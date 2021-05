Felipe Calderón y su hermano chocaron durante el Rally Maya México 2021

Felipe Calderón y su hermano chocaron en Rally Maya (Foto: Facebook / Telesur Yucatán)

El vehículo en el que viajaba Felipe Calderón, en el Rally Maya México 2021 (RMM), sufrió un accidente el primer día de recorrido. Testigos señalaron que Juan Luis, hermano del ex presidente, era quien conducía el auto clásico.

La séptima edición del RMM contó con la participación de 122 vehículos clásicos, los cuales competirían en un recorrido que abarcará los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán en tres diferentes categorías, las cuales se dividen en periodos de fabricación de los carros que participan.

Los automotores fabricados de 1915 a 1949 forman la primer categoría; los de 1950 a 1969, la segunda; finalmente, los autos de 1970 a 1980 serán los de la tercera. Los hermanos Calderón Hinojosa participaron en ésta última con un Volkswagen Karmann Ghia, el cual se fabricó en Alemania de 1955 a 1974 y en Brasil de 1962 a 1975.

Felipe Calderón compite en la séptima edición de este Rally junto con su hermano (Foto: Cuartoscuro)

Campeche, municipio capital de la entidad del mismo nombre, fue la ciudad en la que se dio el banderazo de salida para que arrancara el evento de autos clásicos que recorrerán parte de la Riviera Maya; sin embargo, pocas horas después, en el centro histórico de la demarcación ocurrió el percance.

Conforme a las imágenes que se muestran en redes sociales, el vehículo muestra un daño en el faro izquierdo, el cual podría inhabilitar al Karmann Ghia para continuar en la competencia, pues es requerido, como medida de seguridad, que se cuenten con ambas farolas para poder participar en el recorrido, que en su primera fase fue de 263 kilómetros.

De acuerdo con una nota de Proceso que rescató el testimonio de algunos testigos, el choque ocurrió cuando el Volkswagen de los Calderón, que participa con el número 24 y placas YZN-814-B de Yucatán, se pasó un alto en la Calle 63. Derivado de esto se impactó con un Nissan March que tenía la preferencia y que iba circulando sobre la Calle 14.

Recientemente, Felipe Calderón negó padecer de alcoholismo en una entrevista (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, refieren que quien iba manejando no era el promotor del fallido intento de partido político México Libre, sino un “señor canoso”, por lo que se presume que el responsable del percance podría ser su hermano Juan Luis, quien iba de copiloto.

También indican que tanto la parte afectada como la que causó el daño llegaron a un acuerdo para resarcir el daño experimentado por el choque. Cabe destacar que nadie resultó herido en el accidente vial.

En otra nota referente al ex mandatario nacional, Felipe Calderón, en entrevista con Carlos Alazraki, dijo que detrás de la acusación de una supuesta dipsomanía (adicción al alcohol) está un rumor que se salió de control. “Otras cosas que me dan mucho coraje también, por ejemplo, esto del supuesto alcoholismo mío. Todavía hay gente que me pregunta si lo soy. Pues por supuesto que no lo soy”.

Testigos señalaron que "un señor canoso" fue el responsable del choque (Foto: Twitter / @ESPOLITIC)

“Federico Arreola, un día que nos echamos un entre muy fuerte mediáticamente, me acusó a la mala de que yo era un alcohólico y de ahí nació toda esta versión”

En cuanto al consumo social de bebidas embriagantes señaló que sí disfruta tomar una copa de buen vino en compañía de sus amigos y seres queridos; sin embargo, resaltó que sería una hipocresía que a alguien lo juzguen por eso, pues aseguró que no sufre de esta enfermedad.

Contrastantemente a lo que se suele pensar de él, el egresado de la Escuela Libre de Derecho aseguró que practica actividades físicas de manera frecuente y que cuenta con un estado de salud óptimo.

“Yo, personalmente, considero que gozo de buena salud física”, reiteró durante la entrevista que tuvo con el también publicista.

