Una banda de extorsionadores más violenta y sanguinaria apareció en CDMX, advirtieron comerciantes

En la Ciudad de México, una nueva y violenta organización criminal de extorsionadores ha surgido después del vacío dejado por la prácticamente desaparecida banda Fuerza Anti-Unión, que operaba en las colonias Guerrero, Santa María la Ribera, San Rafael, y en Plaza Garibaldi.

El grupo golpea de manera despiadada a aquellos locatarios que se rehusan a pagar las amenazas.

La aparición fue confirmada después de que este domingo, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México encontraron una manta con una amenaza dirigida a policías encargados de la vigilancia de la zona de Garibaldi, en el Centro Histórico de la capital.

En el contenido del mensaje, publicado en una fotografía por el reportero Carlos Jiménez, se alcanza a leer: “Para la policía de Plaza Garibaldi: dejen de prestarse para la [ilegible] el oficial Pérez (El Tontín) y el ofi. Sandoval (El Luigi). Ya no sigan solapando a los putos mugrosos del Pantera. Se stan [sic] pasando de verga en la...”.

"El Pantera" presuntamente exige 20,000 pesos mensuales a cada negocio ubicado en el área (Foto: Twitter/@c4jimenez)

El Pantera presuntamente exige 20,000 pesos mensuales a cada negocio ubicado en el área. Amenaza con que si los comerciantes se niegan a pagar, quemará y asesinará a los hijos o familiares de los dueños del establecimiento.

No obstante, de acuerdo con el medio El Gráfico, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no ha recibido una denuncia formal por parte de las víctimas.

“Nos han mandado videos donde están torturando a gente que no les paga el derecho de piso; otra vez volvimos a lo mismo, denunciamos y denunciamos y no pasa nada, atrapan a unos, salen otros más violentos y así ya no se puede”, relató un afectado a El Gráfico, agregando que los locatarios temen por sus vidas porque la banda de El Pantera es extremadamente brutal.

Hasta el 2020, El Pantera era un conocido narcomenudista que trabajaba por las noches en las inmediaciones de distintos negocios y establecimientos de Plaza Garibaldi.

La manta hallada, colgada en la avenida Eje Central, asegura que El Pantera es el “dueño” del área y lo acusan de amenazar, extorsionar, y cobrar rentas a vendedores ambulantes, mariachis, cantantes, y dueños de locales.

“Si lo ubica, repórtelo a @SSC_CDMX o @FiscaliaCDMX”, escribió Jiménez en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, una de las cabecillas de la organización criminal la Unión Tepito, que controla las extorsiones a todos los comerciantes del barrio de Tepito en la Ciudad de México, es una mujer.

Fue identificada como Julieta Cornejo: es esposa de un hombre que se encuentra preso y hermana de un sujeto que fue asesinado hace unos años. Opera junto con El Hormiga y El Gori, quien fue capturado el viernes pasado por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Fue identificada como Julieta Cornejo: es esposa de un hombre que se encuentra preso y hermana de un sujeto que fue asesinado hace unos años (Foto: Twitter/@c4jimenez)

Julieta Cornejo es la encargada dentro del cártel de dirigir a, por lo menos, 20 sujetos cuyas labores incluyen golpear, cobrar cuotas, y amenazar diariamente a locatarios, dueños de refaccionarias, y comerciantes en la colonia Morelos, reveló información obtenida por C4Noticias.

Los integrantes de la Unión exigen rentas a aquellos que laboran en las calles del barrio como Peralvillo, Florida, Tenochtitlán, Matamoros, Fray Bartolomé de Las Casas, y Jesús Carranza.

Sus días comienzan a las 09:00 horas, cuando se reúnen para pasar lista. Después, entre las 17:00 y 18:00 horas, se juntan de nuevo para hacer cuentas con la Patrona Julieta.

El Centro Deportivo Luis Villanueva “Kid Azteca”, ubicado en el número 85 de la calle Rivero, es el punto de reunión con la presunta líder y también el centro de las operaciones: miembros de la banda delictiva han instalado en el lugar su propio sistema de vigilancia y monitoreo.

