Niño nicaragüense abandonado en el desierto de Texas, ya se reunió con su madre

Wilto Gutiérrez fue hallado por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (Foto: Captura de pantalla)

El pasado 1 de abril Wilto Gutiérrez fue hallado por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, quien lo grabó con un celular. En el video, Wilto le pidió al agente ayuda tras haber sido abandonado por un traficante de personas. Ahora, tras casi dos meses de este encuentro, el pequeño se reunió con su madre Meylin Obregón en San Benito, dentro del estado de Texas.

Noticias Telemundo dio a conocer que el menor se encontraba en el albergue Casa Padre, en donde estuvo tras haber sido encontrado. Y, aunque Meylin pudo visitar a su hijo dos veces por semana durante su estadía en el albergue, este viernes Wilto por fin salió de este.

En las imágenes compartidas por la televisora, se puede observar el momento en el que la mujer entra por su hijo y momentos después cuando salen juntos. Ambos fueron llevados a La Posada Providencia, en donde estarán refugiados unos días.

De acuerdo con una entrevista del canal a Misael Obregon, hermano de Meylin, sus familiares se transportarán a Miami, Florida en donde vivirán junto con él.

El pequeño de 10 años, se encontró con su madre este viernes (Foto: EFE/Joebeth Terríquez)

“Me siento emocionadisimo[...] Sí, vienen para acá, van a estar conmigo [...] Todo depende de hallar los cupos para los boletos [...] Yo desearía que ya mismo estuvieran aquí”, declaró Milton.

Por otra parte, el tío del niño admitió que tras el trauma que Wilton pasó por haber estado solo en el desierto, quiere llevarlo con un especialista para que le ayude a superar esto.

“Yo quiero llevarlo a una persona que lo ayude, no sé, a un pediatra, alguien que le ayude a él a aconsejar para que se sienta mejor”, aseveró.

El caso de Wilton se viralizó debido a la mencionada grabación hecha por el agente fronterizo. En este se ve a Wilto con lágrimas en los ojos, el video muestra al niño caminando hacia el agente de la Patrulla Fronteriza, antes de preguntarle si podía brindarle asistencia porque lo habían dejado “botado” cerca del Río Grande.

La madre del menor estuvo secuestrada en Tamaulipas (Foto: REUTERS/José Luis González)

“¿Me puede ayudar?”, imploró el menor al comienzo de la grabación. “¿Qué pasó?”, le respondió el agente.

“Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde están”, le explicó el niño, que no pudo contener las lágrimas.

Según los primeros informes, el incidente ocurrió luego de que el agente fronterizo concluyera su turno laboral. Univision informó que el menor pasó toda la noche recorriendo la región del Valle del Río Grande después de que ingresó ilegalmente al país.

Según los primeros reportes, el menor viajaba —sin sus padres— con un grupo de 80 personas y llevaba cuatro horas caminando solo.

El menor fue ayudado por un oficial (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

La jefa del sector del Paso, Gloria Chávez, dijo a la cadena que los padres “deben pensar en el bienestar de sus hijos” cada vez que los envíen solos a cruzar la peligrosa frontera entre México y Estados Unidos.

“No sabes dónde están, ¿te dejaron solo?”, continuó el oficial que grabó al menor. “Me dejaron botado, solo”, le contestó el niño.

“¿No vienes con mami o con papi o con alguien?”, le preguntó el agente. “¡Nadie, yo venía en un grupo… y al final me dejaron botado y vine aquí a pedir auxilio!”, exclamó el pequeño. “Yo vengo, porque si no, ¿a dónde me voy a ir?, tal vez me pueden robar, secuestrar o algo y tengo miedo”, dijo.

