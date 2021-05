Quintana Roo en riesgo de regresar a semáforo rojo por COVID-19: anuncian estrictas medidas

Quintana Roo, una de las joyas turísticas preferidas por nacionales y extranjeros, está en riesgo de regresar al semáforo epidemiológico color rojo, debido al alto número de contagios del COVID-19 toda vez que los visitantes y algunos sectores de la actividad turística, han relajado las medidas sanitarias.

Es por eso que el gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González, anunció cinco medidas para contener el crecimiento de los contagios.

A través de un video difundido en su cuenta de Twitter, el mandatario estatal fue contundente: “Se puede engañar a la autoridad, pero no se puede engañar al virus”, sentenció, al tiempo que anunció las medidas para contener el avance de la enfermedad.

“Primero: la supervisión de horarios y aforos será estricta y apegada al semáforo. De incumplirse, lo advierto, habrá cierres y clausuras”, enfatizó.

Foto: EFE / Alonso Cupul / Archivo

La segunda medida anunciada por el gobernador, es que eventos como competencias, ferias, exposiciones, congresos, exhibiciones “tendrán que generarse en el contexto de burbuja sanitaria en el que se debe respetar el aforo. Todo el que ingrese deberá mostrar una prueba de antígeno negativa, de antigüedad no mayor a 48 horas y una vez que ingrese a la burbuja, no podrá salir hasta que el evento concluya”, detalló.

Tercero: habrá cierres de calles y se restringirá la movilidad en las principales avenidas. Se sugiere que estén atentos a los mensajes oficiales.

Cuarta: el transporte público y privado será también monitoreado y ningún vehículo podrá superar el número de pasajeros permitido en el color (del semáforo) naranja.

Quinta: las reuniones masivas serán sancionadas “no podemos arriesgarnos a convivencias que incumplen las medidas de sana distancia y ponen en riesgo a toda la población por el esparcimiento de unos cuantos”, sentenció.

El mandatario estatal aseguró que se debe endurecer la postura “para salvaguardar la salud y vida del mayor número de personas”.

“Como les he dicho, no hay acción pequeña: todo esfuerzo por fortalecer las medidas sanitarias se va a reflejar en nuestro semáforo, en la salud y en la economía. Estamos en un momento crucial y debemos entender que lo que cada quién hace, me afecta a mí, a mi familia y a todo mi entorno. Lo que hago, define lo que vendrá en el futuro para todos“, concluyó en su videomensaje.

Foto: EFE/ Alonso Cupul/ Archivo

A pesar de que la semana del 17 al 23 de mayo, Quintana Roo continuará en semáforo naranja, las autoridades han manifestado su preocupación toda vez que la entidad reporta un aumento de contagios de COVID-19 durante cinco semanas seguidas.

Destinos turísticos como Cancún, Cozumel y Bacalar son algunos de los municipios que más contagios de coronavirus han tenido en los últimos días.

De acuerdo con las autoridades, se observa un repunte preocupante en los municipios de Benito Juárez (Cancún) con 71%, Bacalar (54%), Lázaro Cárdenas (50%) Cozumel (41%) e Isla Mujeres (20%), en promedio.

Según las cifras de las autoridades de salud federal, hasta el martes 18 de mayo se reportaron 2,767 nuevos casos de COVID-19 en México, dando un acumulado de 2,385,512 contagios documentados desde que la letal pandemia llegó al país.

De igual modo, la cifra de defunciones aumentó a 220,746, tras registrarse 257 nuevas muertes, respecto a las notificadas el día anterior.

Por entidad federativa, de acuerdo con el documento técnico publicado en el sitio web de la dependencia de salud, la Ciudad de México es el estado con mayor número de casos activos (más de 3,000 casos), seguida del Estado de México, Quintana Roo y Tabasco (más de 1,000); entre los tres estados concentran el 47% de los casos activos del país.

Por otra parte, la Secretaría de Salud informó que se han aplicado más de 23 millones 600 mil dosis contra COVID-19, lo que significa que más de 15 millones 754 mil 442 personas han recibido ya sea todo el esquema o medio esquema de vacunación.

