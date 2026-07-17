Marina del Pilar debe informar sobre presunta reunión con autoridades de EEUU en Panamá, dice Sheinbaum tras nuevo audio

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que Marina del Pilar debe una explicación respecto a los nuevos audios donde habla de Panamá Foto: Captura de pantalla Youtube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum exigió este viernes en su conferencia matutina desde Quintana Roo que Marina del Pilar Ávila debe dar una explicación por los nuevos audios en los que presuntamente acordó una reunión en Panamá con supuestos agentes de Estados Unidos. Un caso que volvió a colocar bajo presión a la gobernadora de Baja California por el retiro de su visa y por señalamientos sobre un posible contacto con autoridades del país vecino.

La mandataria federal dijo que no había tenido comunicación con la gobernadora después de la difusión de una tercera tanda de grabaciones. También evitó pronunciarse sobre la posibilidad de pedirle que solicitara licencia mientras se aclaraba el contenido de los archivos.

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“No me he comunicado con ella, no nos hemos comunicado y ella tiene que dar una explicación de este tema”, respondió Sheinbaum durante su conferencia de prensa.

El nuevo material difundido incluyó un par de audios en los que se escuchó a la morenista conversar con un presunto intermediario del gobierno de Estados Unidos sobre avances en la gestión del caso de la visa que le fue revocada. En esa conversación se mencionó que el primer encuentro se realizaría en Panamá a finales de agosto.

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La gobernadora de Baja California Marina del Pilar Avila Olmedo ha negado entregar información a agentes de EEUU para regularizar su visa pese a audios con su voz, en lo que ha señalado que se salen de contexto Foto: REUTERS/Jorge Duenes

Según lo que se escuchó en las grabaciones, a la reunión acudirían el DHS y el FBI. Marina del Pilar preguntó si un abogado podía acompañarla y la respuesta fue que esa posibilidad sería consultada con superiores.

Sheinbaum se deslindó y dejó la explicación en manos de la gobernadora

La presidenta sostuvo que correspondía a la gobernadora aclarar la información difundida. Su postura marcó distancia frente a un caso que creció en los últimos días por la aparición sucesiva de audios atribuidos a la mandataria estatal.

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Hasta ese momento no existía una postura oficial adicional sobre el contenido específico de la grabación ni sobre el supuesto encuentro en territorio panameño. La respuesta pública de Sheinbaum se concentró en subrayar que la responsabilidad de aclarar los hechos recaía en Ávila Olmeda.

Las declaraciones llegaron después de que se diera a conocer otro audio en el que presuntamente se hablaba de un viaje para reunirse con integrantes del Buró Federal de Investigaciones. Ese elemento amplió la controversia porque vinculó el caso de la visa con contactos planteados fuera de México y en un país descrito como neutral.

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Durante una entrevista con Milenio, el exmandatario de Baja California sostiene que la actual gobernadora estaría ligada a actividades ilícitas y asegura que esos señalamientos los ha expuesto desde hace tiempo, incluso ante el Senado.

En la versión que se conoció, el supuesto agente expresó la intención del gobierno estadounidense de concretar la reunión en un lugar neutral. Esa referencia coincidió con la mención de Panamá como sede del primer encuentro.

Los audios se sumaron a una crisis abierta por la visa revocada en 2025

La nueva filtración ocurrió un día después de que la gobernadora dijera que posiblemente seguirían apareciendo más audios. Ese antecedente dio contexto a la difusión de otro episodio de una conversación atribuida a ella.

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Días antes se había filtrado un audio en el que una voz atribuida a Marina del Pilar expresó su disposición a colaborar con autoridades estadounidenses. En esa grabación se escuchó: “Estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”.

Ese audio abrió una discusión por el alcance de la información a la que podía tener acceso una gobernadora y por el contexto de tensión con Washington ante el debate sobre el injerencismo de Estados Unidos en México. La propia mandataria estatal respondió que jamás había traicionado ni traicionaría a la patria.

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También aseguró que nunca había entregado ni entregaría información que comprometiera la seguridad nacional, la soberanía del país o la integridad de las instituciones. Añadió que lo dicho en el audio ocurrió dentro de una situación personal relacionada con su visa, documentación que Estados Unidos le retiró en 2025 por motivos que no quedaron aclarados públicamente.

Marina del Pilar sostuvo además que, como gobernadora, no tenía acceso a información de seguridad nacional. Insistió en que nada de lo expresado implicó subordinación, entrega de información reservada o afectación a los intereses del país.

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La gobernadora denunció que la filtración de varios audios buscó desacreditarla ante la opinión pública y atribuyó esa ofensiva a la oposición a su gobierno. Del otro lado, el PAN reclamó que pidiera licencia y se separara temporalmente del cargo mientras se investigaban los hechos.

La polémica estalló en medio de restricciones migratorias e investigaciones impulsadas en meses recientes por Estados Unidos contra distintos actores políticos mexicanos, entre ellos gobernadores estatales. En ese contexto, la difusión de los audios colocó de nuevo el foco sobre Baja California y sobre la relación entre el caso personal de la visa y los presuntos contactos planteados con agencias estadounidenses.

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Sheinbaum dijo que no habló con Marina del Pilar y afirmó que la gobernadora debía explicar los nuevos audios.

En las grabaciones se mencionó una reunión en Panamá a finales de agosto con supuestos representantes del DHS y el FBI.

La controversia se sumó al caso de la visa revocada a la gobernadora en 2025 y a un audio previo sobre posible cooperación con autoridades de Estados Unidos.