses más tarde de las fechas habituales, se llevará a cabo la celebración más importante de la industria del cine. En esta ocasión, participarán las siguientes obras mexicanas.

En la sección “Una Cierta Mirada”, la cual centra su foco en el cine más joven y de autor, debutará Tatiana Huezo con con Noche de Fuego. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), es una producción de Pimienta Films y tiene apoyo de Eficine en producción y distribución.

En dicha categoría también estará presente la directora rumana Teodora Mihai con La Civil, largometraje coproducido por el cineasta mexicano Michel Franco.

Las producciones "Noche de Fuego" y "La civil" también participarán en el Festival de Cannes 2021 (Foto: Twitter/@fidecine)

También estará presente, como película inaugural, Annette, de Leos Carax. Esta obra es coproducida por Julio Chavezmontes y tiene apoyo de Eficine. En la sección oficial está contemplado el largometraje Memoria de Apichatpong Weerasethakul. La pieza anterior cuenta con la coproducción de Julio Chavezmontes y colabora Eficine en producción. De igual forma, competirá Bergman Island, de Mia Hansen-Løve y coproducida por Julio Chavezmontes.

Las últimas tres obras mencionadas son parte del repertorio de Piano, la primera distribuidora y productora mexicana con un trío de películas en competencia durante el Festival.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto, manifestó sus felicitaciones a los contendientes anunciados esta mañana. “México se va al @Festival_Cannes. Muchas felicidades a las películas que participan en la 74 edición del festival. México es emblema mundial de cine de calidad”, escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.

La titular de la Secretaría de Cultura del gobierno de México, Alejandra Frausto, manifestó sus felicitaciones a los contendientes anunciados esta mañana (Foto: Twitter/@alefrausto)

Entre los grandes festivales, solo la Mostra de Venecia pudo celebrarse tras el inicio de la pandemia bajo estrictas condiciones sanitarias. En Cannes, aunque sólo se espera la mitad de los 40,000 asistentes diarios que suele atraer el evento, no se prevé ninguna limitación de aforo en las salas. En cambio, se exigirá un “pase sanitario” (prueba de vacunación contra COVID-19 o un test PCR negativo).

Sin embargo, los organizadores todavía deben confirmar la presencia de estrellas y definir las condiciones de higiene, por ejemplo, en la alfombra roja y en las tradicionales fiestas paralelas. El conjunto de medidas dependerá también de la evolución de los datos epidemiológicos en Francia, que en las últimas semanas empezó a levantar gradualmente las restricciones sanitarias.

De acuerdo con Christine Welter, presidenta del sindicato hotelero de Cannes, solo se ha registrado 25% de ocupación. “Es una oportunidad inesperada para los cinéfilos, para quienes en tiempos normales es complicado venir”.

“Tenemos dos estrellas disponibles a partir de 100 euros (121 dólares) la noche, a dos pasos de La Croisette”, donde se celebra el certamen junto a la playa, agrega. Habitualmente, los precios llegan a cuadriplicarse durante el festival.

Es Festival de Cannes regresa el próximo mes de julio tras ser cancelado en 2020 por la epidemia de COVID-19 (Foto: Reuters / Sandra Auger)

El jurado de la edición 2021 de Cannes estará presidido por el cineasta estadounidense Spike Lee, el primer afroamericano en asumir ese rol.

Otras películas que participarán por la Palma de Oro son: Benedetta, del holandés Paul Verhoeven; La crónica francesa, del estadounidense Wes Anderson; Tout s’est bien passé, del francés François Ozon; Tre piani, del italiano Nanni Moretti; Un héroe, del iraní Asghar Farhadi; Flag day, del estadounidense Sean Penn; Red Rocket, del estadounidense Sean Baker; La fiebre de Petrov, del ruso Kirill Serebrennikov; Titane, de la francesa Julia Ducournau; Haut et fort, del marroquí Nabil Ayouch; y Drive my car, del japonés Ryusuke Hamaguchi.

Además, The story of my wife, de la húngara Ildikó Enyedi; Ahed’s knee, del israelí Nadav Lapid; Compartment N. 6, del finlandés Juho Kuosmanen; The worst person in the world, del noruego Joachim Trier; La fracture, de la francesa Catherine Corsini; Les intranquilles, del belga Joachim Lafosse; Les Olympiades, del francés Jacques Audiard; Lingui, del chadiano Mahamat-Saleh Haroun; Nitram, del australiano Justin Kurzel; y Par ce demi-clair matin, del francés Bruno Dumont.

Con información de AFP

