El rasgo que une a los asesinos seriales: qué podría tener en común el feminicida de Atizapán con Charles Manson

Durante 20 años, Andrés “M” asesinó, descuartizó, y se comió a mujeres. Todo ocurría dentro de su domicilio ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

Fue el caso de Reyna González Amador, quien fue reportada como desaparecida y más tarde hallada descuartizada, el que llevó a las autoridades hasta el sujeto de 72 años, quien podría ser un feminicida serial.

No obstante, no es el primero ni será el último. En México y alrededor del mundo proliferan los homicidas. Y aunque no se sabe exactamente cuántos andan libres por las calles, el FBI, por ejemplo, según el sitio WorldAtlas, afirma que existen entre 25 y 50 asesinos seriales libres en Estados Unidos. Pero el número podría ser mucho más alto.

La disciplina de la psicología forense, propuesta por profesionales en psiquiatría, medicina, psicología, y derecho, ha evolucionado a través de los años para ayudar a entender cómo y cuándo nacen los asesinos seriales.

Existe un modelo dentro de la rama llamado tríada de MacDonald, el cual intenta descubrir si existen y cuáles son los factores en una persona que la predisponen para convertirse en un asesino serial.

¿Qué podrían tener en común Charles Manson, Richard Ramirez, Juana Barraza Samperio, Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Raúl Osiel Marroquín, y Andrés “N”?

La teoría fue propuesta por el forense neozelandés John MacDonald en 1963 en su texto titulado The Threat to Kill (La Amenaza de Matar), publicado en la revista American Journal of Psychiatry.

Y aunque no cuenta con una comprobación científica y también ha recibido diversas críticas, se ha convertido en un modelo popular entre la sociedad para presuntamente distinguir a alguien que podría convertirse, o ser, un asesino serial.

Sin embargo, algunos de los defensores de la tesis afirman la tríada puede ser un factor predictor para detectar manipulación, violencia psicológica, egoísmo, insensibilidad, e inhibición moral. Son tres las variables: la enuneris, la piromanía, y el maltrato animal.

La enuneris es un trastorno de sueño caracterizado por la incontinencia urinaria en edades tempranas. Psicológicamente, la condición podría provocar en la persona rechazo social y poca confianza por no poder controlar su vejiga.

La piromanía sería el impulso, desde la infancia, de incendiar objetos. Pero conforme avanza la edad también las cosas de valor y tamaño.

El último es el maltrato animal: desde una corta edad violentar a animales con poca defensa para desahogar enojo y frustración.

Los críticos del modelo argumentan que no necesariamente se debe contar con una o con los tres factores propuestos por MacDonald para terminar convirtiéndose en un asesino serial. Otra detracción se basa en el hecho que el estudio se hizo con una muestra pequeña de solamente 48 pacientes psicóticos y 52 no psicóticos, todos ellos con conductas de sadismo y violencia.

No obstante, otros consideran que podría ser un fundamento para otras teorías. Existe un consenso sobre ciertos rasgos: que las personas psicópatas carecen de empatía y remordimientos y tienen una personalidad narcisista, por ejemplo.

Y aunque la tríada continúa siendo influyente y una hipótesis ampliamente enseñada y difundida, investigaciones continúan sin plenamente validar la línea de pensamiento. Estudios, por ejemplo, han revelado que no existe una relación estadísticamente significativa entre la tríada y criminales violentos.

Otros sugieren que estos tres factores están más vinculados a infancias con abuso, experiencias de brutalidad, y negligencia de los padres, de acuerdo con la socióloga y psicóloga Margaret DiCanio en su Encyclopedia of Violence.

Pidió agua y dijo “15, creo que fueron 15″. Esas fueron las palabras declaradas este martes por Andrés “N”, el presunto feminicida serial de Atizapán de Zaragoza, municipio en el Estado de México.

Durante la mañana del 18 de mayo fue internado en un penal en la entidad federativa mexiquense. La confesión, revelada por el periodista Antonio Nieto, fue acompañada con un video donde se puede observar cómo arribó a la cárcel.

Vistiendo un pantalón negro, una camisa con estampados de animales, esposado y escoltado por dos agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia. “Las excavaciones aún siguen y los peritajes para determinar cuántas mujeres fueron asesinadas en los últimos años y enterradas en su domicilio”, reportó Nieto.

De acuerdo con información del reportero Carlos Jiménez, aparentaba ser un vecino normal. Andrés “M” trabajó como presidente del Consejo de Participación Ciudadana en el Gobierno Municipal de Atizapán de Zaragoza.

Actualmente formaba parte del equipo de campaña de Pedro Rodríguez Villegas, candidato a presidente municipal de Atizapán de Zaragoza por la coalición Va por México.

“En el cateo que se realiza en la casa del sujeto imputado, hemos encontrado desgraciadamente diferentes indicios humanos: restos óseos, ropa de mujer, credenciales de elector y otros elementos que nos hacen suponer que pudiese ser un feminicida serial”, aseveró Dilcya García, fiscal de Delitos de Género en el Estado de México.

