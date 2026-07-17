Ley Anti Pedro Sola: qué propone la iniciativa tras polémicos comentarios sobre maltrato animal

La diputada de Morena Elizabeth Mateos presentó una propuesta para sancionar la promoción o justificación de la violencia contra los animales en medios y redes sociales

La polémica generada por los comentarios de Pedro Sola en el programa Ventaneando llegó al Congreso de la Ciudad de México. En julio de 2026, la diputada local Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la bancada de Morena, presentó una iniciativa conocida públicamente como “Ley Anti Pedro Sola”, cuyo propósito es fortalecer las disposiciones contra el maltrato animal.

La propuesta surgió después de que el conductor manifestara su molestia por la presencia de perros en establecimientos públicos y mencionara que tenía “ganas de aventar un trozo de carne envenenada”. Sus palabras provocaron críticas en redes sociales y entre organizaciones y personas dedicadas a la defensa de los animales.

PUBLICIDAD

Aunque Pedro Sola y la conductora Patricia Chapoy ofrecieron disculpas por lo expresado durante la emisión, la legisladora consideró que el episodio evidenció la responsabilidad que tienen comunicadores, figuras públicas y creadores de contenido cuando se dirigen a audiencias numerosas.

La iniciativa todavía debe ser estudiada por las comisiones correspondientes y, en su caso, sometida a votación ante el pleno del Congreso capitalino. Por lo tanto, las medidas planteadas aún no se encuentran vigentes.

PUBLICIDAD

¿Qué propone la llamada Ley Anti Pedro Sola?

El proyecto contempla modificaciones al Código Penal de la Ciudad de México y a otras normas locales. Uno de sus principales objetivos es castigar la apología del maltrato animal, es decir, las expresiones que promuevan, justifiquen o inciten a ejercer violencia contra animales.

La iniciativa de ley en la Ciudad de México propone sanciones contra el maltrato animal y apología de la violencia, con penas de hasta 15 años de prisión y responsabilidad para comunicadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta busca que este tipo de mensajes puedan recibir una sanción penal cuando sean difundidos mediante medios de comunicación masiva o plataformas digitales. También plantea que las consecuencias sean más severas si las expresiones provienen de figuras públicas, comunicadores o creadores de contenido con una capacidad considerable de alcance e influencia.

PUBLICIDAD

El argumento de la iniciativa es que los mensajes difundidos desde espacios con audiencias numerosas pueden contribuir a normalizar la crueldad, incluso cuando sean presentados como bromas o comentarios espontáneos.

“La crueldad no comienza cuando se golpea a un animal, sino cuando se pierde la empatía”, señaló Elizabeth Mateos durante la presentación del proyecto. La diputada sostuvo que disponer de un micrófono frente a millones de personas implica una responsabilidad que no desaparece únicamente con una disculpa posterior.

PUBLICIDAD

Penas de hasta 15 años por provocar la muerte de un animal

Otro de los ejes de la Ley Anti Pedro Sola es el endurecimiento de las sanciones por actos directos de maltrato. De acuerdo con la información presentada, la reforma propone penas de hasta ocho años de prisión para quien provoque lesiones o heridas a un animal de compañía.

La sanción podría alcanzar hasta 15 años de cárcel cuando una persona cause deliberadamente la muerte de un ser sintiente. Esta denominación responde al reconocimiento jurídico de que los animales poseen sensibilidad y son capaces de experimentar dolor, miedo y sufrimiento.

PUBLICIDAD

Las penas planteadas buscan enviar un mensaje de mayor firmeza frente a conductas como el envenenamiento, las agresiones físicas y otras formas de violencia que puedan provocar daños graves o la muerte de animales.

Una infografía de Infobae ilustra la cronología de la polémica de Pedro Sola sobre los "perrhijos", las reacciones en redes y el debate sobre el activismo digital frente a la acción real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La responsabilidad de los medios y las figuras públicas

La iniciativa también dirige la atención hacia los espacios de difusión. El proyecto exhorta a las autoridades competentes, incluida la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN), a dar seguimiento a las expresiones públicas que minimicen, normalicen o conviertan en motivo de burla la crueldad contra los animales.

PUBLICIDAD

Asimismo, promueve que los medios de comunicación y las plataformas de contenido establezcan políticas más estrictas para impedir la difusión de mensajes que alienten la violencia contra la fauna.

El debate no solamente involucra la protección animal. La propuesta también abre una discusión sobre los límites de la libertad de expresión y las circunstancias en las que un comentario puede pasar de ser una opinión desafortunada a una conducta con posibles consecuencias legales.

PUBLICIDAD

Por ahora, la llamada Ley Anti Pedro Sola permanece en las comisiones del Congreso de la Ciudad de México. Los legisladores deberán analizar su alcance, la proporcionalidad de las sanciones y su compatibilidad con otros derechos antes de decidir si avanza al pleno para su discusión y eventual aprobación.