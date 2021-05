Premios Brit Awards 2021: cómo y a qué hora verlos desde México

Dua Lipa actuará en la ceremonia, frente a unos 4,000 invitados (Foto: REUTERS/Mike Blake/Archivo)

Este 11 de mayo, se celebra en Reino Unido la gala de los Brit Awards 2021, los premios de la música pop británica.

The Weeknd, P¡nk, o Coldplay son algunos de los artistas que se subirán al escenario, en una noche en la que Dua Lipa llegará como una de las favoritas, al contar con tres nominaciones: “Mejor artista femenina”, “Mejor álbum” y “Mejor sencillo británico”.

Su principal rival a vencer será Celeste, quien contendió en abril a los Premios Oscar, en la categoría a Mejor Canción Original con el tema “Hear my Voice”, que compuso para la película de Netflix El juicio de los siete de Chicago. Ella cuenta también con tres postulaciones: “Mejor artista femenina”, “Mejor álbum” y “Mejor artista revelación”.

La ceremonia se llevará a cabo en el O2 Arena de Londres, y será muy diferente a los eventos que hemos visto en los últimos meses por la pandemia del COVID-19, ya que en el estadio habrá unos 4,000 invitados que seguirán la premiación en vivo.

El comediante Jack Whitehall será el presentador por cuarta vez consecutiva, y los galardonados recibirán un trofeo muy especial que está formado por dos piezas: una estatuilla grande para el artista premiado, y otra pequeña para que pueda compartir la victoria con un ser querido.

BTS, Ariana Grande, Harry Styles o Billie Eilish figuran en la lista de nominados. Te decimos a qué hora y dónde ver la ceremonia, así como la lista completa de actuaciones confirmadas y nominados.

Celeste Waite competirá en tres categorías, al igual que Dua Lipa (Chris Pizzello/Pool via Reuters)

¿Cómo ver la gala desde México?

La ceremonia comenzará a las 14:00 horas (tiempo del centro de México), y la buena noticia es que podrá seguirse desde cualquier parte del mundo, a través del canal oficial de Youtube de los Brit Awards, al que puedes acceder haciendo clic aquí.

Además, a partir de las 12:30 horas (centro de México) comienza la alfombra roja, que podrás ver en este enlace.

Actuaciones confirmadas

Coldplay será la banda encargada de abrir los Brit Awards 2021, y probablemente lo haga desde el río Támesis, a pocos metros del estadio O2. Interpretarán su nuevo sencillo, “Higher Power”, que lanzaron el pasado 7 de mayo. Además de la banda liderada por Chris Martin, se confirmaron las siguientes actuaciones:

* Dua Lipa

* The Weeknd

* Olivia Rodrigo

* P!nk y Rag’N’Bone Man

* Arlo Parks

* Headie One

* Griff

Harry Styles competirá en la categoría a "Mejor Sencillo Británico", por el tema "Watermelon Sugar" (Foto: Kevin Winter/ Getty Images vía AFP)

Principales nominados a los Brit Awards 2021

Mejor artista internacional femenina

* Ariana Grande

* Billie Eilish

* Cardi B

* Miley Cyrus

* Taylor Swift

Mejor artista femenina

* Arlo Parks

* Celeste

* Dua Lipa

* Jessie Ware

* Lianne La Havas

Mejor artista internacional masculino

* Bruce Springsteen

* Burna Boy

* Childish Gambino

* Tame Impala

* The Weeknd

Mejor artista masculino

* Aj Tracey

* Headie One

* J Hus

* Joel Corry

* Yungblud

Mejor álbum

* Arlo Parks - Collapsed in Subeams

* Celeste - Not your muse

* Dua Lipa - Future Nostalgia

* J Hus - Big Conspiracy

* Jessi Ware - What’s Your Pleasure?

La banda de K-pop, BTS, está nominada en la categoría a mejor grupo internacional (Foto: Reuters/Brendan McDermid/Archivo)

Mejor artista revelación

* Arlo Parks

* Bicep

* Celeste

* Joel Corry

* Young T & Bugsey

Mejor sencillo británico

* 220 Kid & GRACEY - Don’t Need Love

* Aitch & AJ Tracey feat. Tay Keith - Rain

* Dua Lipa - Physical

* Harry Styles - Watermelon Sugar

* Headie One feat. AJ Tracey and Stormzy - Ain’t it Different

* Joel Corry feat. MNEK - Head & Heart

* Nathan Dawe feat. KSI - Lighter

* Regard & RAYE - Secrets

* S1MBA feat. DTG - Rover

* Young T & Bugsey feat. Headie One - Don’t Rush

Mejor grupo británico

* Bicep

* Biffy Clyro

* Little Mix

* The 1975

* Young T & Bugsey.

Mejor grupo internacional

* BTS

* Fontaines D.C.

* Foo Fighters

* HAIM

* Run The Jewels

