“Un beso a las mamis en el cielo”: Andrea Escalona recordó entre lágrimas a Magda Rodríguez

En el marco del Día de las Madres, la conductora de Hoy Andrea Escalona, recordó entre lágrimas a su madre, Magda Rodríguez, quien se desempeñó durante tres años como productora del programa, y, junto al equipo de conducción le envió “un beso hasta el cielo”.

Durante la transmisión de este lunes, la conductora se mostró completamente afligida por su madre y recibió el apoyo de sus compañeros, quienes también se mostraron conmovidos durante la bienvenida a la revista matutina.

Por su parte, la conductora también dedicó un emotivo mensaje a su madre. Desde su cuenta de Instagram compartió una fotografía junto a la productora, quien falleció de manera sorpresiva el 1° de noviembre de 2020 a causa de un shock hipovolémico.

“Pues no es que me hagas falta hoy, sino todos los días del año, las 24 horas de cada día, al ver mi celular y encontrarme con llamadas perdidas tuyas, de cuando me me despertaba o hubiera terminado el día, así he aprendido a vivir estos 6 meses extrañándote, con el vacío, siempre te extrañaré, me harás falta”.

(Foto: Andrea Escalona)

“Te amo y le agradezco a Dios que me haya prestado a la mejor mamá del mundo estos 34 años. En donde quiera que estés, feliz día, no hay un solo instante que deje de pensar en ti, te amo”, expresó la personalidad de la televisión,

Y es que, según ha contado la propia Andrea, la relación que Magda Rodríguez y ella tenían era muy especial y su muerte la marcó de una manera muy profunda. Incluso, en una entrevista concedida a Mara Patricia Castañeda a principios de este año, Andrea confesó que ella no sabía que su madre estaba enferma, pero que sí expresó malestar un día antes de fallecer.

“Magda me habla y me dice (...) ‘No vengas’, ‘pero, ¿por qué, mamá?´(le digo), ‘No, porque es que qué tal qué tengo covid’, y le dije ‘mamá, si tú tienes covid, yo tengo covid’”, recordó Andrea, quien aseguró que su madre le prohibió ir a cuidar de ella.

“Hizo unas cosas bien exóticas, a mi me dijo que no fuera, a la ‘muchacha’ le pidió que se quedara con ella. Total”, dijo Andrea para continuar con el relato de aquella tarde antes del deceso de su madre y entró en detalle sobre el momento en el que se enteró de su fallecimiento.

“Me levanto a las ocho, empiezo a hacer mis cosas, me empiezo a arreglar (...) y de repente le hablo a mi mamá y no me contesta su celular. Eran como 10, 10 y cachito”, contó la conductora, quien presintió algún incidente y decidió ponerse en contacto con la mujer que había pasado la noche con su madre.

“Va caminando mi muchacha a verla y, te lo juro, mi guión en la cabeza es: ‘si a mi mamá le pasa algo, yo me muero’ (...) y corte A, mi muchacha así de ‘Señorita, no respira’”, recordó Andrea. “Y cuando me la encuentro ya estaba bien... ya. Ya no se le sentía nada, no. Luego las ambulancias que llegan bien rápido, ¿verdad? Que igual no era el caso porque ya estaba bien... Pero sí fue un shock bien fuerte de ver a mi mamá. Muy duro, muy duro”.

Desde su fallecimiento, tanto Escalona como su tía Andrea Rodríguez, han rendido homenaje a la productora en distintos momentos. Y recurrentemente visitan sus cenizas, que fueron depositadas en una propiedad en Villa del Carbón, Estado de México. En donde reposan junto a sus familiares.

Magda Rodríguez, quien fue productora del programa matutino de entretenimiento y espectáculos Hoy desde el 2018 hasta el 2020. También produjo distintos programas con altos ratings para las dos televisoras más grandes del país, TV Azteca y Televisa. Entre ellos Enamorándonos.

