México

Un mes para el Dale Mixx 2026, uno de los festivales más grandes de música urbana del país: disponibilidad, precios y line up

El festival vuelve a Monterrey este 15 de agosto con Paulo Londra, Arcángel, y Yandel con un formato orquestal que busca distinguir una jornada

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Póster de evento musical Dale Mixx con dieciséis artistas en el escenario, logotipo Dos Equis, cadenas doradas y texto con fecha y lugar del concierto
El cartel oficial del festival Dale Mixx en Monterrey detalla a los artistas que participarán el 15 de agosto en el Parque Fundidora. (Dale Mixx 2026/Instagram)

El festival Dale Mixx regresa al Parque Fundidora de Monterrey el 15 de agosto de 2026 con uno de sus carteles más ambiciosos: Ozuna, Paulo Londra, Arcángel y Yandel Sinfónico encabezan una jornada que arranca desde las 14:00 horas.

El evento, patrocinado por Dos Equis y organizado por Apodaca Group y OCESA, consolida su posición como referente del género urbano en el norte del país. Su segunda edición, en 2024, congregó a más de 60 mil asistentes.

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"Dale Mix". Collage con múltiples artistas, Los detalles del evento visibles en la imagen incluyen la fecha "15 de AGOSTO" y el lugar "PARQUE FUNDIDORA - MTY". Este contenido corresponde a una campaña promocional para un concierto o festival. Dale Mixx/Instagram

Un cartel que mezcla generaciones del urbano

El lineup de Dale Mixx incluye leyendas internacionales y talento emergente, asegurando un día de música continua para todos los gustos urbanos. (Facebook/ Dale MIXX)
El lineup de Dale Mixx incluye leyendas internacionales y talento emergente, asegurando un día de música continua para todos los gustos urbanos. (Facebook/ Dale MIXX)

Manuel Turizo, Ryan Castro e Ivy Queen —pionera del género urbano— integran el bloque de artistas consolidados. La nueva generación estará representada por Lunay y Dei V, quien también participó en la edición 2024.

La lista se extiende con actos emergentes y de apertura: Yorghaki, Eme Malafe, Emjay, La Joaqui, Martinwhite, Alanis Yuki, Sayuri & Sopholov, Ramma, Sir Speedy, Franco Rey, DJ Drewther, La Coreañera y DJ Young.

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Ozuna, el artista con más número uno en la historia reciente del latin pop

La próxima edición del festival Dale Mixx ofrecerá dos escenarios y presentaciones de figuras consagradas como Paulo Londra, Ozuna, Yandel y Manuel Turizo. (Fotos AP/Gustavo/Instragram @)
La próxima edición del festival Dale Mixx ofrecerá dos escenarios y presentaciones de figuras consagradas como Paulo Londra, Ozuna, Yandel y Manuel Turizo. (Fotos AP/Gustavo/Instragram @)

Ozuna llega al Dale Mixx 2026 en uno de los momentos más altos de su carrera. El puertorriqueño acumula 38 números uno en el ranking Latin Airplay de Billboard, lo que lo posiciona como el segundo artista con más líderes en la historia de esa lista, solo por detrás de J Balvin, con 40.

A lo largo de su trayectoria acumuló cuatro récords Guinness, cinco Billboard Music Awards y dos Latin Grammy, además de colaboraciones con Shakira, Daddy Yankee, Karol G y Christina Aguilera, entre otros.

Paulo Londra, el argentino que rompió todos los récords en Spotify

Hombre joven con gorra y camisa a cuadros hace un gesto con las manos. De fondo, pared terracota con dos apliques de luz
Paulo Londra posa sonriendo a cámara haciendo un gesto de manos, vistiendo una camisa a cuadros y una gorra, con apliques de pared al fondo. (Paulo Londra/Instagram)

Paulo Londra llega a Monterrey en medio de una gira que incluyó su debut en Nueva York en mayo de 2026 y una presentación en el Festival de Viña del Mar. Fue el primer artista argentino en superar las 1,000 millones de escuchas con “Adán y Eva” en Spotify, y el primero en rebasar las 11,000 millones de reproducciones en YouTube.

Su álbum HomeRun debutó en el número uno del ranking argentino de Spotify. Entre sus colaboraciones internacionales figuran Ed Sheeran, Lil Baby, Feid y Becky G.

Yandel Sinfónico, la propuesta que diferencia esta edición

Yamdel
No es la primera vez que el puertorriqueño pisa el festival: en la edición inaugural de 2023 se presentó junto a Wisin como parte del dúo Wisin & Yandel. (Cortesía: Fun Capital)

Uno de los shows más esperados es el de Yandel en formato sinfónico, una propuesta que reinterpreta sus clásicos del reggaetón con acompañamiento orquestal.

No es la primera vez que el puertorriqueño pisa el festival: en la edición inaugural de 2023 se presentó junto a Wisin como parte del dúo Wisin & Yandel. Esta vez regresa en solitario y con un concepto distinto al de cualquier edición anterior.

Boletos: tres categorías con precios diferenciados

Los boletos se adquieren a través de Ticketmaster. Estas son las opciones disponibles:

General: entre $1,909.50 y $2,176.25 MXN. Incluye acceso a todos los escenarios, zonas de hidratación gratuita, área de food trucks, asistencia médica y activaciones de patrocinadores.

Comfort Pass Banamex: $3,180.50 MXN en precio regular; con descuento disponible a $2,492.50 MXN. Agrega baños privados con aire acondicionado y entrada exclusiva a los beneficios del General.

VIP Banamex: $4,774.00 MXN. Contempla Fast Line de ingreso, zona lateral en el escenario principal, área VIP con zonas de descanso, selección gastronómica especial, servicio de Concierge y baños privados de lujo.

Cuatro años construyendo el festival urbano del norte

Dale MIXX 2025: todo lo que necesitas saber antes del festival en Parque Fundidora
El evento, patrocinado por Dos Equis y organizado por Apodaca Group y OCESA, consolida su posición como referente del género urbano en el norte del país. Su segunda edición, en 2024, congregó a más de 60 mil asistentes. Crédito: IG, setlist.me

Dale Mixx debutó en 2023 con Wisin & Yandel, Natanael Cano y Rels B como cabezas de cartel, acompañados por Zion & Lennox, Young Miko y Ñengo Flow, entre otros.

En 2024 escaló con Rauw Alejandro, Becky G, Wisin, Mora y Xavi. Esa edición, celebrada el 17 de agosto en el mismo recinto, marcó el récord de asistencia con 60 mil personas en tres escenarios simultáneos.

La tercera edición, en agosto de 2025, apostó por Anuel AA, Young Miko y Myke Towers como headliners, con Jhayco, Chencho Corleone y Cris MJ completando el bloque estelar.

Cómo llegar al Parque Fundidora

El recinto se ubica en Av. Fundidora y Adolfo Prieto S/N, colonia Obrera, en el centro de Monterrey.

La opción más práctica es el Metrorrey. La Línea 1 cuenta con dos estaciones convenientes: Parque Fundidora, con salida peatonal frente al recinto, y Y Griega, a unos 16 minutos a pie. Quienes vengan desde el norte o poniente de la ciudad pueden hacer transbordo en la estación Cuauhtémoc. La Línea 3 ofrece otra alternativa: bajarse en Santa Lucía y caminar por el Paseo Santa Lucía directamente hacia el interior del parque.

En ediciones anteriores del festival, el Metrorrey extendió su horario hasta las 03:00 horas en las estaciones Y Griega y Fundidora para facilitar el regreso de los asistentes.

En camión, las rutas 108, 109, 214, 301 y Transmetro dejan a los usuarios sobre las avenidas Madero o Fundidora, a pasos del acceso principal. Quienes lleguen desde el aeropuerto pueden tomar la Ruta Express “Y Griega”, que conecta directo con el Metro.

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