Mujer haitiana salta de edificio en Tapachula tras sismo de 7.4 en Chiapas

Mujer haitiana se arrojó de edificio tras sismo en Chiapas (Tapachula al momento FB)

Una mujer de nacionalidad haitiana resultó lesionada en Tapachula, Chiapas, tras el fuerte sismo de magnitud 7.4 registrado la mañana de este 17 de julio. El incidente generó movilización de cuerpos de emergencia y se suma a una jornada marcada por crisis nerviosas y revisiones de inmuebles en la región.

Autoridades de Tapachula confirman caso de mujer lesionada tras sismo

Luis Demetrio Martínez López, secretario de Protección Civil Municipal de Tapachula, informó en una entrevista difundida por la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos (SASSLA) que la afectada se arrojó desde una altura de entre cuatro y cinco metros, al sentir la intensidad del temblor.

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“Los primeros reportes que tuvimos es en este edificio de la Cuarta Sur, por una empresa denominada Avícolas Cavazo. Es un edificio en el cual una persona, femenina, al parecer de nacionalidad haitiana, al sentir la presencia del temblor muy fuerte, se arrojó de la altura más o menos de entre cuatro a cinco metros aproximadamente”, explicó.

17/07/2026 Seísmo cerca de la costa de Chiapas (México) declarado el 17 de julio de 2026 SOCIEDAD CENTROAMÉRICA MÉXICO INTERNACIONAL USGS

La mujer presentó fractura en el brazo derecho, lesiones en el rostro, rodillas y la parte lateral, además de dolores en la cadera y una pequeña herida en el lado derecho de la cabeza

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“Ya fue valorada por personal de protección civil, paramédicos y fue trasladada al hospital regional del municipio”, detalló Martínez López.

La autoridad también reportó varias crisis de ansiedad en diferentes puntos de la ciudad, principalmente entre adultos mayores.

una mujer se arrojó de edificio tras sismo en chiapas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jornada de sismo en Chiapas y saldo preliminar en México

Una serie de fuertes sismos y un alerta de tsunami marcaron la jornada del 17 de julio en México, manteniendo a las autoridades y a la población en estado de atención constante.

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La actividad telúrica más intensa se registró en el sur del país, donde se reportaron movimientos perceptibles en diversos estados y países vecinos.

El sismo de mayor magnitud alcanzó 7.4 frente a la costa de Chiapas, según informó el Servicio Sismológico Nacional.

Un letrero oficial de "Alerta de tsunami" está instalado en una playa mexicana con el mar y un cielo nublado al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno fue parte de un enjambre sísmico que incluyó movimientos de 4.7, 4.5, 5.8, 5.2, 6.1 y otro más de 4.5. La secuencia generó preocupación y movilizó a las autoridades de Protección Civil a nivel federal y estatal.

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Durante el día, la Coordinación Nacional de Protección Civil activó todos los protocolos de supervisión y respuesta, coordinando acciones con gobiernos estatales y municipales.

Hasta el momento, los tres órdenes de gobierno confirmaron recorridos técnicos en zonas urbanas y rurales para descartar daños y salvaguardar la seguridad de los habitantes.

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(Semar)

En respuesta inmediata, la Comisión Federal de Electricidad revisó sus instalaciones en Chiapas y descartó daños en las redes de transmisión y distribución eléctrica. El organismo mantiene un monitoreo permanente y habilitó canales de reporte para la ciudadanía.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó de manera oficial que, hasta el último reporte, no se registraron afectaciones materiales ni víctimas por los temblores en Chiapas y Guerrero.

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No obstante, hizo hincapié en la necesidad de permanecer atentos ante el riesgo de variaciones en el nivel del mar y la activación de la alerta de tsunami en la costa del Pacífico.

Así se vivió el movimiento telúrico de esta mañana en la zona de Tuxtla Gutiérrez. (Redes sociales)

El Instituto Mexicano del Seguro Social desplegó equipos de Protección Civil en todas sus unidades médicas de Chiapas. El director general, Zoé Robledo, señaló que no hubo daños en hospitales ni lesiones reportadas, aunque mantendrán vigilancia continua para responder ante cualquier eventualidad.

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Ante la emisión de la alerta de tsunami, las autoridades recordaron la importancia de conocer los protocolos de evacuación y mantenerse informados únicamente por canales oficiales. Se recomendó a la población en zonas costeras alejarse del mar y atender las indicaciones de Protección Civil.

La jornada fue particularmente tensa en localidades como Huixtla, San Marcos y Mapastepec, donde se localizó el epicentro de varios de los sismos. A pesar de la magnitud de los eventos, las autoridades de Chiapas, Tabasco y Guerrero reiteraron que no se detectaron daños ni afectaciones graves en la infraestructura.

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