Desecharon la impugnación de Pío López Obrador contra el INE: buscaba detener investigación

(Foto: Facebook @Pío López Obrador)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la impugnación de Pío López Obrador, con la que buscaba detener la investigación que el Instituto Nacional Electoral (INE) realiza en su contra por, presuntamente, haber recibido dinero que beneficiaría a las campañas electorales de Morena en 2015.

En noviembre del año pasado, el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador interpuso el recurso de apelación ante el máximo tribunal electoral, con el argumento de que el delito del cual se le acusa ya prescribió.

De esta manera, la Sala Superior del TEPJF desechó una de las dos impugnaciones presentadas por Pío López Obrador contra los acuerdos del INE del 2 y 3 de septiembre de 2020, y el oficio INE/UTF/DRN/11167/2020 del 21 de octubre en materia de fiscalización.

Cabe recordar que en agosto de 2020, el periodista Carlos Loret de Mola difundió dos videos en los que se veía a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo de manos de David León, ex coordinador de Protección Civil, para contribuir a las operaciones del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en Chiapas en 2015.

(Foto: Cuartoscuro/ Facebook @Pío López Obrador)

Tras darse a conocer las grabaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el dinero eran aportaciones para fortalecer su movimiento, pero insistió que “no tiene nada que ver con la elección de 2018.

“Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones para refrescar la memoria y hacer historia, la Revolución Mexicana se financió con la cooperación del pueblo”, aseveró.

Meses después, en noviembre de 2020, el mandatario aseveró que no era tapadera de nadie y que en su gobierno no hay influyentismo, por eso, dijo, que aunque sea su hermano, se debe de aplicar la ley.

“Que se aplique la ley aunque sea mi hermano, que sean los ministerios públicos los jueces que decidan, no hay influyentismo, no hay nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, yo ya no me pertenezco, yo estoy encabezando un movimiento para transformar el pueblo de México, y no le voy a fallar al pueblo de México”, señaló en esa ocasión.

López Obrador señaló que lo que más le ha hecho daño al país es la corrupción, por eso, aseguró que no será “tapadera” de nadie.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. EFE/José Méndez/Archivo

“Nada ha dañado más a México que la corrupción política, lo he dicho muchas veces, no es una pandemia, es la peste más nefasta que se pueda padecer, entonces cero corrupción , cero impunidad, no voy a proteger a ningún corrupto, no soy tapadera, aunque se trate de mi familia, tambien ya que quede claro, cuando alguien a veces, como queda la costumbre, como dice la canción, como queda la costumbre entonces utilizan mi nombre, decir es que me pide el presidente, no , no , yo si tengo que decirle algo a un servidor público es directo, y si se trata del presidente de la Suprema Corte es directo, si es al fiscal, directo, nunca he visto desde que soy presidente, no he visto al presidente del Consejo del INE, al del Tribunal Electoral tampoco”, subrayó.

En octubre del año pasado, Carlos Loret de Mola denunció a través de un artículo publicado en el diario estadounidense The Washington Post, que el hermano del presidente pidió que encarcelaran al comunicador por haber dado a conocer las grabaciones.

“Pío López Obrador, hermano del presidente de México, tras ser captado en videos recibiendo ilegalmente paquetes de dinero en efectivo, presentó una denuncia ante la FGR. En ella se dice ‘víctima’ y pide que se castigue con 12 años de cárcel a quien resulte responsable de la divulgación de los videos (...)”, denunció.

