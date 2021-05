Quintana Roo, el primer estado en la tercera ola de COVID-19

Quintana Roo cuenta con 26,229 casos positivos y 2,746 muertes a causa del COVID-19 (Foto: AP /Victor Ruiz)

A pesar de que México ha reducido significativamente los casos de COVID-19, el estado de Quintana Roo comenzó a incrementar sus cifras, razón por la que las autoridades confirmaron que atraviesa por la tercera ola de la enfermedad y deben reforzarse los protocolos sanitarios.

En conferencia vespertina sobre COVID-19, el director de Epidemiología, José Luis Alomía Zerraga, dijo que las autoridades ya están tomando medidas restrictivas para mitigar el incremento de la pandemia como la reducción de movilidad en espacios públicos y priorización de actividades esenciales.

“Con una tendencia ascendente continúa, que prácticamente representa ya en un tercer periodo epidémico o una tercera ola, si lo queremos llamar de esa manera, está Quintana Roo.”, dijo el funcionario.

Un día antes de, la Secretaría Estatal de Salud de Quintana Roo (SESA) hizo un llamado urgente a la comunidad, al empresariado, a líderes religiosos, sociales y políticos para fortalecer las medidas sanitarias.

“Estamos en riesgo de enfrentar un freno en la recuperación si no actuamos con responsabilidad. El peligro no ha pasado, el peligro continúa, pero un gran número de ciudadanos y actores sociales actúa como si no hubiera una emergencia sanitaria”, enfatizó Alejandra Aguirre Crespo, titular de la dependencia.

Las autoridades reforzarán las medidas sanitarias para mitigar la pandemia (Foto: Reuters)

Hasta el momento, Quintana Roo cuenta con 26,229 casos positivos y 2,746 muertes a causa del COVID-19 y, aunque en el mes de enero estuvo a un paso de llegar al semáforo verde, ahora registra una escalada de casos.

Este estado es una de las zonas turísticas más importantes de México, por lo que durante la Semana Santa, en abril, recibió un gran número de visitantes, quienes realizaron fiestas masivas y relajaron las medidas sanitarias.

“Quintana Roo está registrando un franco ascenso de casos en esta ocasión. Vamos con una tendencia a la alza en la velocidad de crecimiento. Este es un llamado urgente para que respeten las medidas sanitarias; que se respeten los aforos permitidos para cada actividad, que no hagan concentración; no hagamos fiestas masivas; que se cumplan estrictamente los hábitos de prevención en el espacio público”, enfatizó la funcionaria.

Quintana Roo es uno de los estados que más turismo reciben en México (Foto: Reuters / Fernando Carranza)

Por otro lado, a nivel nacional fueron registradas 221,960 muertes causadas por COVID-19 desde que llegó el virus al país en febrero del 2020. De ellas 265 tuvieron lugar en las últimas 24 horas.

Alomía detalló que de la semana 18 a la 19 de 2021 se reportó un decremento de 8% en casos estimados (suma de contagios confirmados y sospechosos) a nivel nacional, contabilizándose 2,585,914 al último corte. Asimismo se notificaron 1,917,958 personas recuperadas de la enfermedad.

En cuanto al semáforo epidemiológico actual este se encuentra en verde para Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Morelos; en naranja para Quintana Roo y en amarillo para Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán, hasta el próximo 6 de mayo.

Hasta la fecha el gobierno mexicano ha aplicado 26,953,788 dosis del inoculante, lo que representa al 21% de la población mayor de 18 años. Tras un año de pandemia, el país ha incrementado los esfuerzos en la campaña de vacunación con el objetivo de llegar al invierno del 2021 con la mayor cantidad de personas inmunizadas.

