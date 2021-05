“Monigote... no van a poder conmigo”: López Dóriga tunde a “Lord Molécula” por ataques en mañanera de AMLO

Video: Gobierno de México

En la conferencia matutina presidencial de este viernes se dio un nuevo encontronazo entre el reportero Carlos Pozos, apodado “Lord Molécula”, quien volvió a mencionar al periodista Joaquín López-Dóriga, al comenzar su presentación refiriendo que Andrés Manuel López Obrador es el presidente de todos los mexicanos, incluyendo de opositores como el citado comunicador, quien ha sido crítico del mandatario.

“Están muy molestos quienes apoyaron durante mucho tiempo el modelo neoliberal, que no es más que una política de pillaje y estos periódicos del extranjero se dedicaron a aplaudir, están a favor de las privatizaciones y siempre guardamos silencio ante la corrupción, se dedicaban a elogiar a los políticos corruptos de México porque son conservadores. Están muy molestos porque ahora la gente está apoyando una transformación”, opinó por su parte López Obrador.

Mientras que López-Dóriga contestó en su cuenta de Twitter: “Y en las mañaneras, la intención de un monigote de rebajar a su propia pequeñez al que quieren ofender. Y @lopezobrador_ tolera y celebra. @JesusRCuevas dicta. No van a poder conmigo. Ni callarme ni doblarme. Aquí sigo de pie. Y seguiré”.

Conocido por mostrar su admiración a López Obrador, “Lord Molécula” ha dado de qué hablar en las redes sociales, desde el año pasado se ha envuelto en comentarios y críticas contra otros periodistas.

Incluso llegó a sugerir que Gómez Leyva y otros periodistas, como Joaquín López-Dóriga, deben ser reconvenidos por la Secretaría de Gobernación por “rebasar la línea de la libertad de expresión”:

“Estos voceros del régimen neoliberal, presidente, están rebasando la línea de libertad de expresión. Como lo hace también el señor López, al que le dicen ‘el teacher’, quien acusa que a algunos compañeros de la primera fila Jesús Ramírez nos da las preguntas sembradas y que además se nos paga, este señor dice que nos pagan por las preguntas.

“Mi pregunta es: ¿la Secretaría de Gobernación, a través de radio y televisión podría hacerles un exhorto a conducirse con respeto, con que no hagan mentiras falsas?, además mataron a un empresario, lo resucitaron, dijeron que se acababan las clases, no, fue mentira y continúan con ese discurso de odio, racismo y clasismo”, espetó.

Ante dicha situación, el periodista Joaquín López-Dóriga, aseguró que son mentiras dichas acusaciones del reportero y aseguró que de periodista no tiene nada y que solo le genera pena el trabajo que desempeña como “pseudo comunicador”.

En su canal de YouTube, Dóriga sostuvo que Carlos Pozos Soto, mejor conocido como “Lord Molécula”, es un “lamebotas” del gobierno de Obrador, asimismo, aseguró que que solo va a las mañaneras a “mal leer” las preguntas que le dice Segob que lea.

Hacemos un recuento de los mejores momentos de Lord Molécula durante “las mañaneras” que lo han hecho trending topic en Twitter México.

El pasado 23 de marzo, el polémico reportero aprovechó su intervención para realizar una dinámica de preguntas y respuestas con “sí o no”, lo cual provocó risas entre los asistentes; incluso de los funcionarios.

No obstante, en una de ellas cuestionó si se había “convertido en deporte nacional para la prensa decadente criticar al presidente”, a lo que Andrés Manuel López Obrador respondió...

Aplausos y hartazgo

El pasado 14 de mayo, antes de lanzar su tradicional y comprometedora pregunta al mandatario, Carlos le pidió permiso al líder de la “Cuarta Transformación” para brindarle un aplauso a las más de 50 empresas mexicanas de seguros por la cobertura a trabajadores de la salud durante la crisis sanitaria de coronavirus (COVID-19).

Pero dichos aplausos no fueron lo único que llamó la atención, sino la reacción de hartazgo de una reportera que se encontraba a su lado escuchándolo. Muchos usuarios en redes sociales expresaron su identificación con la reportera.

“AMLOVER”, el índice para medir el bienestar y la felicidad

Un borchornoso momento se vivió en la conferencia del 28 de mayo: el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de crear un nuevo índice económico, aparte del Producto Interno Bruto (PIB), en el cual se pueda medir el bienestar y felicidad de la gente.

El mandatario mexicano dijo que su administración lo va a crear luego de convocar a expertos en distintas materias, pero también dijo que “sería bueno ir pensando en cómo nombrarlo”.

Lord Molécula es simpatizante confeso de la Cuarta Transformación (Foto: Especial)

Ante ello, Lord Molécula afirmó al mandatario que “las redes sociales proponen que el índice se llame AMLOVER, por sus iniciales”, dejando incrédulos a los demás reporteros.

López Obrador se limitó a reír y a contestar: “No, no, no, no, no, imagínense”.

Presumió el “cachito” de la rifa

El pasado 8 de abril, el presidente reiteró que la rifa del avión presidencial, José María Morelos y Pavón, no se iba a suspender a pesar del inicio de la emergencia sanitaria

En ese momento Lord Molécula presumió el “cachito” de lotería que acababa de adquirir y aseveró que lo donaría en caso de resultar ganador. Ante este gesto López Obrador lo llamó y, tras pedir les tomaran una fotografía, coreó: “Ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve”.

Carlos Pozos, Lord Molécula, da regalo al presidente

Como era de esperarse, las críticas se dieron de miles en la red social Twitter, donde, incluso, jugaron con el doble sentido del sinónimo para nombrar los boletos de la rifa.

Acusó de “mentiras falsas”

La última de sus joyas (hasta el momento) ocurrió el pasado 28 de junio, luego de atacar durante su participación a los periodistas Ciro Gómez Leyva y Joaquín López-Dóriga, a quienes llamó “voceros del periodo neoliberal” y los acusó de rebasar la línea de libertad de expresión, supuestamente porque aseguraron que él recibía dinero del gobierno.

Ante esto, Lord Molécula solicitó que la Secretaría de Gobernación se encargara de exhortar a los periodistas señalados, a procurar conducirse con respeto hacia el Gobierno mexicano, al Presidente, y no decir “mentiras falsas”.

