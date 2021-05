Cerraron vialidad en Ecatepec por desabasto de agua y culparon a organización relacionado con el PRD

Vecinos de Ecatepec cerraron la Vía Morelos para exigir agua potable (Foto: Twitter / @majirow_)

Hartos de la gestión del agua por parte del Sindicado Libertad, organización que lucra a través la venta de pipas con el vital líquido, vecinos de las colonias Santa María Tulpetlac y La Purísima, de Ecatepec, bloquearon la Vía Morelos en ambos sentidos la mañana de este miércoles 12 de mayo.

El cierre se dio a la altura de la fábrica de La Costeña y los manifestantes exigieron que se establezca un servicio óptimo en sus demarcaciones, pues es insostenible el método actual de suministro de agua potable.

Asimismo, explicaron que a pesar de que Santa María Tulpetlac cuenta con un pozo de agua potable, el cual puede ser administrado para satisfacer la demanda de los pobladores, el agua se distribuye a partir del mecanismo privado de venta de contenedores remolcado por tierra, el cual es administrado por el llamado Sindicato Libertad, mismo que presuntamente está vinculado al Partido de la Revolución Democrática (PRD) del Estado de México por el regidor con licencia Guillermo Fragoso.

Los vecinos también señalaron que los integrantes de la asociación ligada al sol azteca está llena de presuntos golpeadores que se dedican a extorsionar a los habitantes de las colonias necesitadas, ya que supuestamente de una manera opaca el sindicato se apropió del pozo de agua y, a partir de esta postura, se dedica a entregar el agua sólo a través de pagos que exceden la capacidad adquisitiva de los afectados.

Guillermo Fragoso Báez, regidor con licencia de Ecatepec y líder del Sindicato Libertad, busca una diputación local por el PRD (Foto: Twitter / @joselui47979674)

Dada esta situación, las personas que participaron en el cierre de la vialidad exigen a las autoridades municipales y estatales que tomen cartas en el asunto, pues la sobreexplotación del manto acuífero en detrimento de la economía de los mexiquenses los priva de recursos que podrían estar utilizando para cubrir otras necesidades vitales en el contexto de la pandemia de COVID-19.

El sexto regidor con licencia del ayuntamiento de Ecatepec, también es el dirigente del Sindicato Libertad en el municipio y recientemente captó la óptica local al desertar de la coalición PES-Morena, para afiliarse al PRD donde competirá por una diputación local el próximo 6 de enero.

“En este momento tomo la decisión de sumarme al PRD y lo hago convencido de que aquí se lucha verdaderamente por las causas del pueblo. La decisión la tomé después de reflexionar sobre el actuar de esta institución política que a lo largo de sus 30 años de vida, ha caminado siempre del lado del pueblo, luchando por los que más lo necesitan y por las causas verdaderamente sociales”, dijo en la ceremonia de ratificación de su candidatura el pasado 1 de febrero.

Durante la investidura, el funcionario público señaló su trabajo como líder sindical y luchador comprometido de las necesidades del pueblo; sin embargo, esta tarde el pueblo se manifestó contra los presuntos actos de caciquismo en la gestión del agua de la localidad que pretende representar en el congreso local.

Vecinos de Ecatepec solicitaron la intervención de las autoridades para tener abasto de agua (Foto: EFE / Juan Ponce)

“Quienes me conocen, saben que no soy político, pero que gracias al sindicalismo he dedicado mi vida a luchar por los agremiados y sus causas. Soy un hombre de trabajo, de vocación, de servicio, que vengo a demostrar el amor que le tengo a mi tan querido Ecatepec”, aseguró.

Asimismo, Fragoso Báez, quien ya había sido señalado en 2020 de usar a policía municipal a conveniencia para el cobro de cuotas sindicales, criticó la administración de Andrés Manuel López Obrador y justificó su cambio al PRD.

“Morena se alejó de lo que prometieron en 2018 y del compromiso que le hicieron a la ciudadanía”, explicó en la conferencia de prensa cuando se cambió de partido político.

