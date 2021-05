Así fueron las entrevistas donde Luis Miguel negó ser papá de Michelle Salas

En la serie vemos la relación disfuncional entre Luis Miguel y Michelle Salas (Foto: captura de pantalla Instagram/@michellesalasb /@lmxlm )

En el último capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel: La serie vimos que “el sol” tomó la decisión de finalmente hablar y aclarar aspectos de su vida privada, la cual no pudo mantener tan hermética por la entrevista que cedió su abuela Matilde para poner a su hermano Sergio en su contra y llevárselo a España, dejando a Luis Miguel lidiando con la prensa.

Uno de los temas que iba a tratar el cantante en la conferencia de prensa sería el de su hija Michelle Salas, la cual no había sido reconocida oficialmente por el artista, pero en ese momento, todo se iba a dar a conocer.

Por recomendación de su representante Patricio Robles, y tras dialogar con José Pérez, su asistente, decidieron convencer a Luis Miguel de no hablar de los temas que tenía planeados. Al final, durante la transmisión, el cantante no reveló nada de su hija y decidió hablar de su próximo álbum, decepcionando a “Sophie”, madre de Michelle.

En Luis Miguel la Serie, el cantante sí conoce a su hija e incluso va a visitarla (foto: Netflix)

En la realidad, el intérprete de La incondicional fue cuestionado por la “supuesta” paternidad que se le adjudicaba, pero siempre negó la situación. En dos entrevistas compartidas el mes de abril de este año a través del canal de fans de Youtube Luis Miguel se pueden apreciar estos momentos.

En la primera entrevista realizada por Verónica Castro a través del canal Galavisión, la presentadora comentó que había muchos rumores de su vida que se hablaban en revistas y periódicos, destacando que se había dicho que Luis Miguel ya era papá de un niño y de una niña, el cantante reaccionó de forma sorprendida “¡ay dios mío de mi vida! Ahora soy papá... ¡ya no saben qué inventar, qué bárbaros! Que yo sepa, no”, comentó el cantante, provocando la risa entre todos los asistentes.

Castro le cuestionó si no le habían avisado que era papá, a lo que “el sol” afirmó que no le han mencionado nada, la presentadora dijo entonces que no quería provocar un mal momento, pero Luis Miguel aclaró que no es así “ [...] si la mitad de todos esos rumores y esos chismes fueran ciertos, yo estaría muy feliz”, aseguró el cantante.

De acuerdo a varios testigos, se cree que hubo una relación entre Verónica Castro y Luis Miguel (Foto: captura de pantalla Instagram/ @vroficial/@lmxlm)

Con esta afirmación, Verónica le preguntó si le gustaría tener muchos hijos, el cantante evadió la respuesta hablando de mujeres; la conductora insistió y le cuestionó si estaba preparado para ser papá “en este momento de mi vida, no yo creo que no [...] no estoy consciente de ser padre, pero si lo soy, felicítenme”, añadió el intérprete de Tengo todo excepto a ti.

El programa se transmitió el 04 de julio de 1989, es decir, un mes después del nacimiento de Michelle Salas, aún no se sabe si Luis Miguel ya había sido notificado del nacimiento de su hija, pero ya era padre.

En una entrevista cinco años después de la anterior, con Raúl Velasco para Siempre en domingo, el conductor le cuestionó directamente que en diversas publicaciones periodísticas se decía que era el padre de la hija de Stephanie Salas, el cantante no fue claro con su respuesta, e incluso mencionó que las mismas revistas lo han matado tres veces.

Luis Miguel cuidó de sus hermanos tras la muerte de su padre Luis Rey (foto: revista Quién)

Raúl le preguntó entonces por el sentido de la paternidad, a lo que “Miky” respondió que “es una posición con una gran responsabilidad, algo que bajo ninguna circunstancia puedo adoptar, sobre todo por mi edad y no me siento preparado para serlo”. El entrevistado intervino en su respuesta diciendo que él ya era padre, pues a sus 24 años era la figura paterna de sus dos hermanos menores.

“Te aseguro que es un papel que adopto porque ha sido una responsabilidad implícita, se me ha dado por el destino, por cómo han surgido las circunstancias”, aseguró el cantante.

