Asesinato de Josué Martínez llegó al Gabinete de Seguridad: Sheinbaum promete esclarecer el caso

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el asesinato del periodista Josué Martínez ya es investigado por autoridades federales. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno federal ya investiga el asesinato del periodista Josué Martínez Contreras, ocurrido en San Lucas Atoyatenco, junta auxiliar del municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria fue cuestionada sobre el homicidio del comunicador y aseguró que el caso ya fue presentado en el Gabinete de Seguridad, además de que existe coordinación con el gobierno estatal para avanzar en las investigaciones.

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“Hoy en la mañana se presentó en el Gabinete de Seguridad y están en investigación. Hay un video del periodista previo, que ayer salió también en redes y están en comunicación con el gobernador y pues tienen que hacerse todas las investigaciones”, declaró la presidenta.

Sheinbaum indicó que su administración mantiene comunicación con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, para dar seguimiento al caso y reiteró que deberán agotarse todas las líneas de investigación hasta esclarecer el crimen.

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¿Quién era Josué Martínez Contreras?

Josué Martínez Contreras era periodista, docente, activista y director general de la página informativa Noticias San Martín Texmelucan, medio digital dedicado a la cobertura de acontecimientos locales en esa región de Puebla.

Una infografía detalla el asesinato de Josué Martínez, periodista, maestro y activista, y su trayectoria en San Martín Texmelucan, Puebla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de su labor periodística, recientemente había obtenido el título de licenciado en Derecho y participaba activamente en temas sociales y políticos del municipio.

En redes sociales también era conocido por los nombres de José Mac y El Jaguar, con los que difundía información relacionada con la vida pública de San Martín Texmelucan y sus comunidades.

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Durante los últimos procesos electorales participó de manera activa respaldando al entonces candidato independiente a la presidencia municipal, Filemón Ramírez, además de mantener una presencia constante en debates sobre asuntos públicos de la región.

El periodista fue asesinado frente a su hijo

De acuerdo con los primeros reportes, Josué Martínez fue atacado por hombres armados que viajaban en una motocicleta mientras caminaba por calles de San Lucas Atoyatenco acompañado de su hijo de 13 años.

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Tras la agresión, los responsables escaparon del lugar, mientras que el menor pidió ayuda a elementos de la Policía Municipal.

Josué Martínez Contreras fue atacado a balazos en San Lucas Atoyatenco, en el municipio de San Martín Texmelucan.

Cuando paramédicos y cuerpos de emergencia arribaron al sitio, confirmaron que el periodista ya no presentaba signos vitales debido a las heridas de bala que recibió en el tórax.

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La Fiscalía General del Estado de Puebla inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han revelado cuál es la principal línea de investigación del caso.

Un video sobre amenazas volvió a viralizarse

Horas después de que se confirmó su asesinato, comenzó a circular nuevamente en redes sociales un video que Josué Martínez publicó hace aproximadamente ocho meses.

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En esa grabación, el periodista denunciaba presuntos actos de hostigamiento y amenazas por parte de autoridades auxiliares de San Lucas Atoyatenco, derivadas de un conflicto relacionado con pagos del servicio de agua potable de algunas de sus propiedades.

El contenido del video volvió a viralizarse tras el homicidio y fue mencionado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina al referirse a las investigaciones en curso.

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No obstante, hasta ahora la Fiscalía General del Estado no ha confirmado si ese antecedente forma parte de las líneas de investigación o si el crimen estaría relacionado con su actividad periodística, su participación política o algún otro móvil.

La presidenta insistió en que las autoridades deberán realizar todas las diligencias necesarias para esclarecer el asesinato y determinar el motivo del ataque.

El homicidio de Josué Martínez ocurre en un contexto de preocupación por las agresiones contra periodistas y personas dedicadas a la comunicación en México, por lo que las investigaciones federales y estatales buscarán establecer tanto la identidad de los responsables como el móvil del crimen.

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