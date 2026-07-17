Captan a hombre robando jersey de Argentina en Monterrey antes de la Final del Mundial 2026

La expectativa por la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina ha disparado la venta de camisetas de ambas selecciones en distintos países, incluido México. Sin embargo, en Monterrey, Nuevo León, el entusiasmo de un aficionado terminó convirtiéndose en un caso viral luego de que cámaras de seguridad captaran a un hombre llevándose sin pagar un jersey de la selección albiceleste.

El incidente ocurrió en una tienda especializada en artículos deportivos ubicada en la colonia Mitras Centro, donde el presunto responsable fue grabado mientras recorría el establecimiento antes de ocultar la prenda entre su ropa para salir del lugar sin realizar el pago correspondiente.

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De acuerdo con la información difundida por el negocio, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas del jueves en un local localizado sobre la avenida Simón Bolívar, uno de los corredores comerciales más transitados de la zona.

(Facebook: Jersey Regio)

Las imágenes de videovigilancia muestran al hombre caminando con aparente tranquilidad entre los pasillos del establecimiento. Después de observar los exhibidores, toma una camiseta de la Selección de Argentina y, aprovechando un momento sin llamar la atención, la esconde rápidamente entre sus pantalones.

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Tras guardar la prenda, el sujeto continúa caminando con normalidad hasta dirigirse hacia la salida. En ningún momento fue detenido por el personal de la tienda, por lo que logró abandonar el establecimiento sin despertar sospechas entre los empleados que se encontraban en las cajas o supervisando el local.

Una vez en el exterior, otras cámaras captaron el momento en que el hombre abordó un Renault Fluence blanco, vehículo con el que abandonó el sitio y cuyo rumbo posterior no fue determinado.

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(Facebook: Jersey Regio)

El caso comenzó a viralizarse poco después de que la tienda compartiera las imágenes en redes sociales. No obstante, además del video, el negocio llamó la atención por la manera en que decidió buscar al presunto responsable.

En un mensaje publicado con tono humorístico e irónico, los encargados del establecimiento ofrecieron una recompensa a quien proporcionara información precisa sobre el domicilio del hombre, asegurando que el objetivo era hacerle llegar una terminal bancaria para que pudiera pagar la camiseta desde su casa.

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La publicación rápidamente acumuló cientos de comentarios y fue compartida por numerosos usuarios, quienes reaccionaron entre bromas e indignación por lo ocurrido a pocos días del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

(Facebook: Jersey Regio)

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado horas después.

La página de Facebook Regio Jersey informó que el hombre señalado en las grabaciones decidió regresar voluntariamente al establecimiento para reconocer lo sucedido, ofrecer una disculpa al personal y cubrir el costo total de la camiseta que había sustraído.

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El propio negocio confirmó el desenlace mediante un mensaje dirigido a sus seguidores.

(Facebook: Jersey Regio)

“¡Regios! La persona ya pagó, y ya se disculpó. Muchas gracias a todos. Y ya estamos pactando los premios para los que proporcionaron información exacta. No se tomarán represalias ni se interpondrá una denuncia. Ver menos”, publicó la tienda en sus redes sociales.

Con esa decisión, los propietarios informaron que no ejercerán acciones legales contra el involucrado, además de mantener el compromiso de entregar los premios prometidos a quienes aportaron información que ayudó a localizarlo.

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El episodio rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron que la presión generada por la difusión de los videos pudo haber influido en el arrepentimiento del hombre. Otros, en cambio, aplaudieron que el conflicto terminara sin necesidad de un proceso judicial, luego de que el cliente reconociera su conducta, pagara la prenda y ofreciera una disculpa.

Argentina vs España: día, hora y canal TV en Perú del partido por la gran final del del Mundial 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Mientras miles de aficionados se preparan para vivir la Final del Mundial 2026 con los colores de España o Argentina, esta peculiar historia terminó recordando que, en ocasiones, un video viral puede cambiar por completo el desenlace de un caso que parecía encaminado a una denuncia formal.

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