Monedas de oro y plata: cuál es su precio este 17 de julio

El valor del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores (Infobae)

Las monedas de oro y plata son una buena oportunidad para quienes buscan hacer una inversión con menor riesgo, para iniciar una valiosa colección o simplemente para dar un obsequio.

Cualquiera que sea el motivo para hacerse de alguna de estas codiciadas piezas, es bueno conocer que su costo no es estable, cambia día a día, tanto puede subir como bajar.

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El costo de las monedas de oro y plata depende, básicamente, del precio internacional de los metales preciosos, así como del tipo de cambio del peso frente al dólar. Por eso, aquí están los costos de las piezas este viernes 17 de julio.

Oro y plata

Distintos bancos forman parte de los vendedores oficiales por el Banco de México (Banxico) de las diferentes monedas de plata y oro.

Estas instituciones bancarias dan a conocer en sus páginas oficiales el precio de las piezas de estos metales preciosos que compran y venden, mismo que actualizan constantemente.

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El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

Citibanamex incluye en su sección de divisas el precio del Centenario de oro, el cual compra en 74.500 pesos y vende en 87.500 pesos, este viernes.

Banco Azteca, por su parte, tiene el valor de la Onza Libertad de plata, que compran por 945 pesos y venden en 1.125 pesos, este 17 de julio.

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Mientras que Banorte tiene todo un apartado de metales en el que cotiza el Centenario de oro a 69.910 pesos en compra y 96.000 pesos en venta; el Azteca de oro en 29.248 pesos la compra y 38.273 la venta; el Hidalgo de oro en 14.624 pesos en compra y 19.137 pesos en venta; y la Onza libertad de plata en 1310.6 pesos la venta y 802.35 pesos la compra, para hoy.

BanRegio únicamente incluye el precio de venta del Centenario de oro y de la Onza Liberad de plata, en 92.863 pesos y 1246 pesos, respectivamente, este viernes.

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En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Si buscas comprar o vender alguno de estos metales preciosos, debes de saber que hay una serie de requisitos para lograrlo, mismos que cambian dependiendo el banco.

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Sin embargo, hay algunos requerimientos generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del banco, principalmente cuando se busca vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se trata vender deben que estar autorizadas por el distribuidor.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son clientes.

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Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.

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