Por qué razón el Tribunal Electoral le quitó al “Mijis” la candidatura a diputado federal

CIUDAD DE MÉXICO, 07FEBRERO2019.- El sub secretario Zoé Robledo, despues de una reunión con Pedro César Carrizalez, alias el Mijis, diputado local por San Luis Potosí, explicaron la vigilancia para el legislador y su familia. Esta tarde e la Secretaría de Gobernación. FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM

Este 12 de mayo se dio a conocer que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la aprobación del registro como candidato a diputado federal por el principio de representación proporcional a Pedro Carrizales “El Mijis”.

Por unanimidad de votos, el organismo electoral le quitó la candidatura a Carrizales Becerra, quien estaba registrado por Morena para la segunda circunscripción en San Luis Potosí como persona indígena.

La revocación se dio debido a que el “Mijis” presentó ante las autoridades electorales constancias no reconocidas para acreditar su pertenencia a una comunidad indígena.

Los directores de Asuntos indígenas de los municipios de San Antonio y Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, negaron haber expedido los documentos presentados por Morena.

El Mijis se cura de cáncer (Foto: Twitter / @mijisoficial)

El TEPJF explicó que el caso ya fue notificado con la Fiscalía General de la República (FGR), ya que se le acusa al Mijis de haber violentado el derecho colectivo de la población indígena.

“Por omitir calificar los elementos presentados para confirmar su pertenencia a una comunidad indígena, pues en principio se identificó como indígena tenek, después se autoadscribió como náhuatl”, señaló el TEPJF tras señalar al Instituto Federal Electoral (INE).

Y es que para hacer efectivo el registro por acción afirmativa no bastaba con la manifestación de autoadscripción, sino que era necesario acreditar el vínculo con la comunidad por la cual pretendía postularse.

En sesión pública no presencial, el Tribunal Electoral dio un plazo de 48 horas a Morena para solicitar al Consejo General del INE la inclusión de otra candidatura.

El pasado 7 de octubre, Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como “El Mijis”, reveló que tiene un año en la lucha contra el cáncer de próstata que le fue detectado en un nivel avanzado, pero aseguró que ya está en tratamiento.

Pedro Carrizales, "El Mijis", en su nueva oficina del Congreso de San Luis Potosí.

El Mijis dio a conocer en una entrevista con Azucena Uresti, periodista de Milenio Televisión, que en un principio se guardó la información para no lastimar a su familia, pero al final recibió el apoyo de toda su gente.

“Pues la verdad soy cobarde porque me cayó de sorpresa y yo no quería causarle dolor a mi familia, me lo guardé. Fui a checarme, me hicieron unas pruebas y fue cuando detectaron que ya estaba avanzado. Al final de cuentas, ahorita están conmigo las personas que quiero, son los que me están motivando, mi barrio, mi gente”.

Además, el diputado reveló por primera vez que se trata de cáncer de próstata, pero ya fue sometido a dos cirugías de las que salió bien y ahora solamente queda el tratamiento con quimioterapia “para erradicarlo bien”.

El 29 de septiembre dio a conocer que se sometió a una segunda cirugía, y aunque aseguró que se encuentra “bien madreado”, aclaró que se está “cada vez más cerca de ganarle al cáncer”.

“Todo marcha conforme a los planes de los doctores y de Dios”, escribió en sus redes sociales.

Fue a través de sus redes sociales oficiales que Pedro Carrizales dio a conocer que lleva un año en la lucha contra el cáncer, pero aseguró que tras la recuperación, se dedicaría a trabajar hasta sus últimos días.

El político de San Luis Potosí confesó que se había reservado la noticia mientras ejercía sus actividades como legislador, colaborando con colectivos y asociaciones de la sociedad civil, pero es consciente de que lastimó a quienes lo aman.

“A veces da miedo aceptar la realidad. Me alejé sin ver que podía lastimar a quienes me aman. Les juro que la voy a librar y chambearé hasta mi último gramo de vida; nunca dejo las luchas a medias”, escribió en su Twitter.

