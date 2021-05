El violador serial de la Ciudad de México continúa libre: ya suma 24 casos

Aunque la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) ha creado diversos grupos para indagar el caso y capturarlo, no lo ha logrado (Foto: Twitter/@c4jimenez)

Un violador serial de mujeres continúa libre en la Ciudad de México: su última víctima fue identificada como una joven de 19 años de edad que regresaba a su domicilio después de una jornada laboral. Suma por lo menos 24 registros de agresiones sexuales.

Aunque la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) ha creado diversos grupos para indagar el caso y capturarlo, no lo ha logrado.

El ataque más reciente fue reportado el pasado 24 de marzo a las 20:00 horas en un parque de la colonia Fuentes del Pedregal, en la alcaldía Tlalpan, al sur de la capital del país.

Desde agosto del 2020, elementos de la FGJCDMX revelaron que buscan al violador serial que ha atacado a por lo menos 24 mujeres en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. También se han registrado casos en las delegaciones Cuajimalpa y Benito Juárez.

Dos titulares de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales han pasado por la dependencia desde el anuncio de su existencia (Foto: Twitter/@c4jimenez)

Se trata de un hombre de entre 35 y 40 años de edad, delgado, moreno, y que utiliza el mismo modus operandi desde el 2012: se aproxima a sus víctimas en la oscuridad y les dice que una patrulla policiaca o agentes lo están persiguiendo, y les pide que lo ayuden a escapar.

Después, las amenaza con un objeto punzocortante y las lleva a un parque o a una zona aislada para abusarlas sexualmente.

La Fiscalía, junto con su manera de operar y los lugares, días, y horas donde ha atacado, también publicó un retrato del sospechoso. Sin embargo, dos titulares de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales han pasado por la dependencia desde el anuncio de su existencia. Susele Deyanira Ortega Lara, quien renunció, y María Isabel González Chávez.

El ataque del 24 de marzo del 2021 quedó registrado bajo la carpeta de investigación CI-FIDS/FDS-2-01/00322/03-2021.

El violador serial forma parte de los criminales más buscados de la Ciudad de México (Foto: Twitter/@c4jimenez)

De acuerdo con el reportero Carlos Jiménez, la víctima declaró que el presunto violador se le acercó para hacerle una pregunta. Éste la atrapó con un brazo y después le colocó un cuchillo en sus costillas. “Necesito que me ayudes a cruzar la avenida porque me viene siguiendo una patrulla”, le dijo el hombre.

La llevó a un parque y, en la oscuridad, la agredió sexualmente. De los 24 casos reportados, en solamente uno de ellos la víctima logró defenderse y huir del delincuente.

Jiménez informó que el violador serial forma parte de los criminales más buscados de la Ciudad de México. Además, que un grupo especial de la Fiscalía ha capturado a por lo menos cuatro sospechosos, pero que todos han sido erróneos.

El 4 de septiembre del 2020 se reportó el arresto del violador en serie. Ese viernes, ocho años después del terror callejero, la policía capturó al presunto responsable: Francisco San Juan, de 33 años.

El 6 de febrero, otra mujer fue agredida sexualmente cuando salió de trabajar de su oficina en la zona de Polanco (Foto: Twitter/@c4jimenez)

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital de México, los agentes ubicaron al sujeto en la zona de Polanco con cámaras del C5, luego de que la última víctima denunciara el paradero del presunto violador.

No obstante, se desconoce si después de su detención quedó en libertad o si él es uno de los cuatro sospechosos que fueron capturados de manera desacertada.

“De acuerdo con información obtenida, derivado de las denuncias y del trabajo de investigación de gabinete y campo, el hombre detenido está posiblemente relacionado con varios casos de acoso y abuso sexual, ocurridos en la colonia Polanco, Bosques y Lomas de Chapultepec, Jardines del Pedregal, entre otras de la alcaldía Miguel Hidalgo”, informó la Policía.

Con el análisis de videos y la declaración de víctimas, peritos de la Fiscalía General de la República (FGR), apoyando a la Fiscalía para Delitos Sexuales de la capital, pudieron elaborar un retrato hablado.

Se desconoce si después de su detención quedó en libertad o si él es uno de los cuatro sospechosos que fueron capturados de manera desacertada (Foto: Twitter/@c4jimenez)

Durante la noche del pasado 28 de febrero, una mujer de 55 años de edad fue atacada en la colonia Molino del Rey de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La víctima salió de su trabajo, en una empresa ubicada en Montes Urales, en las Lomas de Chapultepec, alrededor de las 21:30 horas, y mientras caminaba sobre Paseo de la Reforma para tomar un camión, a la altura de un banco, se le acercó el violador.

El sujeto “la amagó por detrás colocándole un cuchillo en el cuello”. La mujer le entregó sus pertenencias: teléfono y cartera, pero el violador las rechazó. “Yo no quiero nada de eso, yo quiero otra cosa, acompáñame”, le dijo, y la llevó a un área verde cercana.

“No grites porque si no te voy a matar, no me vayas a denunciar porque ya se dónde trabajas y te voy a matar”, amenazó (Foto: Twitter/@c4jimenez)

“No grites porque si no te voy a matar, no me vayas a denunciar porque ya se dónde trabajas y te voy a matar”, amenazó. Después de atacarla sexualmente, el sujeto escapó y dejó a su víctima en el lugar de los hechos.

El 6 de febrero, otra mujer fue agredida sexualmente cuando salió de trabajar de su oficina en la zona de Polanco. A la víctima, de 21 años, tampoco le robó sus pertenencias. La denuncia quedó registrada por la Fiscalía bajo la carpeta de investigación CI-FDS/FDS-1/UI-FDS-1-02/0073/02-2020.

Otro caso, registrado bajo el expediente CI-FDS/FDS-1//UI-FDS-1-02/0052/01-2020, ocurrió el 20 de enero, a las 20:00 horas, cuando una mujer de 28 años fue atacada en la calle Rubén Darío, en Polanco. De acuerdo con los informes, la víctima caminaba cerca del Museo de Antropología: el sujeto se le acercó con una navaja y la amenazó antes de agredirla. Le ordenó que caminara con él, y que si gritaba, la mataría.

SEGUIR LEYENDO: