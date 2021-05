Explotación, acoso y golpes: las denuncias contra el restaurante Pujol de Enrique Olvera

El chef mexicano Enrique Olvera, propietario y jefe de cocina de Pujol, posa para una foto en uno de sus restaurantes, en la Ciudad de México. Foto tomada el 10 de junio de 2020. REUTERS/Gustavo Graf

Enrique Olvera, uno de los chefs más reconocidos en México, ahora enfrenta diversas acusaciones por trabajadores, extrabajadores o cocineros que intentaron ingresar como practicantes al restaurante Pujol, Ciudad de México, que le pertenece.

Fue Ximena Abrín, una usuaria de Facebook, quien comenzó con las denuncias en contra del establecimiento, pues aseguró que luego de ser llamada a las pruebas para ser contratada en el restaurante, terminó sumamente decepcionada.

Uno de sus primeros contactos fue con una chef que les hizo las primeras pruebas, quien les dijo, aseguró que nadie aguantaba el trabajo en ese lugar, pues prácticamente se trataba de entregarle tu vida a Pujol, e incluso debían olvidarse de su areja, de sus negocios o de sus hijos.

Luego, se encontró con un cuarto para los empleados que necesitan guardar sus cosas, mismo que aproximadamente, describió, mide 3x3 metros y es compartido por al menos 50 personas. La jornada, que empezó a las 12:00 PM, terminó hasta las 02:00 de la mañana aproximadamente.

Además, aseguró que la paga en uno de los más prestigiosos restaurantes de la ciudad es de a penas 14,000 pesos por seis días a la semana: “decidí que no estaba dispuesta a dejarlo todo por el número 12 de los 50 Best”, aseguró al final de su publicación, en la que indicó, además, que nunca hubo hora de comida

Y es que en diciembre de 2020, el restaurante Pujol fue fue premiado como el más sustentable de América Latina por la organización The Worlds 50 Best Restaurants 2020. Lo anterior, gracias a que su ron Flor de Caña, recibió el puntaje más alto según la auditoría hecha por Food Made Good Global que evalúa tres pilares diferentes: abastecimiento, impacto social y ambiental.

Entre otras acciones, en dicho establecimiento del chef Enrique Olvera no se sirve carne de res por el impacto en la capa de ozono. De igual forma, prioriza el consumo de productos locales y de temporada; es decir, que en vez de importar ingredientes, los consiguen en rancherías o granjas de productores que se ubiquen lo más cercano al restaurante.

Asimismo, es prioridad en su agenda el buen aprovechamiento de los desperdicios, ya sean mermas de las comidas o agua de lluvia. Por un lado los desperdicios de comida, son usados como desechos orgánicos que se envían a Xochimilco, al sur de la capital, para ser usados como composta y se aprovechan en los plantíos; y el agua de lluvia es recolectada para distintos usos en el restaurante.

Ahí no frenaron las denuncias, pues luego escalaron a declaraciones más fuertes por parte de presuntos extrabajadores que declararon anónimamente para la cuenta “TerrorRestaurantesMX” en la red social Twitter, misma que recibe toda clase de quejas laborales en inmuebles de comida.

Un supuesto expracticante de Pujor informó que para empezar, el trabajo de los practicantes se realiza en un espacio diminuto, además de que el trato es diferente, no les pagan “ni un quinto” durante su estadía en el restaurante y tienen un horario de 6:00 AM a 8:00 PM o hasta que terminan, mismo tiempo en el que no pueden descansar ni parar a comer, además de advertir que compran sus vegetales en Superama.

Además, rescataron una entrevista con Sol Hernándes para el canal de Julio Astillero, en el que una practicante reveló que entre preguntas, le dijeron que dicho inmueble factura alrededor de 60 o 70 millones de pesos al mes entre mesas, propinas y botellas.

Otro de los casos que sobresale es aquel donde aseguran que hay acoso laboral a mujeres, robo de dinero, maltrato, entre otras cosas. Este señalamiento informó que incluso reciben amenazas del jefe de cocina, Alejandro Bremont; y en caso de haber quejas, se les castigaba con quitarles las propinas por cierto tiempo.

También se menciona a un hombre identificado como David Linares, quien habría sido despedido por presuntamente golpear a un repostero, pero había incluso arremetido contra otros compañeros, a quienes les habría aventado desde huevos, hasta platos.

Hasta el momento, Enrique Olvera no ha revelado nada sobre las acusaciones, pero no es la primera vez que esto sucede, pues tanto él, como la chef Daniela Soto-Innes, enfrentaron una demanda laboral de extrabajadores del restaurante Cosme, en Nueva York.

