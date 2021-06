Apareció con vida Porfirio Lima, candidato reportado como secuestrado en Puebla

Porfirio Lima Cervantes (Foto: Facebook/Doctor Porfirio E. Lima)

Porfirio Lima Cervantes, candidato del Partido Verde a la alcaldía de Acajete, Puebla, quien estaba desaparecido desde el pasado sábado, fue hallado con vida, informó este martes el gobernador Luis Miguel Barbosa.

“Quiero decirles que hace unos pocos minutos el Fiscal General del Estado me informó que su homólogo de Querétaro le dio a conocer que fue encontrado vivo el doctor Porfirio Lima Cervantes. Caminaba en un pueblo de Querétaro, está en la Fiscalía General, ministerio público de Puebla salieron ya para allá (...) está en apariencia bien”, dijo en conferencia el gobernador poblano y añadió que se encontraba en Querétaro.

Este domingo, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reportó la desaparición de Porfirio Eusebio Lima Cervantes, su candidato a presidente municipal de Acajete, en la entidad federativa de Puebla. El PVEM imploró a las autoridades dar con su ubicación.

Desde la mañana del pasado sábado la familia del aspirante a alcalde no tuvo contacto con él ni información sobre su bienestar ni paradero. Se supo que Lima Cervantes, médico de profesión, asistió al Rancho de Santa Rosa para dar una consulta.

“El Partido Verde lamenta profundamente la desaparición del doctor Porfirio Lima Cervantes, candidato a la Presidencia Municipal en Acajete, una persona íntegra, intachable, de buenos valores que siempre se ha conducido de una manera honesta y ha demostrado el apego con gente de su municipio”, declaró la institución en un comunicado.

El medio local Pulso Regional informó que pobladores de Acajete cerraron la autopista federal a Tehuacán y también amenazaron con bloquear la autopista a Veracruz por la desaparición del candidato a presidente municipal.

Este viernes, la violencia ha vuelto a tensar el ambiente en las campañas electorales del país. Cuando sólo quedan nueve días para los comicios más grandes de la historia, se reportó el ataque a balazos el candidato de Morena a la alcaldía de Ocoyucan, Puebla, Francisco Cortés Pancoatl.

El morenista, que ha salido ileso del ataque, recibió dos impactos de bala en una mano, por lo que fue atendido en un hospital cercano.

En el puente de Chalchihuapan, ha quedado el vehículo baleado donde viajaba el aspirante. Tras los hechos, el propio Cortés Pancoatl escribió en sus redes sociales: “Gracias a dios estoy bien y no pasó de una herida en la mano que me tendrá unos días hospitalizado. Me apena en verdad que en tiempos electorales existan este tipo de actos violentos”.

El partido de Morena ha condenado el ataque contra su militante: “Rechazamos el atentado contra nuestro compañero Francisco Cortés, candidato a la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan, en Puebla. La violencia política es el arma de los cobardes. Es momento de unirnos para defender la esperanza y la tranquilidad del pueblo mexicano”, escribió en Twitter.

El ataque contra Cortés, el último de una larga lista de actos violentos contra políticos, provocó todo tipo de reacciones, uno de ellas la del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.

“Hay que reprochar y rechazar, investigar y sancionar todo hecho de violencia, está ahorita en hospitales nuestros para poder ser intervenido quirúrgicamente es una lesión en la mano y vamos a cuidarlo, sin duda que sí”, aseveró.

A 10 días de las votaciones federales en México, han sido asesinados 80 políticos, según un registro realizado por Infobae México. El indicador de violencia de este medio —elaborado de septiembre de 2020 a mayo de este año— reporta las ejecuciones de aspirantes a alcaldías, regidurías y sindicaturas (30); además de funcionarios fuera del cartel electoral.

Desde que comenzó el proceso en septiembre del año pasado se ha documentado un goteo de asesinatos de políticos en activo y aspirantes a cargos locales por todo el país.

Alejandro Toledo Morales, de 43 años, aspirante a la diputación local por el Distrito 7 en Guerrero, por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue asesinado el 9 de septiembre de 2020 de un balazo en la cabeza, en la entrada del Club de Golf de Barra Vieja, en Acapulco.

Unos sicarios lo interceptaron cuando viajaba de regreso a su casa y le dispararon a quemarropa antes de huir. Su caso encabeza la macabra lista que recoge las ejecuciones políticas en tiempos de elecciones.

Casi todas las entidades se han visto salpicadas por la violencia contra los aspirantes, pero geográficamente los asesinatos se concentran sobre todo en Veracruz, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Guerrero, donde operan sanguinarios cárteles de la droga enfrentados por el control del territorio.

