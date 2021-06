Más de 15,000 mexicanos firman petición en Change.org para expulsar a Abraham Mendieta de México

(Foto: Instagram @abrahammendiatar)

“Ningún extranjero debe venir a imponer corrientes de pensamiento en nuestro país”, “Fuera de México este entrometido”, “No tiene porque meterse en asuntos políticos de México”: son algunos de los comentarios de internautas que firmaron la iniciativa lanzada en la plataforma change.org para expulsar al español, Abraham Mendieta, de México

La petición, creada por un usuario identificado como Edgar Valenzuela, menciona que el joven español ha violado el artículo 33 de la Constitución Política de México al demostrar abiertamente “su tendencia socialista” con la cual “pretende influir sobre la población mexicana”.

A pesar que la solicitud se creó hace dos años, las firmas volvieron a incrementar en estos días superando los 15 mil firmantes; el objetivo, según lo especificado en el portal, es recabar 25 mil.

(Foto: Facebook Lilly Téllez/ Twitter: @Declaración)

Y es que el politólogo madrileño ha expresado en sus redes sociales su apoyo al partido del presidente Movimiento Regeneración Nacional (Morena), especialmente durante los actuales comicios electorales. No obstante, dicha actitud también despertó la inconformidad en algunas personas que lo han señalado como violador del artículo 33 de la Carta Magna.

Una de ellas, fue la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, quien el pasado 31 de mayo solicitó al presidente, Andrés Manuel López Obrador, la inmediata expulsión del joven de México por “inmiscuirse en asuntos políticos” del país.

En otro momento, la funcionaria panista aseguró que es Mendieta es empleado por el partido para realizar propaganda “a través de discursos de odio, rencor y división”; una acción que, aseguró, figura como una burla a la ley mexicana “en total impunidad”.

En respuesta a ello, a través de un video, el joven madrileño invalidó la solicitud de la senadora al asegurar que “su único argumento es que soy extranjero” y agregó que el trasfondo de este ataque es por no apoyar al partido por el cual actualmente Téllez milita.

“Yo de verdad siento que no les molesta que yo sea extranjero, sino que no sea uno de esos extranjeros que se prestan a su maniobra absurdas contra Manuel López Obrador. Esos extranjeros que ayudan a meter una portada en The Economist; esos extranjeros que están en medios internacionales atacando a un presidente que no conocen.”, mencionó.

Información en desarrollo....