Gustavo Garzón, el director tras el caro videoclip de la canción “Ayer” de Luis Miguel

Gustavo Garzón fue un director cinematográfico y actor de cine argentino, de Buenos Aires, quien produjo, actuó y estuvo presente en decenas de películas argentinas, así como proyectos de televisión.

Pero su llegada al mundo musical fue más bien fortuita y gracias a uno de los más grandes cantantes del momento, Luis Miguel, de acuerdo con la serie de Netflix que retrata la vida del cantante mexicano.

Todo sucedió cuando la primera versión del video del tema no le gustó al cantante, por lo que pide que se realice una nueva propuesta con elementos a la altura de los temas del disco, y así contratan a Garzón.

El video, más allá de contar una historia, guarda en sus escenas algo más bien conceptual, en donde Luis Miguel bien podría estar en un sueño entre oscuridad, pianos, escenarios íntimos, y hasta un caballo blanco, mismo que se ve dentro de la serie.

La exitosa canción tiene tres videos musicales los cuales fueron dirigidos por Benny Corral, Rubén Galindo y Gustavo Garzón. Sin embargo, el clip más famoso es precisamente la primera versión, reconocida como oficial, pero la segunda viajó por las televisoras del mundo.

Y el dicho “Nunca quiso grabar tu video” que suelta el chofer de Hugo, mánager de Luis Miguel rumbo al final del capítulo, podría no ser del todo falso, pues en el YouTube oficial de Warner Music México, únicamente aparece la primera versión del videoclip.

Lo cierto es que Garzón se estrenó en 1993 con “Ayer” de Luismi, pero no paró hasta bien entrada la segunda década del nuevo siglo. Maná, la banda de rock mexicana, fueron sus siguientes clientes con los temas “Vivir sin aire”, “Te lloré un río”, “Déjame entrar” y “No ha parado de llover”.

Más adelante Shakira le confió los sencillos “Pies Descalzos”, “Sueños Blancos”, “Ciega, Sordomuda”, “No Creo”, “Inevitable”, “¿Dónde Estás Corazón?” y “Un Poco de Amor”.

Thalía, cantante mexicana, fue otra cliente frecuente con temas como “Puro amor”, “Mujer Latina” y “Vuélveme a querer”; sin olvidarnos de otros artistas que trabajaron con él como OV7, Gloria Trevi, Paulina Rubio, Juanes, Fey, Juanes, Paulina Rubió, La Ley, Millie Corretjer, Ricky Martin o Chino y Nacho.

Garzón sigue activo, especialmente en la televisión donde hizo en 2020 “Los Internacionales” y las producciones “Monzón”, “El Marginal” y “Tu parte del Trato en 2019; mientras que “Cara sucia, con la magia de la naturaleza”, fue la última película en la que actuó en 2019.

El tema “Ayer” es un cover de la canción All That My Heart Can Hold de David Foster, lanzada en 1986; sin embargo, este tema original carece de voz y cuenta con una línea melódica marcada por un saxofón.

Fue así como el compositor Rudy Pérez se encargó de escribir la emotiva letra de Ayer y en conjunto con Kiko Cibrián, quien adaptó musicalmente el tema, le dieron a Luis Migue uno de sus grandes éxitos.

Lamentablemente, según lo cuenta el compositor Rudy Pérez en su libro El Latin Hit Maker, en un inicio no encontraba la inspiración para terminar con la letra y presentarla con Luis Miguel.

Esa falta de argumentos para contar una historia se tradujo en un bloqueo creativo y mental tras el cual el compositor estuvo a punto de renunciar al proyecto. Pero pronto llegó la inspiración el día que junto a su esposa, vieron la película Pide al tiempo que vuelva.

