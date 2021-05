Cámaras de seguridad de la CDMX captaron al violador serial que tiene en vilo a la capital

El violador serial de mujeres que tiene en vilo a la Ciudad de México fue captado por las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

El periodista de nota roja Carlos Jiménez compartió dos grabaciones en las que se aprecia al supuesto agresor, a quien se le acusa de haber abusado sexualmente de por lo menos 24 mujeres en la capital mexicana.

En un primer video se le ve junto una mujer, a la que abraza mientras ambos caminan a paso apresurado. “La lleva abrazada como si se tratara de alguien conocido, pero en realidad la va amenazando para después agredirla”, explica Jiménez en el video difundido por Grupo Imagen.

Otra reproducción lo captó supuestamente instantes después de haber agredido a una joven. Las imágenes lo muestran caminando solo en medio de la noche, con una playera roja de manga larga, pantalón de mezclilla y zapatos negros.

Según los reportes de las autoridades, su modus operandi siempre es el mismo (Foto: C4Jimenez)

Su última víctima fue una joven de 19 años de edad que regresaba a su domicilio el pasado 24 de marzo. La agresión ocurrió a las 20:00 horas en un parque de la colonia Fuentes del Pedregal, en la alcaldía Tlalpan, al sur de la capital del país. El ataque quedó registrado bajo la carpeta de investigación CI-FIDS/FDS-2-01/00322/03-2021.

De acuerdo con los reportes, la víctima declaró que el presunto violador se le acercó para hacerle una pregunta, pero en ese momento éste la atrapó con un brazo y después le colocó un cuchillo en sus costillas. “Necesito que me ayudes a cruzar la avenida porque me viene siguiendo una patrulla”, le habría dicho el hombre.

Según las autoridades, su modus operandi siempre es el mismo: amenaza con un arma blanca a sus víctimas y después las lleva a un parque o una zona aislada para abusar de ellas sexualmente.

Informes de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) refieren que ataca comúnmente en inmediaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo, aunque se han reportado agresiones similares a mujeres en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y ahora en Tlalpan.

Foto: Twitter / @c4jimenez

El reporte de Jiménez señala que, desde agosto pasado, cuando se dio a conocer el caso, la investigación ha pasado por “tres distintas fiscales para delitos sexuales, aunque ninguna de ellas ha podido detener al agresor”, cuyas características corresponden a las de un hombre de entre 35 y 40 años de edad, de complexión delgada y tez morena.

El violador serial forma parte de los criminales más buscados de la Ciudad de México. Además, un grupo especial de la Fiscalía ha capturado a por lo menos cuatro sospechosos, pero todos al parecer han resultado erróneos.

El 4 de septiembre del 2020, trascendió la detención de un sujeto que coincidía con las características físicas descritas por algunas víctimas del presunto violador serial. El detenido contaba con antecedentes penales por robo calificado en 2005.

El sospechoso fue capturado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX en la calle Milla de Ghandi, colonia Bosques de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Esto después de que una mujer les pidiera ayuda y mencionara que el implicado la amagó con un cuchillo, la obligó a internarse en una zona oscura y le realizó “tocamientos” en el cuerpo.

(Foto: Vía Carlos Jiménez)

Luego de esta detención, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que la FGJ debería realizar las pruebas de ADN que corroboraran que este sujeto fue el responsable. Sin embargo, semanas después fue liberado debido a que no se encontraron elementos suficientes para inculparlo.

Durante la noche del pasado 28 de febrero, una mujer de 55 años de edad fue atacada en la colonia Molino del Rey de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La víctima salió de su trabajo, en una empresa ubicada en Montes Urales, en las Lomas de Chapultepec, alrededor de las 21:30 horas, y mientras caminaba sobre Paseo de la Reforma para tomar un camión, a la altura de un banco, se le acercó el violador.

El sujeto “la amagó por detrás colocándole un cuchillo en el cuello”. La mujer le entregó sus pertenencias: teléfono y cartera, pero el violador las rechazó. “Yo no quiero nada de eso, yo quiero otra cosa, acompáñame”, le dijo, y la llevó a un área verde cercana.

Foto: Twitter / @c4jimenez

“No grites porque si no te voy a matar, no me vayas a denunciar porque ya se dónde trabajas y te voy a matar”, amenazó. Después de atacarla sexualmente, el sujeto escapó y dejó a su víctima en el lugar de los hechos.

El 6 de febrero, otra mujer fue agredida sexualmente cuando salió de trabajar de su oficina en la zona de Polanco. A la víctima, de 21 años, tampoco le robó sus pertenencias. La denuncia quedó registrada por la Fiscalía bajo la carpeta de investigación CI-FDS/FDS-1/UI-FDS-1-02/0073/02-2020.

Otro caso, registrado bajo el expediente CI-FDS/FDS-1//UI-FDS-1-02/0052/01-2020, ocurrió el 20 de enero, a las 20:00 horas, cuando una mujer de 28 años fue atacada en la calle Rubén Darío, en Polanco. De acuerdo con los informes, la víctima caminaba cerca del Museo de Antropología: el sujeto se le acercó con una navaja y la amenazó antes de agredirla. Le ordenó que caminara con él, y que si gritaba, la mataría.

