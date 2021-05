Chacharín, el payaso que se volvió viral por sus chistes de asaltos en las combis y ahora lo quieren en el teatro

Todos los habitantes del Valle de México saben que el transporte público más peligroso son sin duda las “combis”, pues los asaltos con alto grado de violencia durante los viajes a bordo de estas unidades son una constante. Sin embargo, también pueden ser el escenario ideal para artistas urbanos que buscan ganarse unas monedas divirtiendo a los pasajeros.

Es el caso del payasito Chacharín, quien todos los días utiliza las combis para regresar a casa, aunque en ocasiones aprovecha la oportunidad para arrancarles una carcajada a los demás usuarios y amenizar el trayecto. Lo más curioso es que lo hace a través de bromas basadas en las víctimas de la inseguridad que se vive en dicho transporte.

La actuación fue grabada y compartida en TikTok por el usuario @fra7456 y se ha hecho viral en los últimos días en las demás redes sociales.

“Venir en transporte es venirse cuidando de quién se sube, ¿a poco no? La situación está bien fea [...] El otro día yo venía aquí bien tranquilo en la combi. Se sube un chavo alto, tatuado, pelón, camisetita, todo feo”, comenzó narrando Chacharín.

-”¡Órale, payaso! ya te la sabes. Saca todo lo que traes.- Le digo: ‘Uy mi esposa me dejó, le debo a Coppel y Elektra’… pues sí, saqué todo lo que traía. Me dice ‘no te hagas, payaso ¡que me des tu celular!’. -Aah, 044-55..., que se enoja”