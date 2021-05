Tundieron a Geraldine Ponce, candidata a la presidencia municipal de Tepic, por decir “resolvido”

La diputada morenista Geraldine Ponce tiene 27 años (Foto: Intagram@geraldineponcem)

El redes sociales se difundió un video en el que se ve a la candidata del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Tepic, en Nayarit, Geraldine Ponce, en una entrevista para el portal Nayarit Hoy, en donde dice la palabra “resolvido”.

La ahora exdiputada federal habla sobre que ella siempre está aprendiendo, pues no está peleada con la preparación. “Siempre estudio, siempre me preparo cada día para aprender algo nuevo, porque nunca dejamos de aprender, así que, la gente cuando dice es que no tienes experiencia, bueno, y los que tienen experiencia, también les respondo, ¿Qué les han resolvido?”, se escucha decir a la también ex reina de belleza.

La entrevista se hizo presuntamente cuando Ponce era candidata a diputada por Morena, en 2018.

El video, que a pesar de ser viejo no pasó desapercibido, provoco que la candidata se volviera tendencia en redes y desató memes que comparten los internautas por el error de Ponce.

La candidata cumplió apenas 27 años el pasado 04 de abril. Ese día, para celebrar su cumpleaños, posteó un mensaje en sus redes sociales. “¡Dicen que en abril nació pura gente chingona!”, puso la morenista en su cuenta de Twitter.

Esta no es la primera vez que Ponce es tendencia en redes sociales, pues en el pasado, ha causado revuelo por acciones que hace. Una de ellas, fue una selfie que posteó con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Quién es Geraldine Ponce

Geraldine Ponce nació en Xalisco, Nayarit, el 4 de abril de 1994. Antes dedicarse a la política, ganó múltiples certámenes de belleza, llegando a posicionarse incluso como la segunda mujer más hermosa de México.

En 2014 ganó el certamen de la Feria del Elote Xalisco, para un año después ocupar la segunda posición en Nuestra Belleza Nayarit. Sin embargo, su lucha por la corona no concluyó aquí, pues la joven volvió a entrar a la competencia para lograr la banda del primer lugar y así representar a su estado en el concurso a nivel nacional.

Así pues, en 2016 ocupó la segunda posición en Nuestra Belleza México, certamen que le abrió las puertas a diversas áreas profesionales. Fue en ese mismo año, cuando la joven representó al país en Miss Internacional, evento en el que el conductor y juez, Diego Di Marco, le preguntó: “¿Qué cualidades debe de tener una mujer que quiera gobernar un país como México?”

Geraldine Ponce es candidata a la presidencia municipal de Tepic, en Nayarit, por Morena.

A esto, Geraldine Ponce respondió: “Considero que la cualidad más importante que debe de tener esa mujer es amor, amor por México para no permitir que ninguna persona, ni propios ni ajenos le hagan daño, así como la honestidad y la entrega para hacer que México tenga su lugar que nos merecemos en el mundo”.

Al concluir esta etapa, la ahora diputada escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, en donde agradeció el cariño y apoyo que recibió de familia, amigos y seguidores.

“Hoy concluyó una de las etapas más bonitas que he vivido. Ser Nuestra Belleza México Internacional 2016 me dejó muchísimo aprendizaje en todos los aspectos. Estoy muy agradecida con Dios por haberme dado la oportunidad de representar a mi hermoso México y poner su nombre en alto a los ojos del mundo, siempre con orgullo, dignidad y mucho amor. Y agradecida con mi familia y todos ustedes por todo el apoyo que recibí siempre, todo ese cariño que me dieron fue una gran motivación para dar lo mejor, gracias por todo, los llevo siempre en mi corazón”, posteó en sus redes.

Ponce se tituló como ingeniera en gestión empresarial por el Tecnológico Nacional de México. Posteriormente, el 1 de septiembre de 2018 ganó una diputación por mayoría relativa del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Cabe recordar que ese mismo año, López Obrador fue elegido presidente por más de 30 millones de mexicanos.

