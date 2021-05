“No votaría por ellos ni aunque esté drogado”: Molotov se lanzó contra candidato de Morena

Arturo Ávila realizó el cover de "Voto latino" sin el permiso de Molotov (Fotos: Twitter @arturoavila_mx // Facebook-Molotov Oficial).

A días de concluir el proceso electoral, el candidato a presidente municipal de Aguascalientes por Morena, PT y Nueva Alianza, Arturo Ávila, publicó en sus redes sociales el video de su canción política que ha utilizado durante toda la campaña, a la cual título “Voto Masivo”, un cover de “Voto latino” de Molotov.

Sin embargo, no ha recibido el apoyo que imaginó, pues cuando la agrupación de rock mexicana se enteró de la situación, enseguida los integrantes utilizaron sus redes sociales para quejarse de la adaptación.

“¡Esta es la original, para las masas! Pit* para todos los políticos #DiNoALaPiratería”, fue el mensaje con el que compartieron el video de la canción original a través de su cuenta de Twitter.

Video: Twitter @arturoavila_mx

No es nada nuevo que los candidatos utilicen música popular o de moda y la amolden para las campañas políticas, agregando algunas de sus propuestas o la historia de vida del personaje en cuestión, ya que lo que buscan es generar empatía y cercanía con la población.

Es por lo anterior que en la canción de Arturo Ávila se puede escuchar: “¡Voto masivo! Morena arrasa. ¡Voto masivo! Ávila gana”. No obstante, la acción no gustó nada. Aunque, lo cierto es que lo de voto masivo no es algo exclusivo del candidato de Aguascalientes, es uno de los slogans que ha utilizado el partido de la 4T para pedir el voto y “no permitir que vuelva la mafia del poder”.

Mientras que la canción de Molotov fue escrita para abogar por el voto latino en los Estados Unidos, durante los primeros años del siglo XXI, en la presidencia de George Bush Jr.: “¡Voto latino de entre las masas! ¡Voto latino para la igualdad de razas!”.

"Esta es la original", escribieron en su cuenta oficial (Foto: captura de pantalla de Twitter @MolotovBanda).

Ante el cover de Morena, Molotov amenazó con demandar a los implicados debido a que afirmaron que no se les pidió permiso para utilizar “sus rolas” y aseguraron que nunca votarían por ellos.

“Morena, los vamos a denunciar por violar los derechos de nuestras rolas sin previa autorización del autor y, por cierto, no votaría por ellos ni aunque esté drogado”, escribió Micky Huidobro, uno de los integrantes.

"No votaría por ellos (Morena) ni aunque esté drogado (Foto: captura de pantalla de Twitter @SaqueMate).

Ante los mensajes de enojo por parte de los interpretes de “Frijolero”, el candidato de Morena tomó sus redes sociales para aclarar el tema y darle las gracias a Molotov “por la inspiración” a los talentos locales.

“A nuestros amigos de @MolotovBanda: gracias por ser inspiración del proyecto; el talento artístico es local, gracias por darles el empujón; claramente se cambiaron las partituras y la letra; no soy político, soy un ciudadano que quiere transformar la ciudad”, expresó.

"Gracias por ser inspiración del proyecto", escribió el candidato de Morena (Foto: captura de pantalla de Twitter @arturoavila_mx).

Esta no es la primera vez que Molotov o alguno de sus integrantes se ha lanzado contra Morena o algún personaje de la 4T. Durante el pasado mes de febrero decidieron hacerle una “dedicatoria” a Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el PT.

Realizaron un video con imágenes del legislador, acompañadas de la canción “Parasito”, perteneciente al álbum Apocalypshit de 1999, uno de los mayores éxitos de la banda mexicana. En Twitter utilizaron los hashtag #pinchehuevon y #parasito para compartir el contenido.

En el video se pudo observar a Fernández Noroña haciendo un movimiento extraño con las manos, de fondo se pudo escuchar “Güey, ya, tranquilo, man. Pinche huevón. Eres un para-, una parásito”.

La situación sorprendió a algunos de sus fanáticos debido a que en el pasado, la banda se mostró cercana a las causas de Andrés Manuel López Obrador, especialmente en las elecciones de 2006 y 2012.

Situación que les valió algunas críticas por parte de usuarios de Twitter: “¡hubiera estado chingón que en sus conciertos dijeran que TODOS los políticas valen pura VGA! Y no hacer proselitismo por Morena”.

