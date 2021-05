De FRENAAA a Sí por México: radiografía de los bloques opositores a AMLO

Video: Gobierno de México

“No, pues, ¡ay, nanita!”, dijo el presidente y sonrió. Así contestó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la petición de Diego Fernández de Cevallos, de recibirlo en audiencia para aclarar las dichos que el mandatario manifestó durante la mañanera del pasado 7 de mayo, y que involucran al político panista.

Fernández de Cevallos el miércoles envió una carta dirigida al presidente mexicano en la que le pide una audiencia en Palacio Nacional para responder a las acusaciones en su contra, que considera, son para “denigrarlo”.

“Señale día y hora en que habré de presentarme en Palacio Nacional para escuchar de su voz tales cargos y las pruebas que los sustenten, dándome la oportunidad de responderla”, se lee en la misiva que difundió por medio en su cuenta de Twitter.

López Obrador respondió desde Palacio Nacional y reiteró que tiene pruebas de sus dichos del 7 de mayo.

Agregó, que mejor primero aclare su participación en la devolución de miles de millones de pesos en impuestos a la empresa Jugos del Valle, que la Secretaría de Haciendo pagó a la compañía durante el sexenio de Vicente Fox.

“Pues es muy sencillo, que aclare, que diga si es cierto o no que él fue abogado de Jugos del Valle.

Que diga si es cierto o no, como sostienen los abogados, que ellos estaban solicitando tanto la empresa como el abogado que les devolvieran el IVA entrando el gobierno de Vicente Fox. Que diga si es cierto o no que, sin que se terminara el juicio, llegaron a un acuerdo administrativo, sin que se concluyera el proceso. Que diga si es cierto o no que el acuerdo significó recibir miles de millones de pesos.

Que diga si es cierto o no que por esa devolución del IVA a Jugos del Valle descontaron participaciones federales a los estados. Que diga si es cierto o no que él utilizó sus influencias. Y que nos diga, por último, de cuánto fue el moche, cuánto ganó por ese asunto”, cuestionó.

La molestia de Fernández de Cevallos viene también porque López Obrador lo acusó de ser parte de un grupo opositor a su gobierno que recibe financiamiento de la Embajada de Estados Unidos, el cual encabeza Claudio X. González, señaló el presidente; cosa que negó el político panista.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el presidente de México exhibe en su conferencia de prensa a personajes o grupos opositores a su gobierno, en los que el empresario Claudio X. González ha sido involucrado, como El BOA, SÍ por México y TUMOR.

-El BOA: Bloque Opositor Amplio

Una revelación que causó polémica fue en junio del año pasado cuando dio a conocer el BOA, Bloque Opositor Amplio.

López Obrador mostró en su conferencia unos documentos, que dijo le hicieron llegar, en donde se explica el plan que tendría la oposición para revocar el mandato de López Obrador en 2022, y restar fuerza al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las próximas elecciones del 2021, del cual es fundador.

“Les voy a dar a conocer unos documentos que me llegaron, el mismo pueblo que me entrega cosas, de la estrategia que tienen para debilitarnos políticamente hablando”.

Según el documento, el grupo se llamaría Bloque Opositor Amplio (BOA), cuyo objetivo es desplazar a Morena y al gobierno actual en las próximas elecciones-

“El objetivo de este documento es promover el desplazamiento de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021 y revocar el mandato presidencial en 2022”, señaló en aquella ocasión Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia.

La estrategia, llamada “Rescatemos a México” y de origen desconocido, contemplaría que Morena es favorita para renovar la mayoría en la Cámara de Diputados y en 10 de los 15 estados que cambiarán de Gobierno, pero traza una serie de acciones para cambiar el escenario.

El grupo opositor que firma el documento que mostró el mandatario mexicano, incluía gobernadores, los principales partidos de la oposición, expresidentes como Vicente Fox y Felipe Calderón, a magistrados del Tribunal Electoral y a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

También estaba firmado por medios de comunicación, grandes compañías y organizaciones de empresarios como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El frente opositor planeó, según la filtración, presentar “candidatos únicos en los distritos electorales federales de mayor rentabilidad”, así como acordar alianzas en los estados que ya gobiernan el PAN, el PRI, el PRD y el MC, todos firmantes de esta estrategia.

El bloque opositor, según explicó Ramírez Cuevas, planteaba centrar su discurso en dos ejes, desempleo e inseguridad, y “responsabilizar a la presidencia de López Obrador y a la cuarta transformación del ahondamiento de estos males en el país”.

Para hacer aclarar ese mensaje, el proyecto contempla la contratación de personas relevantes en redes sociales, analistas y medios.

Inmediatamente los personajes que aparecían en el BOA, y aludidos, salieron a deslindarse del mencionado grupo.

El Universal un medio que también es enunciado entre los firmantes, publicó que una persona militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llevó el BOA a su redacción para que fuera difundido.

- Frente Nacional Anti AMLO: FRENAAAA

En mayo de 2020 ya sonaba el nombre del Frente Nacional Anti AMLO, el FRENAAA, un grupo impulsado por distintos empresarios que buscaban la renuncia del presidente López Obrador por las vías jurídicas, de presión social y de medios. No lo logró.

El movimiento fue liderado en algún momento por el empresario Pedro Luis Martín Bringas, que por aquellas épocas todavía era miembro del Consejo de Administración de Soriana. Días después la empresa de deslindó completamente del FRENAAA.

Luego destacó un personaje: Gilberto Lozano. Él se convirtió en la cabeza del frente y convocó desde manifestaciones en coche, hasta plantones, campamentos en el Zócalo y juicios ciudadanos recientemente.

Fue en septiembre pasado cuando acaparó los reflectores al convocar un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, sentenció que no se iría hasta que renunciara López Obrador. Para diciembre, luego de episodios complicados para el FRENAAA, como las casas voladoras o los campamentos fantasma; Lozano anunció la retirada.

Durante esos meses el presidente mexicano no perdió la oportunidad de señalar los desaciertos del frente opositor a su gobierno, ironizar sobre ello, y hasta darles consejos a los líderes, como aquel cuando les dijo que no se fueran a dormir a los hoteles de cinco estrellas, sino que se quedaran en las casas de campaña con sus simpatizantes, que él, hasta les iba a poner unas hamacas ahí en el Zócalo.

“En algunas protestas están saliendo cartulinas clasistas, racistas, de pena ajena. Es muy lamentable que exista tanto atraso, afortunadamente es una minoría, porque la mayoría de nuestro pueblo tiene una mentalidad distinta, respetuosa.

Salió ahora una cartulina que decía: ‘Quiero vivir en un lugar donde no me gobierne mi sirvienta’, algo así, de lo más clasista que puede haber. Afortunadamente la mayoría son hombres y mujeres libres, muy conscientes, que no ven bien esos desplantes de prepotencia; no les ayudan al que se lanza de esa manera, que insulta, falta al respeto, amenaza, se les revierte. Esa forma de protestar no les ayuda”, les dijo en una de sus mañaneras.

Sí por México: el FRENAAA 2

“Ya se hizo público, viene un FRENAAA 2 encabezado por este señor Caludio X. González, o sea que todo se está cumpliendo, y por el de Coparmex, Gustavo de Hoyos”, dijo el mandatario mexicano en octubre del 2020.

“No es el BOA,`es la boa´ (cantó el mandatario). No es el BOA, se llama el ´Sí´, se llama por Sí, Sí México, algo así; porque dicen que nosotros somos no, no, no. Aquí es como el finado Héctor Suárez: `no hay no hay´, es que vienen por el billullo, y aquí es no hay no hay”, expresó López Obrador en octubre de 2020.

Días después, a través de una conferencia de prensa, presentaron “Sí por México” una iniciativa conformada por más de 350 organizaciones civiles, las cuales buscarán llevar a la agenda las demandas de la población, ejercer presión a los partidos políticos y posteriormente que se cumplan cabalmente, según el comunicado que difundió la organización.

Luego, López Obrador exhibió en su conferencia el parecido del logotipo de “Sí por México”, con el que utilizó el general Augusto Pinochet, en 1988 para el plebiscito efectuado en Chile para consultar sobre “la continuidad del régimen militar”.

“Ayer estaba yo viendo que estos del Sí, no se si.. a ver, si en las redes sociales está, es pura coincidencia, seguramente, pero van a ver el.. cómo le llaman, el logotipo; de pura coincidencia, este es Claudio X. González hijo, que se lanzó en contra de los maestros de Oaxaca, los acusaba de lavado de dinero, porque esa es una característica de estos personajes son de doble discurso , de doble moral, mucha hipocresía; pero quiero mostrarles el logotipo, puede ser coincidencia, es el Sí, parecido al Sí que utilizó Pinochet”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador mostró durante la conferencia los dos logos, los cuales consideró similares, y dijo, que seguramente podría ser coincidencia.

El presidente mexicano consideró que el surgimiento de este movimiento opositor se debe a las elecciones, y señaló que De Hoyos, dirigente de la Coparmex, buscaba ser gobernador de Baja California, y que X. González " a algo ha de aspirar”.

El TUMOR: Todos Unidos contra Morena

Para el mes de diciembre, nació lo que se denominó TUMOR, Todos Unidos contra Morena, conformado por la autonombrada “coalición más grande de México”, integrada por los partidos PRI, PAN Y PRD; así como por la iniciativa ciudadana Sí por México, encabezada por Claudio X. Gonzalez y Gustavo de Hoyos, misma que adoptó el nombre de Va por México.

“¡Se quitan las máscaras! El TUMOR confirma su alianza tóxica y se reparte los distritos federales como si se tratara de un botín”, aseguró en sus redes sociales Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, ante el anuncio electoral de la oposición.

Con el impulso de Gustavo de Hoyos y Claudio X. González, los tres partidos acordaron una alianza inédita para las elecciones legislativas del próximo año, cuyo antecedente inmediato es el Pacto por México en el sexenio pasado.

Ante dichas alianzas, López Obrador afirmó que era “timbre de orgullo” y “un triunfo moral” las coaliciones entre el PRI, PAN y PRD; pues dijo, se agrupan para defender el antiguo régimen de corrupción.

“Pues es algo natural, obvio. Ellos se están agrupando porque ellos representan al antiguo régimen. Ellos mandaron, ellos dominaron en los últimos 40 años y lo hicieron asociados, simulando que eran distintos; ahora, ya como se está llevando a cabo una transformación en el país, pues se quitan las máscaras y ya se abrazan y formalmente se agrupan para defender al antiguo régimen, defender los privilegios, lo que significó la política neoliberal: el beneficio para las minorías, la corrupción, el empobrecimiento del pueblo, la inseguridad, la violencia.

Eso es lo que ellos añoran y es lo que están ahora defendiendo, y van a buscar en las elecciones el regreso de ese régimen antipopular, corrupto, de privilegios. Pero es legítimo, esto pasa en todo el mundo”.

Reprochó que estos partidos quieren dominar la Cámara Baja para así controlar el presupuesto del Gobierno, porque, dijo, “no soportan” que haya pensiones para adultos mayores, becas para estudiantes pobres y apoyos para menores con discapacidad.

Para López Obrador esta coalición es “un agrupamiento conservador” apoyado por “todos los que antes no pagaban impuestos y ahora tienen que pagar” y “todos los que hacían jugosos negocios al amparo del poder público y ahora no lo hacen”.

El viernes pasado el mandatario anunció que su gobierno envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos luego de que comprobara que una agencia gubernamental de ese país, financia económicamente al grupo “Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad”, que encabeza Claudio X. González.

“Es algo reprobable que un grupo opositor a nuestro gobierno que se ha dedicado a obstaculizar todas las obras que se están llevando a cabo mediante la promoción de amparos, como fue en el caso del Aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Maya, se den estos financiamientos de un gobierno extranjero”, destacó.

Detalló que el jueves el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, envió una nota diplomática pidiendo una explicación al gobierno estadounidense.

Hace unos días, el ex presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, en una entrevista que concedió al periodista Álvaro Delgado, reveló los detalles de las reuniones en la mansión de Claudio X. González que dio origen a la colación Va por México que reúne al PRI, PAN y PRD.

En esas reuniones, a las que acudieron ambos empresarios junto con los presidentes de los tres partidos, además del dirigente de Movimiento Ciudadano y Margarita Zavala, quien hubiera sido una de las dirigentes de México Libre si hubiera logrado su registro como partido, se conformó lo que de Hoyos califica como “una oposición estructurada, organizada, beligerante”.

Las reuniones, según relata el magnate, se realizaron en la propiedad de Claudio X. González durante los primeros meses de la pandemia en 2020, en un espacio acondicionado al interior de su mansión en Las Lomas de Chapultepec.

Gustavo de Hoyos opina que, cuando se escriba la historia de cómo se conformó la coalición Va por México, que logró por vez primera en la historia reunir al PAN con el partido en contra del cual surgió, “el papel de Claudio va a ser fundamental. Él está dedicado en cuerpo y alma a esto desde hace ya bastantes meses y creo que ha sido un papel mucho muy relevante el que ha jugado”.

