Alerta en Quintana Roo: urgente llamado ante creciente número de casos COVID-19

Foto: EFE/Lourdes Cruz/Archivo

Quintana Roo se encuentra en alerta ante el repunte de contagios de COVID-19, que lo mantienen como el único estado en color naranja del semáforo epidemiológico, pero con muchas posibilidades de regresar a rojo, lo que implicaría una nueva cuarentena, frenando la recuperación económica.

Es por eso que la Secretaría Estatal de Salud de Quintana Roo (SESA) hizo un llamado “urgente” a la comunidad, al empresariado, a líderes religiosos, sociales y políticos, para que acaten las medidas sanitarias que prevalecen en la entidad.

“Estamos en riesgo de enfrentar un freno en la recuperación si no actuamos con responsabilidad. El peligro no ha pasado, el peligro continúa, pero un gran número de ciudadanos y actores sociales actúa como si no hubiera una emergencia sanitaria”, enfatizó Alejandra Aguirre Crespo, titular de la dependencia..

Y es que en la entidad, una de las joyas turísticas preferida por nacionales y extranjeros, se han registrado 26,028 casos positivos, 2,734 defunciones, 384 casos confirmados en turistas y 34 reinfecciones en la población durante la pandemia; por lo que Aguirre Crespo recordó que Quintana Roo estuvo a un paso del color verde durante 2020, pero en enero de 2021 se registró una segunda ola de contagios, ocasionada fiestas masivas y la relajación en la implementación de las medidas sanitarias.

Foto: Washington Post/ Jabin Botsford/ Archivo

“Quintana Roo está registrando un franco ascenso de casos en esta ocasión. Vamos con una tendencia a la alza en la velocidad de crecimiento. Este es un llamado urgente para que respeten las medidas sanitarias; que se respeten los aforos permitidos para cada actividad, que no hagan concentración; no hagamos fiestas masivas; que se cumplan estrictamente los hábitos de prevención en el espacio público”, enfatizó.

La titular de la Secretaría de Salud de Quintana Roo destacó el caso de Cancún, la joya del caribe mexicano, en donde la ocupación hospitalaria ya rebasa el 65%.

“Tan solo este fin de semana tuvimos 55 personas intubadas y la tendencia es creciente”, subrayó, al manifestar que esos pacientes se encuentran en estado crítico.

Aguirre Crespo resaltó que a través de la aplicación de las burbujas sanitarias se han filtrado a 48,103 personas y se han aplicado 2,363 pruebas rápidas, de las cuales, 21 resultaron positivas.

Además, destacó que en lo que va de este año se han realizado 20,154 verificaciones a bares, restaurantes, tiendas departamentales, casinos, hoteles, gimnasios, guarderías, plazas comerciales, embarcaciones y aeropuertos, lo que ha derivado en más de 2,000 suspensiones de establecimientos que han incumplido disposiciones sanitarias.

Foto: LEVEL/ Archivo

Reiteró el llamado urgente a que toda la población acate las medidas sanitarias, sobre todo en ciudades como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, las cuales registran el mayor número de casos de COVID-19.

“Tenemos protocolos en Quintana Roo, muy buenos y muy fuertes, pero el reto es que los empresarios y los ciudadanos acatemos los protocolos”, enfatizó.

El pasado 18 de mayo, el gobernador Carlos Joaquín anunció la implementación de cinco medidas para contener el crecimiento de los contagios, entre los que se encuentran la supervisión de horarios y aforos en lugares públicos, restricciones a la movilidad en las principales avenidas, así como sanciones a quienes realicen fiestas masivas.

“(...) Estamos en un momento crucial y debemos entender que lo que cada quién hace, me afecta a mí, a mi familia y a todo mi entorno”, señaló el mandatario estatal a través de un video difundido en su cuenta de Twitter.

