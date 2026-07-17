Sismo, terremoto y temblor: ¿cuál es la diferencia entre estos términos?

(AP Foto/Paul Conklin, Archivo)

Los movimientos en la Tierra suelen generar dudas sobre la forma correcta de llamarlos. Tras los recientes eventos sísmicos registrados en México, es común encontrar en medios de comunicación y redes sociales palabras como sismo, terremoto y temblor, pero muchas personas se preguntan si significan lo mismo o si existe alguna diferencia entre ellas.

Aunque en el lenguaje cotidiano suelen utilizarse para referirse a un mismo fenómeno, estos términos tienen algunos matices dependiendo del contexto en el que sean empleados.

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Los movimientos de la corteza terrestre son fenómenos naturales que ocurren por la liberación repentina de energía acumulada en el interior del planeta. Debido a que no pueden predecirse con exactitud y, en algunos casos, pueden provocar daños importantes, cada evento sísmico genera atención tanto en las zonas afectadas como a nivel internacional.

¿Qué dicen los expertos sobre la diferencia entre sismo, terremoto y temblor?

Sismo de magnitud 7.4 en San Cristobal de las Casas, Chiapas. 17/07/2026 (Redes sociales)

De acuerdo con un articulo de National Geographic, desde el punto de vista científico y del lenguaje formal, sismo, terremoto y temblor pueden considerarse sinónimos.

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La Real Academia Española (RAE) define el terremoto como un “movimiento brusco de la corteza terrestre”, concepto que coincide con la definición de sismo. En tanto, el término temblor también hace referencia a una sacudida de la Tierra.

Por esta razón, especialistas y autoridades pueden utilizar cualquiera de las tres palabras para describir un movimiento sísmico, sin que esto implique una diferencia técnica relacionada con su intensidad o sus consecuencias.

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Sin embargo, en algunas regiones donde estos fenómenos ocurren con frecuencia, especialmente en América Latina, la población suele establecer diferencias basadas en la magnitud percibida y los daños ocasionados.

¿Por qué algunas personas diferencian entre temblor y terremoto?

(DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

Aunque no existe una diferencia científica oficial entre ambos conceptos, en el lenguaje común muchas personas utilizan “temblor” para referirse a movimientos de menor intensidad y “terremoto” para aquellos sismos más fuertes que generan daños visibles.

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Esta distinción coloquial también es utilizada por algunos organismos especializados. Por ejemplo, el Instituto Geofísico del Perú señala que, dentro del uso cotidiano, un temblor suele asociarse con un movimiento leve, mientras que un terremoto se relaciona con un evento de mayor fuerza capaz de afectar construcciones, infraestructura y poner en riesgo a la población.

Otro elemento que suele tomarse en cuenta es la duración. Popularmente, los temblores suelen relacionarse con movimientos de pocos segundos, mientras que los terremotos pueden prolongarse durante más tiempo y tener mayores efectos.

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Entonces, ¿cuál es la forma correcta de decirlo?

(AP Foto/Ariana Cubillos)

La respuesta es que las tres palabras son correctas y pueden utilizarse para hablar de un movimiento de la corteza terrestre.

El término sismo es el más utilizado en ámbitos científicos y técnicos, ya que engloba cualquier movimiento de la Tierra sin importar su intensidad o los daños que pueda provocar.

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Por otro lado, temblor y terremoto forman parte del lenguaje cotidiano y suelen emplearse según la percepción de la población: un temblor para eventos considerados menores y un terremoto para aquellos movimientos de mayor impacto.

En conclusión, aunque existen diferencias en la manera en que las personas usan estos conceptos, desde el punto de vista científico no hay una separación estricta entre ellos: todos describen el mismo fenómeno natural, un movimiento sísmico producido por la liberación de energía en la corteza terrestre.

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