“Las estrellas bailan en Hoy”: una pareja logró que Lolita Cortés otorgara su único 10 del reality

Lola Cortés otorgó su primer diez en toda la competencia. (Foto: Captura de pantalla/ Canal de las Estrellas)

En la emisión de este jueves del reality show Las Estrellas Bailan en Hoy ocurrió algo que increíble: “La juez de hierro”, Lolita Cortés, otorgó por primera vez una calificación de diez a Emir Pabón y Cynthia, una bailarina de apoyo que reemplazó a Michelle Vieth.

Ante la ausencia de la protagonista de Amigas y rivales, los jueces permitieron a Emir bailar con su coreógrafa llamada Cynthia una canción del género norteño, en donde ambos lucieron sus mejores pasos.

La presentación gustó tanto al jurado que Andrea Legarreta, a quien apodaron “La juez de caramelo”, otorgó el primer diez de la competencia.

Video: Instagram @programahoy

“Lo que es tener una pareja que te motive tanto”, expresó la esposa de Erik Rubín.

“Los dos parecían bailarines profesionales, en ningún momento desentonaste, Emir”, expresó por su parte Latin Lover, quien también halagó a la pareja.

Lolita Cortés fue la más emocionada ante la presentación. “Tú lo traes en la sangre, viejo. La música, el gusto por el baile, tú lo traes en la sangre”, compartió.

Si bien la pareja original de Pabón es Vieth, los jueces reconocieron que el ánimo y talento de la bailarina que lo acompañó lo motivó a mejorar sus pasos de baile y su desempeño y también distinguieron su pasión por el baile.

Emir Pabón y la bailarina Cynthia lograron el primer diez de Lola Cortés en "Las Estrellas Bailan en Hoy". (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

“Esperemos que esté bien pero qué bueno que no vino”, soltó Cortés refiriéndose a Michelle. Al final, Pabón obtuvo 29 puntos en total, la calificación más alta que ha tenido algún equipo durante la competencia.

Respecto a la ausencia de Michelle Vieth, los conductores compartieron que la actriz tiene problemas de salud y que no se presentó tampoco a los ensayos de la semana.

Emir compartió para Hoy que no ha sabido nada de su compañera, lo que lo tiene muy preocupado. “Me siento niño abandonado, pero espero que estés bien”, confesó en un mensaje que le mandó a la actriz.

Por su parte, Vieth presentó problemas de salud desde la semana pasada, e volvió el estómago en plena transmisión en vivo.

Michelle Vieth compartió en Instagram que sufrió una fuerte descompensación. (Foto: @michellevieth/ Instagram)

La actriz compartió en sus redes sociales que sufrió una fuerte descompensación por no comer antes de realizar actividad física. En compañía de su doctor, anunció a sus seguidores que debía mantener reposo para recuperarse.

“Tuvimos que ponerle una hidratación ahí a través de su venita, porque si no, esta descompensación la puede llevar hasta el hospital”, comentó el doctor José Carlos Dorado.

La conductora sufrió además una infección estomacal provocada por una bacteria, lo que aumentó el riesgo de terminar internada, pero afortunadamente ya se encuentra fuera de peligro.

Pablo Montero y Andrea Escalona bailaron una canción de Vaselina. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

La otra pareja que pisó el escenario este jueves fue la conformada por Andrea Escalona y Pablo Montero, quienes bailaron al ritmo de You are the one that I want de Grease.

A pesar de que la semana pasada fueron los mejores calificados, en esta ocasión no les fue tan bien como entonces.

“Los vi pesados, la cargadas se ven hacia el piso, no se ve que flotes”, les criticó Lola Cortés.

Andrea Escalona recibió un oso de peluche hecho con la ropa de su madre durante la transmisión del reality. (Foto: Captura de pantalla/ Canal de las Estrellas)

Y es que la semana pasada, este equipo demostró por qué fue el favorito de Lolita. “Si se van a comprometer y si empezaron tan alto, su compromiso desafortunadamente es doble”, les comentó.

Además de todo ello, les recomendó cantar mientras ensayaban, pues de esa manera podían mejorar su condición física y por lo tanto su desempeño en la pista.

Terminando su presentación, Arath de la Torre le regaló a Andrea Escalona, de parte de todo el equipo de Hoy, un osito de peluche realizado con una prenda de Magda Rodríguez, la productora del matutino que falleció en noviembre del año pasado.

SEGUIR LEYENDO: