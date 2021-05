Videoescándalo: Javier Castellón, candidato de Va por México fue captado recibiendo fajos de dinero

Javier Castellón, candidato de Va por México a una diputación en Nayarit fue grabado recibiendo fajos de dinero (Foto: Twitter / @JavierCastellon)

Javier Castellón, candidato a diputado local de Nayarit por la coalición Va por México, fue captado en video recibiendo fajos de billetes y guardándolos en una mochila, motivo por el cual fue criticado en redes sociales y señalado como un posible acto de corrupción.

El alcalde con licencia de Tepic, abanderado por la alianza PRI-PAN-PRD aseguró que se trata de una campaña en su contra y de acuerdo con los rescatado por el periodista Jorge Armando Rocha, el político también aseguró que esa grabación es del 2017 cuando el Partido de la Revolución Democrática (PRD) le dio dinero para comprar comida.

Francisco Javier Castellón Fonseca nació el 21 de septiembre de 1960, de entre otros puestos destacados que ha tenido sobresale su paso por la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), donde sirvió como rector de 1998 a 2004.

Candidato del PRI-PAN-PRD es captado recibiendo dinero en efectivo (Video: Twitter / @rochaperiodista)

Ese mismo año fue elegido Candidato del PRD, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido de la Revolución Socialista (PRS) en alianza a gobernador de Nayarit, sin embargo finalmente cedió su postulación al ex priista Miguel Ángel Navarro Quintero.

En 2006 y hasta 2012 fue elegido senador de primera minoría. Después de ello fungió como presidente del Comité Directivo Estatal del sol azteca en Nayarit y para el 2017 ganó las elecciones como presidente municipal del municipio capital de Nayarit, cargo al que solicitó licencia para competir por una diputación local en 2021.

Ahora contiende por la diputación local del distrito V en Santiago Ixcuintla bajo la coalición Va por México, la cual promovió la alianza PRI-PAN-PRD y fue organizada por Sí por México, una plataforma política-ciudadana creada y liderada por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, ambos miembros de la élite empresarial mexicana que han sido acérrimos críticos de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Los líderes de los partidos PRI, PAN y PRD, respectivamente (Foto: Collage/ Cuartoscuro)

Ante la revelación de este material en redes sociales, numerosos usuarios señalaron la presunción de un supuesto acto ilícito; por su cuenta, el candidato negó que esto fuera así y acusó una “guerra sucia” fraguada en su contra para hundirlo en las elecciones del domingo 6 de junio. Sin embargo, algunos usuarios dijeron que ese clip no puede ser del 2017 pues en el pecho de la camisa trae el bordado de la coalición Va por México, pero dicho señalamiento no puede ser verificado, pues la imagen referida no es apreciable del todo, ya que la calidad en la que se encuentra la grabación es muy pobre. Asimismo, se debe de considerar que el rostro del señalado sí corresponde al del perredista.

Otros usuarios concordaron con el ex rector y compararon este caso con el de René Bejarano y Pío López Obrador, pues bajo un contexto complejo, políticamente hablando, ambos personajes cercanos al actual presidente de México fueron señalados por recibir dinero de manera ilícita para favorecer de algún modo a ellos o al mismo AMLO; empero, se debe de recalcar que Bejarano aceptó su culpabilidad en 2004, año en el que se filtró este gran videoescándalo.

De manera separada, el hermano del presidente dispuso de recursos legales para apelara a la veracidad del video como factor determinante que lo pueda ligar con algún delito, motivo por el cual ha buscado la vía legal para descalificarlo y así poder limpiar su nombre; no obstante, esto no ha podido ser concretado, pues la semana pasada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la impugnación de Pío López Obrador, con la que buscaba detener la investigación que el Instituto Nacional Electoral (INE) realiza en su contra por, presuntamente, haber recibido dinero que beneficiaría a las campañas electorales de Morena en 2015.

