La irónica recomendación de AMLO a los opositores: Vitacilina para curar sus irritaciones

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, recomendó en tono de burla el uso de Vitacilina para sus adversarios quienes, dijo, se molestaron por la compra de la refinería y el crecimiento económico e inversión extranjera.

“¿Cómo se llama eso que se usa para protegerse de las irritaciones? Vitacilina. Ya vamos a comprar también el laboratorio de Vitacilina. ¡Ah que buena medicina! Están muy molestos. Serénense”, expresó.

Tras la reciente compra de la planta Deer Park en Texas, Estados Unidos, el mandatario afirmó que las críticas de personajes de oposición surgió porque “no se había tenido un primer trimestre con tanta inversión extranjera”.

Incluso, mencionó que la economía del país va a la alza a pesar de los golpes que ésta sufrió por la pandemia del COVID-19; aseguró que México es de las naciones que más se ha recuperado tras la contingencia a nivel global.

(Foto: Israel Vargas/The Economist)

Sin embargo, este comentario generó diversas críticas en redes sociales, especialmente, porque este jueves la revista The Economist lo calificó como “El falso mesías de México” y como “un peligro para la democracia mexicana”.

Es así que los comentarios de los internautas optaron por reutilizar el discurso del mandatario para recordarle la tan fuerte crítica que la editorial británica realizó hacia su rol presidencial.

“Se llama VITACILINA y se la recomendamos al Falso Mesías para este 6 de Junio, igual The Economist puede sacar una portada de del producto que será muy solicitado por los criminales la 4 T.”, escribió uno.

“FELICIDADES AMLO POR TU APARICIÓN EN LA PORTADA THE ECONOMIST! ‘El falso mesías mexicano’ Con un poco de vitacilina para sus fieles seguidores”, bromeó otro internauta.

“Después de la publicación de The Economist, ya saben quien se esta acabando la Vitacilina.”, expresó uno más.

(Foto: Captura de pantalla / Twitter @VicenteFoxQue)

Incluso el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, arremetió contra López Obrador mediante un tuit donde enlistó los temas más controversiales de su actual administración ante los cuales, señaló, se argumenta con “ponte vitacilina”.

“Homicidios todos los días que quedan impunes. No hay medicinas. Incrementos en el precio de la gasolina. No hay apoyos en cultura y deporte. Rifas de avión sin avión. No hay crecimiento económico. Linea 12 del metro.

Y sus argumentos son “ponte vitacilina”, criticó en su cuenta de Twitter.

De igual manera, el exsenador panista, Javier Lozano, se expresó en la misma red social, sin embargo, a diferencia de Fox, únicamente se limitó a escribir un corto, pero irónico mensaje: “El Jocoso”.

(Foto: REUTERS/Adrees Latif/File Photo)

El pasado 24 de mayo, López Obrador dio a conocer que a petrolera estatal mexicana Pemex compró a la angloholandesa Royal Dutch Shell el 50% de su participación en la refinería Deer Park, ubicada en Houston, por 600 millones de dólares. Con la operación, Pemex se convierte en la dueña del 100% de la refinería.

Ubicada a 32.2 kilómetros del centro de Huston, esta planta cuenta con importantes ventajas en temas de transporte, por ejemplo, en la entrega y recepción de insumos. Aunado a esto, se trata de una refinería con altos estándares de seguridad.

De acuerdo con Pemex, ésta “se ha caracterizado por un buen desempeño y una utilización por arriba del 80% en los últimos años. Tiene una capacidad de procesamiento de crudo de 340 mil barriles por día (Mbpd). Sus plantas permiten procesar crudo pesado y ligero sin generar combustóleo”.

Esta compra forma parte de las acciones del Gobierno por incentivar la autosuficiencia de México en la producción de combustibles para antes del 2023.

