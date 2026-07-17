México

Asesinan a cinco hombres en Apatzingán: tres de las víctimas fueron desmembradas

La Fiscalía de Michoacán informó que tres de las víctimas fueron localizadas desmembradas en diferentes colonias de Apatzingán. La región de Tierra Caliente mantiene una disputa entre al menos siete organizaciones criminales

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Ilustración: mano oscura con uñas que muestran símbolos de dinero tachado, pistola, dinero, machete, serpiente sobre mapa de Apatzingán.
La Fiscalía de Michoacán investiga el asesinato de cinco hombres ocurrido en distintos puntos de Apatzingán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva jornada de violencia golpeó al municipio de Apatzingán, en Michoacán, donde cinco hombres fueron asesinados este jueves en distintos puntos de la demarcación. Tres de las víctimas fueron encontradas desmembradas, mientras que las otras dos presentaban impactos de arma de fuego, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los homicidios ocurrieron en diferentes colonias y comunidades del municipio considerado uno de los principales bastiones de la región de Tierra Caliente, una zona que desde hace años enfrenta una intensa disputa entre diversas organizaciones del narcotráfico.

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Hasta el momento, ninguna de las cinco víctimas ha sido identificada y las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y ubicar a los responsables.

Tres cuerpos desmembrados fueron abandonados en distintos puntos

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, dos de las víctimas fueron localizadas desmembradas al interior de bolsas de plástico abandonadas sobre la calle Práxedes Guerrero, en la colonia Aviación.

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Horas después, personal ministerial localizó los restos de un tercer hombre sobre la calle Ponciano Arriaga, en la colonia Morelos, donde también fue encontrado desmembrado.

Cinta amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en negro cruzando una superficie de asfalto gris, delimitando un área.
Tres de las víctimas fueron localizadas desmembradas en las colonias Aviación y Morelos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ambos casos, peritos y agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron el levantamiento de indicios y trasladaron los restos al Servicio Médico Forense para practicar las diligencias correspondientes e intentar establecer la identidad de las víctimas.

Las otras dos personas fueron asesinadas con disparos de arma de fuego.

Uno de los cuerpos fue localizado en la comunidad de Presa del Rosario, donde la víctima presentaba múltiples impactos de bala. El quinto homicidio ocurrió en los límites de Apatzingán con el municipio de Parácuaro, donde otro hombre fue encontrado sin vida con heridas provocadas por arma de fuego.

La Fiscalía informó que ninguno de los cinco hombres ha sido identificado de manera oficial.

Fiscalía investiga a los responsables

Las autoridades estatales señalaron que hasta el momento no existen personas detenidas por estos hechos.

Una cinta policial amarilla con letras negras cruza una puerta de metal azul oscuro semiabierta, con luz cálida en el interior y un reflejo azul de sirena en la puerta.
Apatzingán es uno de los municipios de Tierra Caliente con mayor presencia de grupos del crimen organizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de las investigaciones, agentes de la Policía de Investigación analizan grabaciones de cámaras de videovigilancia ubicadas en distintos puntos del municipio con el objetivo de reconstruir los movimientos de las víctimas e identificar a los responsables de los homicidios.

Peritos en criminalística también recabaron indicios en cada una de las escenas del crimen para integrar las carpetas de investigación correspondientes.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha informado si los cinco asesinatos están relacionados entre sí o si corresponden a hechos independientes.

Apatzingán, epicentro de la disputa entre siete cárteles

La nueva ola de homicidios ocurre en un contexto de violencia constante en la región de Tierra Caliente, considerada una de las zonas más conflictivas de Michoacán por la presencia de múltiples grupos del crimen organizado.

De acuerdo con información de la Fiscalía estatal, en Apatzingán y municipios cercanos existe una disputa entre al menos siete organizaciones criminales, agrupadas en dos bloques que buscan controlar actividades ilícitas como el tráfico de drogas, las extorsiones, los secuestros y otras economías ilegales.

Uno de esos bloques está conformado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, Los Blancos de Troya y el Cártel de Acahuato.

En el otro frente participan el Cártel de Los Caballeros Templarios, el Cártel de Tepalcatepec y el Cártel de Los Reyes, organizaciones que mantienen una confrontación por el control territorial en diversos municipios de la entidad.

La pugna entre estos grupos ha provocado durante los últimos años enfrentamientos armados, bloqueos carreteros, ataques contra fuerzas de seguridad y un incremento en los homicidios dolosos, particularmente en municipios como Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec y Parácuaro.

Mientras avanzan las investigaciones, la Fiscalía de Michoacán continúa con las diligencias para identificar a las cinco víctimas, esclarecer las circunstancias de los homicidios y determinar si existe un vínculo entre los distintos hechos registrados durante esta jornada de violencia en Apatzingán.

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