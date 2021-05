Entre lágrimas, risas y buenos recuerdos: el tierno homenaje que hicieron los conductores de “Hoy” en el Día de las Madres

Foto: captura programa Hoy

En el marco del Día de las Madres, los conductores de Hoy dedicaron unas tiernas palabras a sus madres y abuelas. Entre lágrimas, algunos narraron sus mejores recuerdos junto a ellas y otros les enviaron un tierno saludo, aunque el momento fue especialmente difícil para Andrea Escalona, pues este es el primer 10 de mayo que celebra después del fallecimiento de su madre, Magda Rodríguez.

En la transmisión de este lunes, la plantilla de presentadores de la revista de Televisa apareció junto a retratos de sus madres y dedicaron algunas palabras para celebrarlas.

El primero fue Raúl “El Negro” Araiza, quien detalló qué le inspira de Norma Herrera, la actriz y cantante que lo procreó: “Lo que me viene a la mente es la ternura, siempre ser buena gente con las demás. Ser lo más humilde posible y no tratar nada a nadie”, expresó.

A continuación, fue la exreina de belleza Marisol González quien dedicó unas palabras a su madre, doña “Berta”: “Me inspira a ser positiva, a valorar todo y, sobre todo, a ser una gran mamá como lo fue ella”.

Infobae

Por su parte, Andrea Legarreta confesó que lo que la inspira de su madre, “Chavelita”, es el ser agradecida y continuó expresándole su enorme gratitud por “el brillo de tus ojitos, por tu paciencia, por tus porras, por hacer más suave mi dolor en los momentos más difíciles y por hacer más grandes mis alegrías .Gracias por tus abrazos, por tus besos, gracias”, expresó Andrea al borde el llanto.

Al término del sensible soliloquio de Legarreta, Galilea Montijo tomó la palabra y confesó que tiene una relación muy cercana con su madre Rebecca y que comparten muchas risas cuando están juntas.

“Lo que fue ella siempre me lo enseñó. Una mujer luchadora, mamá soltera, entregada, preocupada, siempre dando la vida por sus hijos. Me inspira eso, mucha fuerza”, expresó Galilea, quien después recordó a su abuela “Cuquita” y se conmovió hasta las lágrimas.

“Yo siempre veo a mis abuelos, que fueron como mis papás, porque esta mujer que ven aquí (Rebecca) es como mi hermana. En realidad la que siempre estuvo con nosotros, porque mi mamá tenía que trabajar, fue mi abuela y ella me inspira mucho... y ya no voy a hablar porque siempre que hablo de mi ‘Cuquita’ me pongo a llorar”, concluyó la conductora, quien recordó que su abuela materna siempre le pidió que se convirtiera en madre.

A la postre, fue el actor Arath de la Torre quien habló de su madre, Estela, y recordó una fuerte enseñanza que le dejó: “A andar en el lodo. Es una empresarios muy exitosa, es un modelo a seguir y le mando besos” y Paul Stanley expresó el cariño que le inspira su madre Mónica, a quien describió como “divertida” y como “guerrera”.

Finalmente, para cerrar la intervención de los conductores, Andrea Escalona tomó la palabra y, entre lágrimas, dedicó un emotivo mensaje a su madre, Magda Rodríguez, quien fue productora del programa desde el 2018 hasta el 2020, cuando falleció sorpresivamente a causa de un shock hipovolémico.

“Magda, donde quiera que estés, eres la mujer más importante en mi vida. Era mi fan número uno, soy tu fan número uno, y todo va por ti. Sin importar que yo le agradezco a Dios que me dio la mejor mamá por estos 34 años y sé que donde quiera que estés siempre estarás a mi lado”, concluyó Andrea, quien utilizó un atuendo a juego con el que su madre fue retratada para la dinámica.

A la postre de ese inusual y conmovedor momento en la revista televisiva, los conductores abrazaron a Andrea, quien desde que comenzó el programa no pudo contener el llanto, y le ofrecieron a sus madres para protegerla y cuidarla como lo hizo Magda durante todos estos años.

