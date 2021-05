Quién es Yolanda Cantú: la candidata del PAN que se comparó con Dr. Who y desató las burlas

La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Monterrey, Yolanda Cantú se denominó a sí misma como “Yolanda Who Cantú”, pues dice ser una mujer muy parecida a Dr. Who.

“En el ámbito político soy denominada Yolanda Who, Yolanda Who Cantú, muy parecida a Doctor Who, el cual fue una mente brillante, que tenía metodología, estructura y hablaba con cuentas claras, para hacer grandes cosas por su ciudadanía”.

La regia, es egresada de la carrera de Psicología por la Universidad Regiomontana con una Maestría en Desarrollo de Políticas Públicas Internacionales por la Escuela de Políticas Públicas Harris, de la Universidad de Chicago.

Cantú ha ganado popularidad en TikTok por los videos que ha subido, en los que baila en la calle al ritmo de su canción de campaña, corre “al llamado ciudadano” y se le ve haciendo proselitismo político en las calles de Monterrey con música de Rocky de fondo.

Después del debate del 9 de mayo entre los candidatos, comenzó a circular el video en el que Cantú dijo ser muy parecida a Dr. Who, el reconocido personaje de la serie británica de ciencia ficción.

Por otra parte, la actual contienda electoral ha dejado una serie de propuestas diferentes por parte de los candidatos en las que han usado canciones y coreografías propias, especialmente en el estado de Nuevo León.

Tal es el caso de la candidata a Diputada Federal de Movimiento Ciudadano al Distrito 1 de Nuevo León, Thelma Cora Garza Salinas, quien bailó con unas botas color naranja, la canción que ella misma cantó e inventó: “Vota naranja”.

Mientras algunos candidatos siguen el camino tradicional de las campañas políticas, algunos han apostado por las redes sociales para alcanzar a más personas, como el caso de Thelma. El juego de palabras, sus botas y la peculiar forma de bailar han logrado que el video sea reproducido y compartido múltiples veces en redes sociales como Twitter, en donde ya existe una cuenta dedicada a este tema “Out of Context Candidatos”, aunque esto implique también ser blanco de burlas y memes por el contenido.

El efecto Samuel García y Mariana Rodríguez

Uno de los primeros candidatos en apoyarse de las redes sociales fue Samuel García, quien junto a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez Cantú, han obtenido popularidad a través de redes sociales, con situaciones cotidianas de la pareja, como cuando Samuel se mostró celoso porque Mariana enseñaba la pierna en una transmisión en vivo con Samuel o bien, cuando él hablaba de alcaldías y ella simplemente lo ignoró.

En campaña, Samuel García aborrdó un auto al que le apodaron Fosfo móvil

Samuel Alejandro García Sepúlveda es candidato a la gubernatura de Nuevo León del partido Movimiento Ciudadano (MC), quien también ha sido blanco de memes junto a Mariana y ha llamado la atención a lo largo de su campaña por las formas en las que se ha promocionado.

Ejemplos de esto, es la canción navideña que estrenó junto a Mariana el 24 de diciembre, otro caso fue cuando apareció al lado de Yuawi, su esposa y personas que parecen ser ciudadanos comunes interpretando la canción “¡Así canta Nuevo León!”, fue el mismo tema navideño, pero ahora con una adaptación para que el niño participara.

Las redes sociales han sido un recurso muy valioso en las campañas electorales en los últimos años, algunos han sabido aprovecharlas con estrategias digitales, mientras que otros no han hecho distinción entre críticas o halagos, la intención es ser vistos, aunque sean videos simples, como en el caso de Thelma Cora o valerse de discursos como el de Yolanda “Who” Cantú, quien además ya cuenta con miles de reproducciones en TikTok.

