Madre de Giovanni, víctima de la Línea 12, demandará por negligencia y homicidio: “¿Qué clase de presidente tenemos?”

Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanni, durante el velorio de su hijo de 12 años, quien perdió la vida el pasado lunes 3 de mayo al ser víctima del colapso del puente de la Línea 12 del metro. (Foto: Karina Hernández/Infobae)

Marisol Tapia, la madre de la víctima más joven de la tragedia en Línea 12., dio a conocer que demandará al gobierno de la Ciudad de México, al Sistema de Trasporte Colectivo (STC) Metro y a quién resulte responsable por la muerte de su hijo, Brandon Giovanni Hernández Tapia, en el accidente de la estación Olivos.

La madre ha emprendido una demanda penal por homicidio culposo, omisión del servicio y uso indebido del servicio público en contra de las autoridades, En específico, la mujer detalló a El Universal que la denuncia contemplará a Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum, los tres últimos jefes de gobierno de la capital, además de a la directora del Metro, Florencia Serranía.

Su hijo, Giovanni de 13 años viajaba con su padrastro en uno de los últimos vagones del tren cuando la estructura elevada del metro colapsó provocándole la muerte. Sin embargo, y además de la primera demanda, la mujer denunció que hubo negligencia e irregularidades a la hora de recuperar el cuerpo de su hijo de la zona cero del desastre.

El presidente dijo que no asistió a la zona del desastres porque "no es su estilo" (Foto: Twitter/@CNPC_MX)

Por otro lado, Tapia solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el desarrollo de las Américas (CIDHPDA) para que coadyuve el litigio que llevará a cabo en contra de la administración pública.

“La señora está muy molesta por el trato que le han dado las autoridades. No es un asunto de dinero, lo que busca es que se haga justicia y se castigue a quienes en realidad son los responsables de la muerte de su hijo, así como de las otras 25 personas que perdieron la vida”, dijo al medio Víctor Hugo Gutiérrez, presidente de la CIDHPDA.

Marisol Tapia: “¿Qué tipo de presidente tenemos? Hasta hoy, ha mostrado insensibilidad”

En un mensaje público a los medios de comunicación, Marisol Tapia arremetió contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la “insensibilidad” que ha mostrado entorno a la tragedia.

“¿Qué tipo de Presidente tenemos? Lamentablemente dicen que nadie se salva del karma, se lo dejo a Dios, que no llegue a perder algo así. Ha mostrado insensibilidad en el caso, que fue parte de su culpa”, exclamó la madre.

El accidente el línea 12 dejó 26 muertos y decenas de heridos (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Esto, luego de que el presidente asegurara que no iría al lugar del desastre porque “no era su estilo” ir a tomarse una foto con la tragedia. ““No me gusta la hipocresía, estoy pendiente, estoy solidarizándose con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero no es irse a tomar foto. Eso también al carajo ese estilo…”, fueron las palabras que despertaron la furia de familiares, víctimas y la sociedad en general.

En el accidente del 3 de mayo fallecieron 36 personas y alrededor de 80 resultaron heridas. Los daños en la estructura habían sido denunciados por los habitantes de la zona desde octubre del 2020. Pero, tras el accidente, los vecinos han reportado aun más vulnerabilidades en la línea.

Las personas que viven entre las estaciones Zapotitlán y Nopalera, en donde se localizan las curvas 11 y 12, consideradas por las autoridades como las de mayor riesgo de la Línea 12 del Metro, insisten que hay daños evidentes en la estructura.

“Desde un principio se vio que no estaba bien, esto de aquí que se ve medio pando”, denunció María Teresa Calva Pérez, vecina de la zona a Noticieros Televisa.

SEGUIR LEYENDO: