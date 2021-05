Qué es Anonymous y cómo opera en México

Anonymous México amenazó al gobierno por tragedia en L12 del Metro (Foto: Twitter / @_AnonymousMx)

Anonymous, la organización internacional de ciberactivistas, ha perpetrado ataques contra grupos de poder desde hace décadas. México no ha estado exento de ello, pues a lo largo de la historia ha sido objeto de represalias contra políticos, gobiernos e, incluso, el crimen organizado.

Tras tiempo en silencio, la organización “reapareció” en el país el pasado 18 de mayo con un mensaje para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO): habría venganza por el accidente en la Línea 12 del Metro y advirtieron de un próximo fraude electoral.

Este movimiento cibernético y descentralizado se caracteriza por atacar y enviar mensajes en redes sociales bajo la careta de Guy Fawkes, un hombre que en 1605 intentó poner una bomba en el Parlamento Británico. Sin embargo, su primera aparición fue con el caso Wikileaks, una página creada por Julian Assange que publicaba documentos confidenciales y filtraciones, muchas ellas de Estados Unidos.

Lo que empezó como un bloqueo a grandes empresas como Visa, Mastercard, PayPal y Amazon por cancelar las cuentas Assange, ha crecido con los años hasta convertirse en una organización incidente en todo el mundo.

Hasta donde se tiene conocimiento, no existe un líder de la organización, son horizontales y responden principalmente al lema: “El conocimiento es libre. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. ¡Espérenos!”.

MÉXICO Y SU HISTORIA CON ANONYMOUS

" En los siguientes días revelaremos corrupciones y depravaciones de quienes estuvieron involucrados y son culpables de estos cobardes asesinatos”, advirtieron (Fotoarte: Infobae México)

La reciente aparición de Anonymous en México ha generado revuelo entre los internautas. En especial porque sucede después de la muerte de 26 personas en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de Ciudad de México y en medio de las elecciones intermedias del país.

En una cuenta de Twitter bajo el nombre de la organización se publicó la siguiente amenaza:

“Después de ver los indignantes sucesos de la Línea 12 del Metro, fue la gota que derramó el vaso y por eso decidimos apoyarlos contra la dictadura. Además sabemos que hackers rusos atacarán los sistemas del INE ya que el gobierno no aceptará la derrota el próximo 6 de junio. En los siguientes días revelaremos corrupciones y depravaciones de quienes estuvieron involucrados y son culpables de estos cobardes asesinatos”.

Lo que parecía una promesa falsa se transformó en una realidad cuando las redes sociales posicionaron el hashtag #LordMilViejas entre las más populares.

La misma cuenta que publicó el mensaje compartió el nombre de Eduardo Santillán, quién presidía la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de Ciudad de México en 2012, como el primero de 20 presuntos culpables por el colapso de la Línea 12 del Metro.

“Eduardo Santillan recibió millones de sobornos para aprobar, y tapar las corrupciones de la Línea 12, con ese dinero viaja por el mundo sin arrepentimiento alguno.”, escribieron. En compañía de la acusación, publicaron también capturas de pantalla con las que acusaron a quién hoy se postula a la alcaldía Álvaro Obregón de tener varias relaciones sentimentales y de ser “un depravado sexual”.

ATAQUE A LA CONDUCEF

"En la Mañanera te daremos con todo #AMLORenunucia", escribieron en el sitio de la Conducef (Foto: EFE/Javier Lizon/Archivo)

Un año antes, el 6 de julio del 2020, la organización tomo posesión del sitio de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el cual quedó temporalmente inhabilitado.

En lugar de las entrada habituales del sitio, aparecía una máscara de Guy Fawkes, la leyenda “Anonymous México” y un mensaje contra López Obrador que señalaba: “AMLO, estamos hasta la madre. Condusef no nos responde lo que tú y tus lacayos hacen. Esta es la primera de muchas (…) Nuestro objetivo será Banxico y vamos a filtrar las grandes cantidades que triangulas entre tus minions. Necesitarán un plan de acción económica. En la Mañanera te daremos con todo #AMLORenunucia”.

Aunque poco después la página volvió a la normalidad, Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Condusef, confirmó el ataque y aseguró que esto no afectaba la información del organismo.

OPERACIÓN CÁRTEL: CONTRA LOS ZETAS

El cártel tuvo que liberar al miembro de Anonymous para evitar que algunos datos se dieran a conocer (Ilustración: Infobae México/Jovani Pérez Silva)

En los últimos meses del 2011, un amenazante video de Anonymous circulaba en Youtube. En él, un hombre vestido de traje, corbata y una máscara de Guy Fawkes declaraba un enfrentamiento directo contra el cártel de Los Zetas.

“Ha cometido un gran error al llevarse a uno de nosotros”, aseguró al dar a conocer que un respetado miembro de su organización había sido secuestrado mientras realizaba Paperstorm en Veracruz.

La amenaza de Anonymous Iberoamérica iba muchos más allá: si Los Zetas no dejaban ir a su compañero, revelarían nombres de policías, taxistas y periodistas que estaban íntimamente ligados con el narcotráfico en México.

“En caso de ser necesario los publicaremos hasta con su dirección a ver si así el gobierno los detiene”, mencionaron. “Nosotros no podemos defendernos con un arma, pero si podemos hacer esto con sus carros, casas, antros, bares, prostíbulos y todo cuanto posean, todos sabemos quiénes son y donde se encuentran”, amenazaron.

A partir de entonces comenzarían una series de ataques cibernétcos bajo la llamada Operación Cartel (#OpCartel) hasta que el miembro de Anonymous fue liberado. Una fuente con acceso a las operaciones de los hackers dio a conocer al New York Times que habrían podido revelarse los datos de los 100 contactos principales de los Zetas.

OPERACIÓN TEQUILA: EL APOYO A CARMEN ARISTEGUI

Anonymous dijo que Aristegui era uno de los medios alejados del poder (Foto: Cuartoscuro)

Cuando la periodista mexicana Carmen Aristegui fue despedida de MVS Noticias el 10 de febrero de 2011, comenzó una campaña en redes sociales acusando al gobierno de censurarla. En aquel momento, la comunicadora había destapado el supuesto alcoholismo del entonces presidente Felipe Calderón y su programa de radio concluyó transmisiones en represalia.

Una convocatoria para denegar el servicio de MVS y su página corporativa comenzó a circular en redes. La herramienta que utilizarían para tirar el servidor sería Low Orbit Ion Cannon (LOIC), misma que era utilizada con frecuencia por el movimiento de hacktivistas

Sin embargo, fue hasta que el ataque terminó, que Anonymous se atribuyó los ciber ataques: “Anonymous Latinoamérica decidió apoyar una propuesta de un grupo de voluntarios de diversos países para realizar una protesta virtual, con el fin de demostrar que no estamos dispuestos a seguir tolerando los abusos de los gobiernos contra las voces que prefieren la verdad a la censura”, dijeron en un comunicado.

En aquel entonces las redes sociales se encendieron con la Operación Tequila (#OpTequila), pues la organización refirió que el espacio de Aristegui era uno de los pocos que no estaban alineados al poder. “Todos los gobiernos, empresas o entidades que se opongan a la libre expresión de las ideas y/o realicen actos de censura se declaran enemigos de Anonymous, y nos reservamos el derecho de manifestar nuestro desacuerdo contra ellos”, sentenciaron.

OPERACIÓN EUREKA: CONTRA LA LEY SOPA Y ACTA

Luego de la iniciativa, la organización pidió la renuncia de Döring (Foto: Shutterstock)

También en 2011, la organización hackeo los sitios web de la Cámara de Diputados, la Secretaría de Gobierno (Segob) y de Seguridad Pública (SPP) luego de que el senador del Partido Acción Nacional Federico Döring Casar presentara la iniciativa para reformar la ley federal de derechos de autor.

Anounymous argumentó que esta propuesta tenía las mismas intenciones que la ley Acta de Cese a la Piratería En Línea (SOPA, por su siglas en inglés) la cual expandía las capacidades de la ley en Estados Unidos para asegurar los derechos de autor. Sin embargo, nacional e internacionalmente, tanto esa norma como el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA), fueron señalados por pretender respaldar la propiedad intelectual, violentando la libertad de expresión.

Luego de que Döring desacreditara las acciones de los ciberactivistas, estos solicitaron un debate por videoconferencia con el Senador y exigieron su renuncia, aunque esto no sucedió.

OPERACIÓN FARISEO: CONTRA LA VISITA DE BENEDICTO XVI

Los hacktivistas acusaron a la Santa Sede de varios crímenes (Foto: EFE/Ettore Ferrari)

Una visita del papa Benedicto XVI a México despertó el descontento de los enmascarados el 20 de marzo del 2012, quienes hackearon la página de la Conferencia Episcopal Mexicana y el sitio del estado de Guanajuato, donde iniciará la visita del Papa en México.

La organización acusaba a la Santa Sede de cosas como usar el evangelio para esclavizar a pueblos enteros y encubrir pederastas. Además de que afirmó que apoyar al papa significa apoyar al conservador Partido Acción Nacional en la las elecciones presidenciales, pues este el Papa, afirmaron, estaría favoreciendo al entonces presidente Felipe Calderón y a su partido.

MOVIMIENTO #YOSOY132

En varios momentos del movimiento, Anonymous apoyó desde redes sociales (Foto: Reuters)

Cuando miles de estudiantes de educación media superior emprendieron en una campaña en contra de Enrique Peña Nieto y sus supuestos nexos con Grupo Televisa en 2012; Anonymous apoyó la causa tirando la página oficial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) e invitando a la gente a la marcha en contra del entonces presidente.

A finales de mayo, también hackeo la página a la encuestadora Consulta Mitofsky por los supuestos nexos que tenía con el entonces candidato Peña Nieto. En la cuenta Anonymous Hispanoamérica se informó que la cuenta a fue “confiscada por el pueblo de México tras favorecer por un amplio margen de preferencias electorales” a Peña Nieto.

Como esta hubo varias manifestaciones cibernéticas de la organización. Otra de las más relevantes se dio cuando simpatizantes de #YoSoy132 protestaban fuera del Estadio Azteca tras un partido de la Selección Nacional. “Sr. Marcelo Ebrard le pedimos enviar ayuda policíaca de inmediato al Estadio Azteca para resguardar a #YoSoy132 #PorrosDeEPN. Pueblo de México, convocamos a cerrar la página dehttp://www.enriquepenanieto.com en señal de protesta por los #PorrosEPN”, escribieron antes de tirar la página.

En el lugar se presentaron 16,000 supuestos acarreados que gritaron porras en favor de Peña Nieto frente a los estudiantes, lo que genero enfrentamientos entre los grupos.

HACKEO A LA SEMAR, SEDENA Y CISEN

La organización anunció el hackeo unas horas antes de realizarlo (Foto: Cuartoscuro)

El 16 de enero 2013, la organización se hizo presente otra vez y hackeo las páginas de la Secretaría de la Denfensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Al entrar en la página, esta mostraba un mensaje zapatista que duró una hora en la página.

Fue el grupo “Mexican Hackers Team”, ligado a Anonymous, quienes anunciaron que atacarían estos sitios. “Al rededor de las 2:00PM” atacarían la página oficial de la Sedena y, aunque el sitio oficial ha restablecido intermitentemente su página por unos minutos, aun no hay ningún pronunciamiento oficial al respecto. Al rededor de las 2:00 PM Soltamos la granada”, escribieron en aquel entonces.

TIRARON EL SITIO DE COPARMEX, CONCAMIN Y CONACO

Las páginas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), y Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) también fueron hackeadas el 24 de octubre del 2012. Desde Anonymous Latinoamérica se atribuyeron el ciberataque asegurando que estaban en contra de la reforma laboral que se gestaba en aquel entonces.

SEGUIR LEYENDO: