Mario Delgado pidió salir a votar “sin miedo” en las elecciones del 6 de junio (Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro)

De cara los comicios del 6 de junio, Mario Delgado, dirigente de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), pidió a los ciudadanos salir a votar “sin miedo”, para evitar que la “violencia se apodere de nuestra democracia”.

Así lo manifestó en un par de eventos celebrados en los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, en el Estado de México. De igual forma, aseguró que el apoyo al partido guinda garantizará la continuidad de los programas sociales otorgados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estos días, los partidos de la mafia de la corrupción van a empezar a regalar de todo; acuérdense que no son sus recursos, sino de ustedes. Así que agarren todo, pero no suelten su credencial y salgan a votar sin miedo en estas elecciones, no podemos permitir que la violencia se apodere de nuestra democracia”, indicó Delgado.

El líder de Morena aseguró que el apoyo al partido guinda garantizará la continuidad de los programas sociales (EFE / Carlos Ramírez)

Aunado a esto, el político destacó que es importante estar alerta ante cualquier intento de compra del voto, extorsión o amenaza. En este sentido, recomendó a las y los mexiquenses denunciar dichos actos en el portal: DEFIENDELAESPERANZA.MX.

“La única forma de sacar a los gobiernos de la corrupción del Estado de México es denunciando sus fechorías y malas prácticas; y claro, con un voto masivo para Morena”, aseveró.

Delgado Carrillo hizo un llamado a los votantes a levantarse ‘en urnas’ de manera pacífica, como sucedió en 2018, cuando se logró la mayoría en el Congreso de la Unión. Solo de esta manera, aseguró, la “transformación“ llegará a cada rincón de la entidad.

De la misma firma, exhortó al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, a coordinar esfuerzos con la administración federal para que la jornada electoral transcurra con paz y no haya más hechos de violencia en la entidad.

Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México y el presidente López Obrador (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)

El pasado 27 de marzo, el dirigente denunció que el mandatario estatal es cómplice de los actos violentos que se han suscitado en el Estado de México en contra de los candidatos de Morena, debido a su nula actuación ante tales hechos.

“Hay una complicidad evidente, pues los grupos de la delincuencia organizada están actuando de manera libre, intimidando, atacando directamente a nuestras candidatas y candidatos, con la intención de que no puedan hacer campaña y algunos se retiren de la contienda. Tenemos hasta intentos de homicidio con la idea de detener nuestro movimiento”, declaró.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, el país está próximo a vivir el proceso democrático más grande en su historia (Foto: Reuters / Jorge Luis Plata)

Acusó que la estrategia del gobierno que encabeza del Mazo es inhibir el voto a través de la intimidación, por lo que exigió al gobernador ofrecer la seguridad de que los comicios se llevarán a cabo de forma pacífica y sin la presencia de actos violentos.

“Si hay elecciones libres y transparentes y tenemos una jornada en paz, indudablemente nuestro movimiento va a arrasar en el Estado de México. No podemos permitir ni consentir el uso de la violencia para tratar de alterar los resultados electorales”, subrayó el líder morenista.

“Finalmente, decirle a los mexiquenses que no se dejen intimidar, vamos a unirnos como pueblo de México y hagamos una jornada llena de alegría. Vamos a refrendar el apoyo de Morena en el Estado de México”, agregó.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), el país está próximo a vivir el proceso democrático más grande en su historia. Lo anterior debido a que se renovará la Cámara de Diputados y diversos cargos en los 32 estados del país. En total, se elegirán 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa y 200 más por representación proporcional. Además, los habitantes de 15 estados de la República Mexicana elegirán un nuevo gobernador.

